Makale Yazısı-

ERTUĞRUL SAĞLAM'I HEMEN KOVUN!
Hakan Yağcıoğlu

Hakan Yağcıoğlu

Koskoca 3 günde takımı şaha kaldıramadı... Mükemmel oynayan takımı üç günde bozdu... Aslan gibi yelelerini açarak koşan fırtına gibi futbolcuları durdurdu. Bodrum ve Sakarya maçlarında 5 gol yiyip bir tane bile atamayan takımın bu müthiş başarısına tuz biber ekti. Sezon başında 'Play-off hedefliyoruz" dedi, hedefine ulaştı, bunun için suçludur. Bu kentte başarı cezasız kalmaz... Ertuğrul Sağlam'ı kovun...
# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Hakan Yağcıoğlu - Mesaj Gönder

Anket KOCAELİSPOR PLAY-OFF'A KALACAK MI?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL