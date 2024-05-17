Atatürk'ün İslam'a hizmeti

Gazi Mustafa Kemal diyor ki:

"Ey millet! Allah birdir, şanı büyüktür. Allah'ın selameti, arifesi ve hayri üzerinize olsun.

Peygamber Efendimiz Hazretleri, Cenab-ı Hak tarafından insanlara dini hakikatleri tebliğe memur ve Resul olmuştur. Koyduğu esas kanunlar cümlemizce malumdur ki, Kur'an'daki naslardır. İnsanlara feyiz ruhu vermiş olan dinimiz son dindir. Temel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, hakikate uymamış olsaydı bununla diğer ilahi ve tabi kanunlar arasında aykırılıklar olması gerekirdi. Çünkü bütün kanunları yapan Cenab-ı Haktır."

Türk milletinin Çanakkale'deki yüksek imanını, Türk milletinin bu yüksek seciyesini görmeseydim, yaşamasaydım, onlara 'Ben size ölmeyi emrediyorum!' dediğim zaman, hiçbirisi Kelime-i Şehadet getirmeden koşmasaydı, onları öyle görmeseydim, İstiklal harbine başlayamazdım."

"Bütün dünya Müslümanları Allah'ın son peygamberi Hz. Muhammed'in (sav) gösterdiği yolu takip etmeli ve verdiği talimatları tam olarak tatbik etmeli.

Tüm Müslümanlar Hz Muhammed'i (sav) örnek almalı ve kendisi gibi hareket

etmeli; İslamiyet'in hükümlerini olduğu gibi yerine getirmeli.

Zira ancak bu şekilde insanlar kurtulabilir ve kalkınabilirler."

Bu düşüncelerin tamamı noktasına ve virgülüne kadar Türkiye'nin kurtarıcısı ve kurucusu Atatürk ağzından çıkan değerli sözleridir.

Atatürk Kuranı Elmalı Hamdi Yazar'a Türkçeye çevirterek bizzat okuyup anlama imkanına kavuşturmuştur.

Dinimizi daha iyi öğrenmemiz için Diyaneti bizzat kurdurmuştur.

Din lüzumlu bir müessesedir, dinsiz toplumların ayakta durması mümkün değildir demiş.

Ayrıca dini siyasete ve ticarete karıştıran kimseler iğrenç kimselerdir de demiştir.

Döneminin en güçlü komutanı ve devlet adamı olan, asrın lideri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun.

ATATÜRK,19 MAYIS 1919’DA SAMSUN'DA

Her tarafı işgal altındaki ülkemiz Atatürk ve silah arkadaşlarının sayesinde ülkesini seven milletimizin desteği sayesinde karanlıktan aydınlığa çıkışın başlangıcı Samsun'a ayak basma ile başladı. Amasya Tamimi, Erzurum, Sivas kongresi ile başlayan özgürlük mücadelesi ve vatan toprağı için binlerce Şehitlerimizin kanları akıtılarak kurtarıldı.

Vatan uğruna canlarını veren bütün şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum.

Ruhları şad olsun.