Konuşmalarda ve yazımlarda, ağaçların "yaprağını dökenler" ve "yaprağını dökmeyenler" olarak da tanımlandığı görülür. Ama bu tanımlama çok yanlıştır. Çünkü yaprağını dökmeyen ağaç yoktur.

Bu nedenledir ki doğal şartlarda yaşayan bütün ağaçların altındaki toprak tabakası, onlardan dökülmüş yaprak tabakayla örtülüdür.

Ancak "yaprağını dökmeyen" olarak tanımlananlar hiçbir zaman bütün yapraklarını toptan kaybetmeyenlerdir. Yaşamları boyunca sadece ömrünü tamamlamış yaprakları döküldüğünden yeşil görünümleri süreklidir. Bu nedenle onların "yaprağını dökmeyen" değil, 'herdemyeşil' ağaçlar olarak tanımlanması gerekir.

"Herdemyeşil" denilince akla hemen iğne yapraklı ağaçlar gelir ama onların içinde Larix gibi, bütün yapraklarını kışa girişte dökenler de vardır.

Ancak hiç unutmayınız ki geniş yapraklı ağaçlar içinde Defne, Porsuk, Ligustrum ve Manolya gibi "herdemyeşil" ağaçlar da bulunuyor.

Bir de 'Yarı yaprak döken" ağaçlar var. Bunlar yeni büyüme devresi başladığında üstlerindeki yaprakların tamamını döküp çok kısa bir süre içinde tamamen yapraklanırlar. Bu, tropik ve subtropikal bazı ağaç türlerinde, örneğin Dipteryx odorata'da görülen bir olaydır. (Dipteryx odorata, Orta ve Güney Amerika'ya özgü, çiçekli bir ağaç türüdür)

Peki ağaçlar yapraklarını neden döker?

Bitkilerin gelişimlerini sürdürdükleri zaman aralığına "Vejetasyon süresi" denilir. Bu herdemyeşil olmayan ağaçlar konu olduğunda, onların kış başlangıcında hava sıcaklığının, gelişmelerini önleyecek kadar düşmesi ve gün ışığı süresinin yetersiz olması nedeniyle yapraksız oldukları zaman dışında kalan süredir.

Bu zaman aralığı bir ülkenin her yerinde ve her yıl aynı zamanda başlayıp sonlanmaz. Bir örnek olmak üzere bu süre Sarıkamış'ta ortalama olarak sadece 93 gün iken İzmir yöresinde 260 gündür. Benzer nedenle, herdemyeşil olmayan ağaçların yaprak dökümü örneğin Erzurum çevresinde komşu il Erzincan'dan bazı yıllar 2 ay önce başlar.

Yaprak dökümü, belli şartlarda, bitkilerin aldığı bir tedbirdir. Örneğin topraktan kök yoluyla su alımının sınırlı olduğu durumlarda ve normal hava sıcaklığının çok aşıldığı şartlarda, ağaçlar buharlaşma ve terlemenin neden olacağı su kaybından olabilecek hasarı sınırlandırmak için vejetasyon devresi içinde bir kısım yapraklarını dökerler.

Ancak şunu hiç unutmayınız: Ağaçlar hastalanınca yaz ortasında bile yaprak kaybı yaşarlar. Bu konuda tipik örnek bölgemizdeki Sedir ağaçlarıdır. Kayıp öyle derecededir ki onların bazılarında taçın bir tarafından bakıldığında diğer taraf görülmektedir.

Herdemyeşil ağaçların yaprak kaybı çeşitli faktörlere bağlı olarak yıl içinde değişik zamanlarda olur. Bunların bulunduğu koşullar uygunluktan uzaklaştıkça yapraklarının ömrü azalır. Bazıları yapraklarını yıl boyunca kademeli olarak dökerken, bazılarının yaprak kaybı belirli mevsimlerde artış gösterir.

Yapraklar doğal ortamın göstergesidir.