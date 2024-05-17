Açlık ve yoksulluk sınırı sol şeritte!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi önceki gün açıkladı. Bu tasarruf paketi, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizin göstergesi. Türkiye’de açlık sınırı nisanda 17 bin 756 liraya çıkarak asgari ücrete 754 lira fark attı. Yoksulluk sınırı ise asgari ücretin 3.4 katına çıktı. Sözcü’deki değerlendirmeyi birlikte okuyalım;

ASGARİ ÜCRETE ZAM YOK!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Hiçbir ara zam gündemimizde yok” diyerek 17 bin 2 liralık asgari ücrete zam için kapıları kapatırken, nisanda açlık sınırı 17 bin 756 liraya çıktı. Böylece açlık sınırı asgari ücreti 754 lira aştı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi’nin (BETAM) hesaplamasına göre nisan ayında dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırı da 61 bin 418 lira olarak hesaplandı.

SEBZENİN PAYI ARTTI

Bu kapsamda yoksulluk sınırı nisanda asgari ücretin 3.4 katına ulaştı. Tek başına yaşayan bir kişinin yoksulluk sınırı ise 28 bin 458 lira oldu. Martta açlık sınırı 16 bin 646, yoksulluk sınırı ise 57 bin 578 lira olarak açıklanmıştı. BİSAM verilerine göre yalnızca bir ayda açlık sınırı 1.110 lira, yoksulluk sınırı ise 3 bin 840 lira arttı. Tek başına yaşayan bir kişinin yoksulluk sınırı ise martta 26 bin 517 liraydı. BİSAM verileri mutfak enflasyonundaki yükselişi yeniden gözler önüne serdi. Verilere göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 29.1 ile en yüksek paya sahip olurken, et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 27.9 olarak açıkladı.

SEBZE-MEYVE HARCAMALARI

Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 26.2’yi buldu. Mart ayında yapılan hesaplamalarda sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 22.6 olmuştu. Nisan ayına ilişkin verilerde harcamaların içinde ekmek, makarnanın payı yüzde 9.2 olarak açıklanırken, diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 7.6 oldu.

HARCAMA TURANI GÜNLÜK 592 LİRA

Sağlıklı ve dengeli beslenmek için günlük yapılması gereken harcama tutarı nisanda 592 lira oldu. Günlük harcamalarda en yüksek maliyet grubunu 172.07 lira ile süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı 124.81 lirayı bulurken, sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama ise 155.14 lira olarak hesaplandı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 40.25 liraya ulaştı.

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Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi’nin değerlendirmesini yukarıda okudunuz. Nisan ayında nisanda açlık sınırı 17 bin 756 lira, yoksulluk sınırı da 61 bin 418 lira olarak hesaplandı. Bu göstergeler halkın ne kadar zor durumda olduğunu gösteriyor. Yani açlık ve yoksulluk sınırı, sol şeritte hızla ilerliyor.