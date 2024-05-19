Çamları nasıl budamalıyız?

Ev bahçelerimizde bulunan mavi çamları, ve diğer çam çeşitlerinin budamalarını kendimiz nasıl yapmalıyız?

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Bazı kimseler çamların budanmamasını mavi çamlara ise makas dahi sürülmemesi gerektiğini söylerler. Ben bu yazımda bütün bitkilerde olduğu gibi mavi çamların, ve diğer bütün çam çeşitlerinin de budama yapılması gerektiğini belirtmek isterim. Her bitkinin kendi çeşidine ve durumuna göre budaması yapılır. Bu durum meyve ağaçlarında da böyledir . Çamlarda da böyledir.

Bir elmayı şeftali gibi budayamazsınız, bir armudu da erik gibi budayamazsınız, aralarında dağlar kadar fark var. Çamlarda da bu böyledir. Bir mavi göknarı porsuk çamı gibi budayamazsınız. Bir kadife çamını da fıstık çamı gibi budayamazsınız, hepsinin budamaları değişik durumdadır.

Ben bu yazımda sizlerle, sizlerin kendi evinizin bahçesindeki çamları nasıl budama yapabileceğinizi paylaşacağım. Bahçemizdeki çam ağaçlarının büyüklüğüne, göre sandalye, masa, veya merdiven kullanarak işe başlarız. Camları budamaya en üst kısmından tepe kısmından başlamalıyız. Budamaya başladığımızda sıra ile yapacağımız işleri şöyle özetleyebilirim, ilk önce çam ağacı üzerinde bulunan ufa, büyük, ne kadar kuru dal varsa hepsini keskin bir makasla temizleriz. Bununla birlikte çam ağacı üzerinde bulunan sararmış, kırılmış, yaralanmış, ağaca faydası olmayan dallar, varsa onları önce keserek temizleriz .

Ağaç üzerinde birbiri üzerine binmiş olup rüzgarlarda sallandıkça birbirlerinin yaralanmasına sebep olacak dallar varsa da bu dallardan daha sağlıklı olanı bırakılarak diğeri kesilerek çıkarılır. Daha sonra ağaç üzerinde birbirlerine hava aldırmayan sık dallar varsa, bunlarda ya dipten veya uçları uygun yerlerinden kesilerek ağacın rahatça hava almasını ve sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlamış oluruz.

Bütün bu işler bittikten sonra ağacın karşısına geçeriz ağacın görünüşüne ve durumuna, bakarız eğer görünüşünde ağaç üzerinde birkaç dalın düzensiz gelişmiş, uzamış, şekli bozulmuş olanlar varsa bunlar da uygun yerlerinden kesilerek ağacın daha hoş bir görünümlü hale gelmesi sağlanmış olur.

Önemli konulardan biri de çam ağaçlarının dik ve düzgün büyümesini sağlamaktır, bu durumu gözden kaçırmamak ve devamı takip etmektir. Aksi halde bir tarafta az bir mehil olsa dahi gün geçtikçe zamanla bu mehil artar ve kuvvetli rüzgarlarda, veya fırtınalarda, ağaç kendini tartamaz hale gelir ve yıkılır.

Bu da yer ve konum durumuna göre çok büyük manevi, maddi durumlara sebep olabilir. Bu duruma özellikle dikkat edilmelidir.

Bir başka konu ve yazımla buluşmak üzere saygılar sunarım.