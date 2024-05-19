Affetme Sanatı

“Affetmek, kalbi genişletir, güvercin.”

Güvercinle buluşmuş, sohbete başlamışlardı.

Karşılıklı hoş beşten sonra, hemen konuya girdi, Lal.

‘Bugün, affetmek üzerine konuşalım mı güvercin?’.

‘Yine mi’, diye hayretle sordu güvercin.

‘Son zamanlarda, hep affetmek üzerine konuşmuyor muyuz, zaten? Bu konuya takıldın, kaldın Lal. Anlayamıyorum, nasıl bir travma yaşıyorsun? Bir türlü, bu konudan uzaklaşamıyorsun’.

‘Bu sefer son olacak, güvercin. Affetme formülleri buldum. Onları, paylaşmak, fikrini almak istiyorum’.

‘Mesela?’.

‘Mesela, affetmek nedir güvercin?’.

‘Yani, en başa dönüyoruz’.

‘Güvercin’, diye sızlandı Lal.

‘Affetmek, öfke ve kırgınlıktan vazgeçmektir. Acı ve kızgınlık veren konu ve kişilerden özgürleşmektir.

Affetmek, kendimizi, kendi nefretimizin kölesi olmaktan kurtarır’.

‘Ne demek istiyorsun güvercin?

Yaşadığımız, affedilmez şeyleri unutacak mıyız?’.

‘Hiç kimseyi veya hiçbir şeyi unutmak veya olanlara göz yummak zorunda değiliz. Vazgeçmemiz gereken tek şey, kendi öfkemiz ve kırgınlığımızdır. Bu, bazen imkansız görünebilir. Özellikle affetmeye çalıştığımız şey veya kişi, bizi çok derinden yaralamışsa.

Vazgeçmek, kırgınlıktan öfkeden vazgeçmektir. Bu, olumsuz duyguları reddetmek, kabul etmemektir. Öfke ve kırgınlık hissinden, bu kötü duygulardan vazgeçmektir.

Sadece kızgınlığımızı ve kırgınlığımızı reddetmemiz yeterlidir.

Öfke, incitme ve intikam duygusu hissetmekten vazgeçiyoruz’.

‘Neden ama?’.

‘Affetmenin ağırlığı, intikamdan fazladır. İntikam, nefretin bizi yönetmesine izin verir. Oysa affetmek, intikam ve öfke duygusuna karşı, daha güçlü, daha olgun olmaktır. Öfke ve kırgınlıktan vazgeçerken, aynı zamanda öfke ve kırgınlıkta haklı olduğun fikrinden bile vazgeçmiş olursun. Bu, olumsuz duyguları reddeder, onlara sırtını döner, öfke ve kırgınlık duygularının boyunduruğunda yaşamaktan kurtulursun’.

‘Affetmek sanki kolaymış, her istediğinde, yapılabilirmiş gibi, anlatıyorsun güvercin’.

‘Affetmek fikrini konuşmanın bile, hiç kolay olmadığını biliyorum, Lal. Yine de affetmek, intikam veya öç almaktan çok daha üstündür. Affetmek, adaletin en güzel ve en iyi tecelli etmiş halidir. Affetmek, birçok savaş yaşamış, acıyı bütün boyutlarıyla deneyimlemiş, görmüş geçirmiş olanların, başarabildiği çok büyük bir güçtür. Affederken, en çok istediğimiz şey olan, intikam ve adalet hakkından, bilinçli ve kasıtlı olarak vazgeçeriz. Bunu yapabilmek, inanılmaz bir cesaret ve güç gerektirir’.

‘Affetme gücünü, nasıl bulacağız?’.

‘Affetmek bir sanattır, Lal. Öncelikle, karşımızdakine, sadece canlı olduğu için, saygı duymayı öğrenmeliyiz. Kendi nefretimiz ve reddetme korkularımız da, bize önemli şeyler öğretebilir. Sadece bu nedenle bile, onları affedebiliriz.

‘Bunu, nasıl yapacağız’, dedi yeniden Lal.

‘Yaşama saygı duyduğumuzda, içimizde bir şeyler değişir’.

‘Ya karşı taraf, bana saygı duymuyorsa?’.

‘Karşı tarafı unut, Lal. Affetme olayında, karşı taraf etkisiz elemandır. Karşı taraf için, onu düşünerek affetmeye çalışılmaz.

Affetmek, bizi, olduğumu sandığımız kişinin ötesine taşır, yaşama şeklimizi bile, değiştirir’.

‘Affetmenin, doğru zamanı var mıdır güvercin?

Bunu doğru zaman da yapabilir miyiz?’.

‘Her canlının, kendi duygu ve düşünme ritmi ve hızı vardır.

Doğru zamanı aramak yerine, önce affetmeye karar vermek gerekir.

Affetmeyi, kendimiz için, yaparız. Bilinçli bir çabayla, hayal gücümüzü destekleyerek, empatiyle affetmeye çalışabilir, kendimizi, öfke ve kırgınlıkla birlikte yaşamaktan, kurtarırız. Böylece bizim için dünya, daha iyi bir yer haline gelir’.

‘Affetme üzerine, son zamanlarda bir çok formül söylendiğini duydum, güvercin. İşe yarıyorlar mı?’.

‘Duyduklarını aktarır mısın?’.

‘İlk formülde, önce acılı olayı ortaya çıkararak, ardından affetmeyi bir seçenek, bir karar verme süreci olarak değerlendirmek, acıyı kabul ederek, kendimize şefkat gösterdiğimiz bir çalışma yapmak gerekiyor’.

‘Şefkati, şefkatli olmayı, özşefkati pek severim’, dedi hemen güvercin.

Güvercinin sözlerine aldırmadan, konuşmasına devam etti Lal.

Demek ki bu konuyu çok önemsiyor, diye düşündü güvercin.

‘Bir başka affetme formülü, beş adımlı bir süreç olarak anlatılıyor. Öncelikle acıyı hatırlamak, sonra acıya sebep olan, seni inciten kişiyle empati kurmak, affetmenin, ona bir hediye olduğunu, başkalarına yardım etmek gerektiğini hatırlamak, affetmekte kararlı olmak ve affetmeye tutunmak…

Yine, dört aşamalı, bir başka affetme süreci var. Önce öfkeyi ortaya çıkartarak, affetmeye karar vermek, sonra, affetmek için çalışmak ve kendinize nasıl zarar verdiğinizi keşfetmek. Böylece içine düştüğünüz duygusal hapishaneden kurtulmak….

Son olarak, hepsinin tersi olan ve intikamla başlayan üç aşamalı bir affetme modeli var. Gerçekte ya da fantezi de intikamın önemini kabul edip, desteklemekle yola çıkıyor. İntikam fikri, kendini kurban hissedenleri, gerçekten ısıtır, güçlendirir, egoyu aktifleştirir ve hakimiyet duygusu verirken, telafi süreci için çalışmaya başlıyor. Son aşama, mevcut durumun değerlendirilerek, öfke ve kırgınlık gibi olumsuz duygularla bağı kesmekle ortaya çıkıyor’.

‘Affetmek, aslında yas tutmaktır. Bunun farkındasın, değil mi Lal? Affetme de, yas sürecinin geçirilmesi, çok değerlidir. Anlattığın tüm bu modellerin, ortak noktalarına bir bakalım istersen. Hepsinde, öfke ve acının kabul edilmesi, kendini incitmeden yaşanan olayların hayal gücüyle bir şekilde yeniden canlandırılması, bizi üzen duygulara izin vermek ve bunları aşmak için, gerçekçi bir yol bulmaya çalışmak var. Öfke ve kırgınlıktan uzaklaşıp affetmeye doğru ilerlemek üzere bilinçli bir seçim yapmak, her geçen gün affetmeye tutunarak, daha derin, daha güçlü bir insana dönüşmeye çabalamak var’.

‘Öyle bir anlattın ki, sanki affetmek zayıflığın değil, gücün göstergesiymiş gibi…’.

‘Belki de öyledir, Lal. Affetmek, sağlıklı, cesaret verici ve bulaşıcıdır. Bu davranış, suçlunun davranışını onaylamak, unutmak ve onu tekrar yapmaya teşvik etmek ya da aynı davranışa maruz kalacağımız anlamına gelmez. Aynı şeyleri, yaşamaktan korkmaya hiç gerek yoktur. Kırıklar, altınla birleştirilerek güçlendirilmiştir artık’.

‘Tamam, anladım…

Altınla tamir edilen kalp, bir daha oradan kırılamaz.

Ama ya başka bir yerden kırılmaya devam ederse?’.

Güvercin, bunalmaya başlamıştı…

Sevdiği arkadaşı için, sabretti.

Bazen sevmek, sabretmek demekti…

Lal, sormaya devam ediyordu.

‘Affetmekle, geçmişin daha farklı olmasını istemekten de vazgeçmiş olmuyor muyuz güvercin?

‘Affetmenin önündeki en büyük engel, umuttur. Geçmişin değişeceğini umar, değişmediği için öfkeleniriz. Affetmek, geçmişten gelen, bizi ayakta tutan heyacanı ortadan kaldırır. Zor zamanlarımızda, bize destek olan suçlama veya öfke olmadan, sadece kayıp ve acıyla başbaşa bırakır. Öte yandan affetmek, bizi, içinde yaşadığımız acılı duygulardan özgürleştirir’.

‘Geçmişin değişmesi, yarının çıkagelmesi umudu …’.

‘Geçmiş değişmeyecektir, Lal.

Kendini, affetmenin kucağına bırakmaktan başka çare yoktur…’.