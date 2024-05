Emlak vergisi ödeyecek miyim? (2)

Değerli okurlarım, geçen hafta ki yazımda, bina vergisi hakkında özet bilgiler vermeye çalışmıştım. Bu hafta bina vergisinde mükellefiyetin başlangıç ve bitiş tarihleri ile emlak vergisi bildirim yeri, ödeme süresi ,ödeme yeri, ödenmemesi halinde müeyyideleri ve arazi vergisi hakkında özet bilgiler vererek emlak vergisi hakkında yazdığım yazıyı tamamlamak istiyorum.

BİNA VE ARAZİ VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETİN BAŞLAMASI:

Bilindiği üzere, nakil vasıtalarına takılıp çekilebilen seyyar evler vb. bina sayılmadığı için emlak vergisine tabi değilken diğer; hem konut, bina, iş yeri için hem de arazi, arsa için emlak vergisi mükellefiyeti, bu taşınmazların satın alındığı yıl itibari ile başlamaktadır. Emlak Vergisi Kanunu’nun 33. maddesinin 1 ve 7 numaraları fıkralarında ise,

- Yeni bina inşa edilmesi(mevcut binalara ilaveler yapılması da yeni inşaat hükmündedir).

-Bir çok arazi ve arsanın, tek bir arazi haline getirilmesi veya birçok hisselere ayrılmış olan bir binanın bütün hisselerinin birleştirilmesi

şeklinde vergi değerini değiştiren sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin meydana geldiği, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi, muafiyetin sona ermesi halinde bunun gerçekleştiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren emlak vergisi mükellefiyeti başlar.

BİNA VE ARAZİ VERGİSİ’NDE MÜKELLEFİYETİN SONA ERMESİ:

Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken geçen hafta izah ettiğim muaflık şartlarını kazanan binalardan dolayı mükellefiyet, bu olayların meydana geldiği tarihi takip eden taksitten itibaren sona eder.

Gerek bina gerek arazinin kullanılması kanunların verdiği yetkiye dayanılarak yasak edilmiş ise; emlak o vergileri, mükelleflerce keyfiyetin ilgili kuruma bildirilmesi üzerine ,yasaklama tarihini izleyen taksitlerden itibaren bu hallerin devam ettiği sürece alınmaz.

Emlak Vergisi’nde Vergi

Değeri(matrah )Nasıl Hesaplanır?

Vergi değeri;

a-arsa ve araziler için, Vergi Usul Kanunu’nun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre, takdir komisyonlarınca ,arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler, arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, sulak, taban)itibari ile takdir olunan birim değerlere göre,

b-Binalar için, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre Şehircilik Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile yukarıda (a)bendinde açıkladığım esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 31. maddesi uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle,

hesaplanan bedeldir.

Vergi değeri ,mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıl vergi değerinin Vergi Usul Kanunu’nun hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılır.

EMLAK VERGİSİ BİLDİRİM YERİ, ZAMANI:

Vergi değerini değiştiren sebeplerin bulunması durumunda emlak vergisi bildirimi verilmesi zorunludur. Özel bütçeli idareler, İl Özel idareleri, kanunla kurulan üniversiteler ,devlete ait binalar, kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait binalar, kazanç gayesi olmamak şartıyla işletilen hastane,dispanser, senatoryum teşhis tedavi merkezleri , öğrenci yurtları benzeri yerler, ibadethaneler, zirai üretimde kullanılan sera vb. binalar, vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar gibi yerler bina vergisinden daimi bir şekilde muaftırlar. Bu konuda ayrıntılı bilgi almak isteyen okurlarımız, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 4. maddesini okumaları halinde daimi muafiyete ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirler. Aynı şekilde Emlak Vergisi’nin geçici beşinci maddesinde ise geçici muafiyetlere yönelik düzenlemeler yapılmış olup, hangi tür binalara hangi süre zarfında geçici muafiyet sağlanacağı belirtilmiştir.(örneğin yeni inşa edilen bina veya apartman dairelerinin mesken olarak kullanılması halinde inşaatın sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süreyle geçici muafiyetten vergi değerinin 1 /4’ü oranında yararlanması gibi).

Bildirimler ise ;yeni inşa edilen binalar için ,inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı ,tapuda arsa olarak gözüken taşınmazların üzerine bina inşa eden mükelleflerin, sözkonusu binaların kullanılmaya başlandığı, vergi değerini değiştiren sebeplerin olması halinde, değişikliğin meydana geldiği bütçe yılı içerisinde emlakın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye verilir.

Yukarıda aktarmaya çalıştığım durumlar söz konusu olduğunda bütçe yılının son üç ayı içinde ortaya çıkmışsa bildirim, olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde verilir. Paylı mülkiyet halinde bildirim münferiden verilir, ortak mülkiyet halinde ise birlikte imzalı bir bildirim yapabilecekleri gibi münferiden de yapabilirler. Emlak Vergisi mükelleflerinden emlak vergisi bildirimi dışında herhangi bir belge talep edilmemektedir.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME SÜRESİ VE YERİ:

Emlak vergisi birinci taksiti Mart, Nisan, Mayıs aylarında, ikinci taksiti ise kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenebilmektedir.

Emlak vergisi gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödenecek olup, ödeme ile ilgili olarak gayrimenkulün kayıtlı olduğu belediyeden bilgi alabilirsiniz.

Emlak Vergisi Bildirimini Süresinde Vermeyen veya Emlak Vergisini Süresinde Ödemeyen Mükellef Hakkında Uygulanacak Müeyyideler:

Emlak vergisi bildirimini süresinde vermeyen, gerçekdışı beyan eden, gerçek dışı belge ibraz eden mükellefler adına ilgili idarece tarhiyat işlemi yapılır ve vergi ziyaı cezası kesilir ayrıca ikinci derece usulsüzlük cezası ile karşılaştırılarak en ağır olan uygulanır, ayrıca gecikme faizi hesaplanır.

Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda, geciken taksit tutarı için ödemenin geciktiği her ay ve kesri için ,6183 sayılı kanunun 51. maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı hesaplanır.(Şu anda aylık yüzde 3,5).

Önemli bir diğer konu da, emlak vergisi bildirimini vermemiş ve indirimli bina vergisi oranından yararlanma talebinde bulunmamış mükelleflerin, gerekli formları daha sonra vermeleri halinde indirimli bina vergisi oranı uygulamasından zamanaşımı süreleri de dikkate alınmak suretiyle geçmişe dönük olarak faydalanmaları mümkündür.

ARAZİ VERGİSİNİN KAPSAMI:

Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar Emlak Vergisi kanunu hükümlerine göre arazi vergisine tabiidir.

Belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazi, arsa sayılır. Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun diğer maddelerinde yer alan arazi tanımı arsaları da kapsamaktadır.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 14. maddesi hükümleri gereğince, bazı kurumlar arazilerini kiraya vermemek kaydıyla bazı kurumlar ise kiraya verseler bile arazi vergisinden daimi olarak muaftırlar.(örneğin, İl Özel İdarelerine, belediyeler, üniversiteler ve devlete ait araziler, TOKi’ye ait arsalar araziler gibi ).

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinde yer alan hükümler gereğince bazı araziler geçici olarak arazi vergisinden muaftır; örneğin özel kanunlara göre devlet ormanları dışında insan emeğiyle yeniden orman haline getirilmek üzere ağaçlandırma olan arazi 50 yıl, yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen araziler yatırım teşvik belgesi süresince geçici olarak arazi vergisinden muaftır.

Geçici olarak muaflıktan istifade için arazinin bu maddede yazılı amaçlara tahsis edilmiş olduğunun ilgili belediyelere bütçe yılı içinde bildirilmesi gerekir.

Muafiyetler, arazinin tayin olunan amaçlara tahsis edildiği yılı takip eden bütçe yılında başlar. Bütçe yılı içinde bildirim yapılmaz ise muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı takip eden bütçe yılından itibaren geçerli olur.

Mükelleflerin bir belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan arazisinin (arsalar hariç)toplam vergi değerinin 10.000 Lirası arazi vergisinden istisnadır. Mükellef eş ve çocuklarına ait arazi değerleri toplu dikkate alınır, hisseli arazi de mükelleflerin hisse miktarları ayrı ayrı nazara alınarak istisna uygulanmaktadır.

Bu ayın son günü mesai bitimine kadar, yapmış olduğum açıklamalar doğrultusunda emlak vergisi yönünden durumunuzu gözden geçirip, cezalı duruma düşmemeniz menfaatinize olacaktır.