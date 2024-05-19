Ulusal kurtuluşun ilk adımı  ve MUSTAFA KEMAL… 

İlk “Ulus Devlet” örnekleri ABD ve Fransa Devrimleri ile ortaya çıktı. Feodal egemenlikler yıkıldı.

Nedir “Ulus Devlet?”

Egemenliğin “tek kişi egemenliğinden” ulusa geçmesidir.

“Ulus” nedir? “Belli bir coğrafi sınır içinde yaşayan, ortak dil, kültür, ve tarih birlikteliği olan, demokratik bir düzen içinde birlikte yaşama iradesi gösteren yurttaşların oluşturduğu toplumdur.

Siyasal, toplumsal ve kültürel değişimin tetikleyen; “ekonomik düzende köklü bir değişim” dir.

İnsan aklı gelişiyor, “değişim ve gelişim” engellenemiyordu.

Aklı egemen kılan insan “MAKİNE ÜRETİMİNİ” geliştirdi.

Ancak, üretim için yine “insan emeğine” ihtiyaç vardı! Fabrika ve maddi güce sahip olanlar, feodal düzenin kölelerine “özgürlük” vadediyordu. Ama “sınırlı bir özgürlük!”

Öte yandan, kimi toplumlar, “Toplumsal değişim ve gelişim” sürecinde çok gerilerde kaldılar.

Tıpkı Osmanlı Devleti gibi.

Bilimsel ve teknolojik gelişme sürecine ayak uyduramayan

Osmanlı’da, bilim insanları en ağır bedelleri ödüyorlardı.

Ülke ekonomisi “KAPİTÜLASYONLAR” ile ticari ve idari

ayrıcalıklar elde eden Avrupa ülkeleri ve Osmanlı tebaası gayrımüslümlerin elindeydi.

SARAY safahatı içindeki Padişahlar ve devlet yöneticileri, kişisel

çıkarlarının peşindeydi! 1854’den itibaren Avrupa devletlerinden BORÇ almaya başlayan Osmanlı, 1881’e gelindiğinde, artık borçlarını ödeyemiyordu! II. Abdülamit’in onayladığı “Muharrem Kararnamesi” ile Osmanlı borçlarını tahsil edecek olan “Duyun- u Umumiye İdaresi” kuruldu.

Artık, Osmanlı Devleti fiilen yıkılmıştı!

Tüm vergilere ve tüm işletmelere el koydular! Yabancılar daha da egemen hale gelirken, Osmanlı Saray düzeni lüks, israf ve safahat içindeydi. Yüksek faizli borçlar yeni sarayların yapımına harcanıyor, Padişah iradesiyle “Paşa” yapılan devlet yöneticileri de Boğaz’da lüks yalılar yaptırıyorlardı!

Ama Anadolu’da yaşayan halk, yoksulluk ve sefalet içindeydi.

Ve, son darbeyi Almanya vurdu. Osmanlı’yı 1. Dünya Savaşı’na sürükledi ve kalan topraklar galip devletler tarafından paylaşıldı ve işgal edildi.

Bu koşullarda, 19 Mayıs 1919’da silah arkadaşlarıyla Samsun’da Anadolu’ya geçen Mustafa Kemal, zorlu bir mücadele sonunda “KURTULUŞ SAVAŞI’nı” kazandı ve “TBMM kimliği” ile uluslararası düzeyde LOZAN Antlaşmasıyla özgür bir devlet düzeni oluşturmanın yolunu açtı.

Bu onurlu mücadeleyi veren bir halk, artık bir padişahın “kulu” olarak yaşayamazdı!

“Halk egemenliğine” dayanan Cumhuriyet düzeni, yani “Ulus Devlet” böyle kuruldu.

21. yüzyılda hala “halkın egemenliği” yerine “TEK EGEMEN” düzeninde ısrar edenler, ülkenin bugün, Osmanlı’nın son dönem koşullarında olduğunu göremeyen ya da görmek istemeyenlerdir!

Mustafa Kemal Atatürk’e saygıyla…