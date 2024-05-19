Paşaların tahliyesi ve ABD’nin gizli BOP raporu

Nihayet!

28 Şubat hükümlüsü 5 emekli paşa, 1003 gün sonra serbest bırakıldı.

Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, 77 yaşında…

Emekli Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak, 78 yaşında…

Emekli Orgeneral Fevzi Türkeri, 82 yaşında…

Emekli Korgeneral Yıldırım Türker 83, yaşında…

Ve emekli Orgeneral Çetin Doğan 84, yaşında…

Yıllarca şanla şerefle ülkemize hizmet ettiler, emekli oldular, tam huzur içinde emekliliklerini sürdürürken kendi ülkelerinde tutsak alınmışlardı.

Adli Tıp, ileri yaşları ve hastalıkları nedeniyle tahliye edilmelerine karar vermişti, ama salt “burunları sürtülsün” diye tahliye edilmemişlerdi.

Kim bilir, belki içeride ölmelerini beklediler.

Belki de yalvar yakar olmaları istendi.

Sonunda beş paşa, “sağlıklarını iyice kaybetmiş” olarak salıverildi.

Bu olay neyi anlatıyor?

Bu olay, öyle basit bir olay değil.

Bu olay, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı yıllardır yürütülen bir operasyonun küçük bir parçası.

Operasyonun gerisinde ABD var.

ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin direncinin kırılması gerekiyordu, kırıldı.

“Balyoz” dendi…

“Ergenekon” dendi…

“28 Şubat” dendi…

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin direnci yok edildi.

Ordu, “Atatürk’ün ordusu” olma özelliğini kaybetti.

O BOP raporu, her şeyi anlatmıyor mu?

Sürekli okurlarım anımsarlar.

Tam 15 yıl önce, 8 Haziran 2009’da bu köşede ABD’nin BOP raporundan söz etmiştim.

Bu rapordan bugün bir kez daha söz etmenin tam zamanı.

Lütfen dikkatle okuyun!

O raporda ne yazıyor, biz bugüne kadar neler yaşadık, neler yaşamaya devam ediyoruz?

Toplantı yeri, Beyaz Saray.

Toplantı tarihi, 9 Nisan 2003. (ABD’nin Irak’ı işgalinin 20.günü)

Toplantı konusu, Büyük Ortadoğu Projesi.

Toplantı, Başkan’ın Oval Ofisi’nde yapılıyor.

Toplantıya Başkan Yardımcısı DickCheney, Güvenlik Danışmanı, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genel Kurmay Başkanı, Merkez Ordular Komutanı ve CIA Başkanı katılıyor.

DickCheney, önündeki düğmeye basarak yan odada bekleyen uzmanın içeri gelmesini söylüyor.

Uzman, içeri giriyor ve “Dünyayı Şekillendirmek” başlıklı raporu sunmaya başlıyor.

Raporun Türkiye bölümü şöyle:

“BOP’un kilit ülkeleri Türkiye ve İran’dır. Bu iki ülke ya bizimle olmalı ya da çökertilmelidir. Türkiye’nin konumu ve olaylara bakışı ile İran’ınki birbirinden çok farklıdır. Bu nedenle uygulanacak politikalar ve planlar da farklı olmalıdır. Türkiye’ye karşı ekonomik destekli bir seri psikolojik operasyon uygulanarak halkın, özellikle Silahlı Kuvvetler’in direnci kırılmalıdır. Türkiye’yi ekonomik olarak kriz sınırında tutarak siyasal isteklerimize hayır diyemeyecek bir noktaya getirmeliyiz.

Bu plan uygulanırken PKK örgütü de etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Bu planın uygulanması için çok önemli olan medya desteği için Türkiye’de yeterli altyapımız mevcuttur.

Türkiye’de küreselleşme ve ılımlı İslam modeli üzerinde çalışırken, Azerbaycan’da ve İran’da sosyal yapıya dönük milliyetçilik planları uygulanmalıdır.”

Raporun Türkiye bölümü bu şekilde.

Uzman özetle ne diyor?

*Türkiye, ya bizimle olmalı ya da çökertilmelidir.

*Türkiye’ye karşı ekonomik destekli psikolojik operasyon yapılmalı, halkın ve Silahlı Kuvvetler’in direnci kırılmalıdır.

*Türkiye’ye karşı planlar uygulanırken PKK etkin bir şekilde kullanılmalıdır.

*Bu planlar uygulanırken gerekli olan medya desteği vardır.

Nasıl, ABD’nin bu “BOP Raporu” her şeyi çok net anlatmıyor mu?

Raporda belirtilen her şeyi, biz geçtiğimiz yıllarda tek tek yaşamadık mı?

Ekonomimiz, yerle bir edilmedi mi?

Edildi…

Halkın ve Silahlı Kuvvetler’in direnci kırılmadı mı?

Kırıldı…

Bütün bu operasyonlar yapılırken PKK etkin bir şekilde kullanılmadı mı?

Kullanıldı…

Ya “medya desteğine” ne diyorsunuz?

Birkaç gazete ve televizyon hariç, diğer bütün medya ABD’nin Türkiye operasyonuna destek vermedi mi?

Verdi ve vermeye devam ediyor…

Paşalarımız, BOP kurbanı

Gördüğünüz gibi…

Balyoz, Ergenekon ve 28 Şubat kumpaslarıyla bugüne kadar gözaltına alınan, tutuklanan veya hüküm giyen tüm paşalarımız, Silahlı Kuvvetler’imizin tüm subayları, Büyük Ortadoğu Projesi’nin birer kurbanı.

ABD’nin bu rapor çerçevesinde neler yapacağı bilindiği halde, “ülkemizin yönetenleri ve yönetilenleri” olarak hepimiz, Silahlı Kuvvetler’in direncinin kırılmasına, şerefli komutanların kendi ülkelerinde tutsak alınmasına ses çıkarmadık.

Onları kendi kaderleriyle baş başa bıraktık.

Beş paşamız;Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak, 1003 günlük esaretin arkasından serbest bırakılırken ben bunları düşündüm, sizlerle paylaşmak istedim.