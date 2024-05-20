Adliyede Osmanlıca eğitim ilanı

Ankara Sosyal Bilimler Üneversitesi İslami İlimler Fakültesi Genç Atebe Dergisi’nin Aralık 2021’ de yayınlanan 2 sayılı dergisindeki OSMANLI TÜRKÇESİ adlı makaleye göre “Alfabesinde 31 harf bulunan OSMANLI TÜRKÇE’sinin 28 tanesi Arap alfabesinden, geriye kalan 3 harfi ise Fars alfabesinden alınmıştır. Osmanlı Türkçesi, Arapça ve Farsçadan kelimeler alarak bu kelimeleri Türkçeye dâhil etmiştir. Osmanlı Türkçesinde kelimeler sağdan sola doğru yazılır. Harfler de umumiyetle bitiştirilerek yazılır (Timurtaş, 2015, 1).” şeklinde tarif edilmiştir.

Anadolu'nun Arapça ve Osmanlıca gibi dillerle okuma yazma fakiri haline getirildiği için gelişemediği ve Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasının temel nedenlerinden birisi olduğu tartışmasız.Anadolu kültüründen çok Arap kültürünü taşıyan,dilimizle bağdaşmayan ,Arapça harflerden oluşan Osmanlıca Anadolu'nun gelişememesinin temel nedenlerinden birisiydi.Bu nedenle Anadolu insanı çağdaş Dünya ile entegre olamamış,bilim ve medeniyette geri kalmış ve sonuçta ne yazık ki kocaman Osmanlı İmparatorluğu yıkılmaktan kurtulamamıştır.

Kendileri de birer Osmanlı paşası olan süyük Atatürk ve arkadaşları Osmanlı dönemindeki bu eğitim yozluğunu çok iyi gördükleri için öncelikle HARF DEVRİMİ ile Arap kültüründen sıyrılarak Türk kültürünü yeniden hayata geçirmek istemişlerdir.

Bu günkü yazım dilimiz öncelikle konuşma dilimizle ve Anadolu kültürü ile, aynı zamanda çağdaş dünya ile de entegredir. Harf devrimi ile Atatürk ve arkadaşları Türk kültürünün dil ve yazımda da hayata geçmesini sağlamayı hedeflemişlerdir. Bu günkü Türkçe, 1928'de Atatürk önderliğinde gerçekleştirilmiş harf devriminin bir eseridir. Dilimizin korunarak geliştirilmesi amacıyla da Türk dil kurumu kurulmuş olup Standart Türkçedeki yazım kuralları, Türk Dil Kurumu tarafından denetlenmektedir.Daha doğrusu denetlenmelidir.

20 yıldan uzun zamanı alan AKP iktidarı Atatürk devrimleri ile mücadele halinde olduğundan esasında Türk dil kurumunun da olması gereken etkinlikte görev yapmasınıa izin vermiyor.Bu dönemde eğitim sosyal devlet gereği devletin ana işlevi olmaktan çıkartılmış,özelleştirilerek halkın kolayca ulaşmasının önü kesilmiştir.

Kamu ise AKP iktidarı ile son günlerde bilimsellikten uzak “MAARİF MODELİ” adında bir eğitim modelini Türk insanına dayatmakta ve ustaca Cumhuriyet devrimlerini törpülemeye çalışmaktadır.Bu amaç için iktidar kendisi ile çalışan dernek ve vakıflara da sonuna kadar destek vermektedir.Bir tarafta çağdışı bir maarif modeli anlayışı,diğer tarafta da yandaş dernek ve vakıflarla bu modelin her yerde kamu gücünün en etkili kumllanıldığı Adliye’de bile desteklenmesi ile harf devriminin törpülenmesi.

Geçen hafta kim izin verdiyse Adliyedeki bir ilan tahtasında “HAYRAT VAKFI” adlı bir vakfın adliye personeline hem de ÜCRETSİZ Osmanlı Türkçesi eğitimi vermeyi taahhüt ettiğine dair bir alan vardı.Sanırım halen ilanda duruyordur.Hayrat vakfının böyle bir ilanına hem de Adliyede kim izin veriyor ?

Ülkemizin resmi dili TÜRKÇE.Yani bu eğitimi alan adliye personeli kararlarını yazarken Türkçe yerine Osmanlıcayı mı dil olarak kullanacak? Adliye personeli neden osmanlıca öğrensin ki.?Bir vakfın Osmalnıca eğitim verme ilalına izin veren Adalet bakanlığının kendisinin TÜRKÇE eğitim vermesi gerekmez mi ?Adliyeler Atatürk drevrimlerinin kalesi ve siyaset üstü kurumlardır. Adliyeler siyaset kapısı değil birer adalet,hak ve hukuk kapısıdır.1928’de hayata geçirilen en önemli devrim olan harfe devrimine ne oldu ?