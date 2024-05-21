Biraz katılaşmam gerek

Şimdi hocam benim etrafım sarıldı. Ne kadar dikkat etsem de etrafımdaki insanların koyduğu kuralların dışına çıkamıyorum. Özgürlük duygum yerlerde. Aslında hem onların mutlu olması için bu kadar çok çalışıp hem de onların devamlı beni eleştirmelerine neden olmak anlayamadığım bir konu. Ne derseniz yapacağım. Başka bir şehre taşınıp hiç birini bir daha görmeyebilirim. Ama bunu yapmadan size bir sorayım dedim.

Yeni bir şehirde bir yıl içinde benzer insanlarla bir yaşam kuracağına garanti verebilirim. Senin başka bir şeyleri görmen gerekiyor. Burada hayatın mesajını doğru anlayamazsan, tekrar tekrar aynı döngüyü yaratırsın.

Biliyordum bir aksilik olduğunu. İyi ki iç sesimi dinleyip size gelmişim.

Size iç sesiniz bu olaylar için ne söylüyor?

Benim fazla hassas, onlarında anlayışsız ve katı olduklarını söylüyor.

Bir şey soracağım. Siz bu yaşadıklarınızı sessizce mi oynuyorsunuz? Katı dediğiniz insanların size yaptıklarından haberi var mı? Hiç birisini karşınıza alıp konuştunuz mu? Yoksa ani tepkilerle kızıp sonrada ağlamaklı mı oluyorsunuz?

Kızıp ağlıyorum sanırım. Ben onlara ne yapacağımı bulmalıyım, değil mi?

Önce siz onların size nasıl davranmalarını istediklerini bulun.

Nasıl yani?

O insanlar size sizin istediğiniz gibi davransalar, hayatlarınızda olacaklar. Bunu gerçekten istiyor musunuz? Onlarla bir yaşamı hayal edin önce. Şimdi cevap verin.

Çok sıkı fıkı olmak istemiyorum. Ama sevdiklerim var içlerinde. Onlar yaşamımda olabilirler.

Peki şimdi gözlerinizi kapatın. Ve onların sizin istediğiniz gibi davrandıklarını hayal edin. O ana minnet edin. Mutlu olun ve şükredin. Bitince açın gözlerinizi.

Tamam hocam.

Sizin insanların size yaptıkları şeyler sonrasında onları tanımladığınızı fark ediyorum. Birisi sizi aşağılar, diğeri alay eder, bir diğeri kalbinizi kırar. Ve siz onları böylece kaydedersiniz. Onlar sizin kaydettiğiniz hallerden siz onları özgürleştirmeden çıkamazlar. Ve size hep aynı davranışları yapmaya devam ederler. Bir cezaevi hücresine onları yerleştirirsiniz. Bu hücrenin parmaklıkları da sizin duygularınızdan ve kararlarınızdan oluşur. Bu gözleriniz kapalıyken yaptıklarınız onları özgür bırakır. İnsanlar dönüşür ve sizi şaşırtırlar.

Anladım hocam. Ben bunu yaparım artık aklıma gelen herkese. İnanmıyorum, telefonuma gelen mesaja bakın... Eşim yeminliydi ama bana dolma sarmış. Hocam bu çalışma çok hayret verici.

Bence hayallerinizi, hedeflerinizi ve istediğiniz yollara uygun yakınlaşın dönüşen insanlarınızla. Sonra size yük olmasınlar.

O da doğru. Dikkat edeceğim. Sağ olun. Sen de sağ ol...