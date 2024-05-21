Şu belirtileri görüyorsanız, o toplum çöküyor demektir

İnsanlık tarihinde, önce yetiştikleri topluma sonra da tüm insanlığa yol gösteren insanlar vardır.

Bunların en büyük özelliği, “çağlar üstü” olmalarıdır.

Dün geçerli olan fikirleri bugün de geçerlidir, yarın da geçerli olacaktır.

Bunlardan biri de 1332-1406 yılları arasında yaşayan büyük İslam bilgini İbn-i Haldun’dur.

İbn-i Haldun’un en büyük eseri olan Mukaddime; bugün dahi tarih, iktisat, sosyoloji ve siyasetin temelini oluşturan fikirleri barındırır.

İbn-i Haldun’un çok çarpıcı görüşleri vardır.

Der ki: “Devletlerin kuruluşunda vergiler düşük, gelirler yüksek olur. Yıkılışlarında ise vergiler fazla gelirler az olur.”

Devleti bu şekilde tanımlayan İbn-i Haldun, Mukaddime’sinde devletlerin çöküşü üzerine şöyle bir tez ortaya atar: ''Devletler de tıpkı insanlar gibi doğar, büyür, yaşlanır ve ölürler. İslam coğrafyasında kurulan devletler ortalama 100 ila 120 yıl yaşarlar. Bir devlet kurulduğunda, şehirleşmiş medeni unsurlar tarafından yönetilir, onun dışındaki bedeviler devlete karşıdır. Şehirleşenler zamanla mücadele etmeyi bırakır ve bedevilere yenilirler. Devlet yönetimine gelen bedeviler zamanla medenileşir, onların dışında yeni bedevi gruplar oluşur. Sonra yönetime yeniler gelir. Bu döngü her 20-25 yılda bir tekrarlanır. En çok 4 ya da 5 kez sürer, devamında devlet çöker.''

İbn-i Haldun, bu sözleri 600 yıl önce söylemiş.

Haldun, bir toplumun diğer çökme belirtilerini Mukaddime’de sadeleştirilmiş şekliyle şöyle yazar:

*İktidarın yaşlanıp yıpranması.

*Ülkede üretimin zayıflaması.

*Toplumda dayanışmanın yok olması.

*Sevgi ve kardeşliğin azalması.

*Liyakatin kaybolması.

*Fiyat ve vergilerin artması.

*Adaletsizliğin ve kayırmacılığın artması.

*Umutların kırılması, ortalığı karamsarlığın kaplaması.

*Başka ülkelere göçün hızlanması.

Ülkemizi yönetenler, İbn-i Haldun’un Mukaddeme’sini okudular mı, okudularsa ders çıkardılar mı, çok merak ediyorum.

Bugünlerde İbn-i Haldun’u defalarca okumanın tam zamanı.

Dijital parti

Eh, haydi gözümüz aydın!

Artık bir de “dijital parti”miz var.

Memleket Partisi kapısına kilit vurmuş, siyasi faaliyetlerini “dijital ortamda” yürütecekmiş.

Genel Başkan Muharrem İnce’nin açıklaması böyle.

Ne diyelim, hayırlı olsun!

Çağa uyuyor…

Her şeyin dijitali olur da, partinin dijitali neden olmasın?

Sonra…

O kadar kira ödemeye ne gerek var?

Genel merkez binası oldu da seçimlerde Memleket Partisi’nin başı göğe mi erdi?

Sıfıra sıfır, elde var sıfır!

Ah Muharrem İnce, ah!

Hopladın zıpladın, sonunda sıfırı tükettin.

Hayvancılıkta talana devam!

Geçenlerde Ekonomi Gazetesi’nde yayınlandı.

*1980 yılında “Ankara keçisi” sayısı 4 milyon iken, bugün bu sayı 85 bine düşmüş.

*Tiftik üretimi yıllık 6 bin tonmuş, azala azala bugün 150 tona inmiş.

*Dahası, 4 milyon “Ankara keçisi” varlığı 85 bine inmişti ya, bu 85 bin keçinin 22 bini de Kazakistan’a satılmış.

*Tiftik keçisi varlığında dünya birinci olan Türkiye, bütün bu gelişmelerden sonra artık dünya sonuncusu.

Anlayacağınız, hayvancılıkta da talana son hızla devam ediyoruz.