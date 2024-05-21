19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı geçti ama yine de kutlamak istiyorum. Gençliğimize hayırlar getirsin. Geleceğimiz demek olan gençler, Dünya kurulduğundan, insanoğlu var olduğundan beri hep geleceği temsil etmiştir. Ölüm ne kadar gerçekse bu durumda aynı ölçüde gerçektir. Başka alternatif yok zaten.

Her meslekten gençlerimiz olduğu gibi sınavlara girerek gelecekte sürdüreceği mesleğin eğitim imkânlarını kazanmak için mücadele eden gençlerimiz de bulunuyor. Bu durum normal; eğitim sistemimize göre doğal olarak bir okula girebilmek için seçilmek lazım.

Benim konum, seçilen, o mesleğin eğitimini alarak mezun olanların seçtikleri işi yapamaması. Etrafımıza bakınca mezun olduğu, eğitimini aldığı işle ilgili olarak çalışanların o kadar da çok olmadığı aşikâr; demek oluyor ki bir üniversiteyi bitireyim de sonrasında istediğim işi, ya da bulduğum işi yaparım fikri almış başını gidiyor.

Birçok üniversite mezunu için bu düşünce geçerli olabilir; ancak öğretmenlik mesleğini seçenler için başka mesleğe yönelmeleri zor olduğu gibi insanın içini acıtıyor. Devlet, öğretmen ihtiyacını tespit edebilir. Ne kadar öğretmenin bu yıl emekli olacağını bilir. Kimse kafasına estiği ayda emekli olamaz. Emeklilik ayı da belli olunca, dilekçelerin sayısı da belli olur. Sınav zamanı gelince bu yıl “Bu kadar öğretmene ihtiyaç var,” denir. Öğretmenin tayini mezun olduktan sonra gelen ilk ayda yapılır. Mezun öğretmen sayısı fazla olunca mecburen sınav gerekiyor. Sınav yapılır, tayinler gerçekleşir. İşlem bitmiştir. Bundan sonra geriye kalan öğretmenler mecburen başlarının çaresine bakacak; yani şikayet etmeyecekler… Böyle olacağı baştan belliydi.

Demek istiyorum ki öğretmen olmuş gençlerin açıkta kalmaması önemlidir. Bunun yanında fazla sayıda öğretmen olmasını nasıl önleyeceğiz? Ben, şimdi yerinde yeller esen öğretmen okulu mezunuyum. Haziran ayında okul bitti. Temmuz ayında maaşımı almaya başladım. O zaman bu işler nasıl planlanıyordu ve hiçbir öğretmen açıkta kalmıyordu. Dolayısıyla sınav diye bir şey yoktu; bütün sınavları okulda geçerek mezun olunduğuna göre öğretmenlik diploması almış birinin tekrar sınava girmesi iyi bir durum ortaya çıkarmıyor.

Öğretmen okullarının eksikliği hissediliyor. Neden kalktığını da anlam veremiyorum. Her mesleğin okulu var; öğretmenlik meslek değil mi? Öğretmen okulu olmayınca sanki öğretmenliğin ruhu da gitti gibi geliyor. Öğretmen okullarının verdiği rahatsızlık ne olabilir? Sıkıntı neredeydi?

Öğretmene hiçbir katkısı olmayan Öğretmenler Günü var ama İlk Öğretmen Okulu yok… Düşündürücü…

Bir konu daha var; öğretmen olan birinin kariyeri öğretmen olarak kalıyor. Uzman Öğretmen, Başöğretmen doğrusu bir akademisyen kariyerinin yerini tutmadı. Acaba hem okulunda öğretmenlik yapıp hem akademisyen neden olunamıyor? Üniversitelerde hem hocalık yapılıyor, hem de kariyer… İlköğretimin kariyerini kim yapıyor? Niye yapılmıyor? İlköğretim öğretmenlerinde eksiklik mi var? Zamanında fırsatım varken üniversiteye geçmedim. Gururuma dokundu. Neden okulumuzda yüksek lisanstan başlayarak profesörlüğe kadar yükselemiyorum da özenti gibi okulumu bırakıp üniversiteye gideyim diye düşündüm; düşüncemde çok haklı olduğumu biliyorum. Buna rağmen pişmanlığım var. Onlar bizden daha mı fazla çalışıyorlar ki fazla kazanıyorlar? İlköğretim öğretmenleri kendilerine düşen hangi görevi yerine getirmiyor? Sormak lazım. Üniversitede nasıl okutman olarak kalınıyorsa, ilköğretim de de isteyen öğretmen olarak kalabilir… yetmişten fazla sempozyum, kongre katılımım oldu. Makale yazdım, sundum, fikir yürüttüm ama hiçbir şey olamadım.

İsteyen bütün öğretmenler adına: Neden? Neden? Neden? Diye avazım çıktığı kadar bağırmak geliyor içimden. Galiba kötüler dünyasındayız.

Bu gün ve her zaman güneşin altın tozları sizleri bulutsuz gökyüzü ile kucaklasın.