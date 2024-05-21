GENÇLİK VE SPOR 

Mustafa Kemal Atatürk, “Ey Türk Gençliği” diye başlayan söylemi ile, Türkiye Cumhuriyeti’ni gençliğe emanet etmiş.

Sonra, bir veciz sözünde; “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim” demiş.

Çocuk ve genç olmak, geçici bir yaşam dönemidir. Ancak, bir insanın “yetenekleri ve kişilik oluşumunun” belirlendiği bir dönemdir.

Bir çocuğun yetenek ve kişiliğinin temeli önce ailede, sonra öğrenim gördüğü okulda oluşur.

Çocuk, sağlıklı ve dengeli besleniyorsa, anne babasından ilgi ve şefkat görebiliyorsa, içindeki duyguları özgürce dışa vurabiliyor, mutlu olabiliyorsa, altyapısı sağlam demektir.

Bir adım sonrası gençlik. Genç insan, dünyaya düşleri ve beklentileriyle bakan bir insandır. Yine, anne-babasından, içinde yaşadığı toplumsal çevreden sevgi ve hoşgörü bekler. İçindeki coşkuyu dışa vurabiliyorsa mutludur.

Gençler genellikle spor etkinlikleriyle kendilerini geliştirmek ve başarılarının takdir edilmesini bekler.

Hemen aklıma şu soru geliyor;

“Türkiye’nin ulusal bir spor politikası var mı?”

Yani, siyasi iktidarların keyfine göre zırt pırt değiştirilmeyen bir spor anlayışından söz ediyorum.

İlkokul, ortaokul ve lisede, haftada yalnızca bir saat spor dersimiz vardı. Şimdilerde nedir bilmiyorum. Ama, çok yetersiz olduğundan kuşkum yok.

Gençlerimizin “mutlu” olduklarını söyleyebilir miyiz? Aileleri ve toplumun, özellikle de siyasal egemenlerin gençlerimize bakışları nasıl? Anlayış, hoşgörü var mı? Varsa yeterli midir?

İyi beslenebiliyorlar mı? Sağlıklı koşullarda barınabiliyorlar mı? Yaşadıkları ülkeyi, başka ülkeleri gezip tanıyabiliyorlar mı?

Devlet gençlere yeterli katkıyı verebiliyor mu?

Gençlerimiz, spor alanında yeteneklerini geliştirebiliyorlar mı?

Sağlıklı beslenemeyen, sağlıklı koşullarda barınamayan, kaygı ve korku içindeki bir genç, sporun bir “Devlet Görevi” olarak görülmediği ve teşvik edilmediği bir ülkede başarılı olabilirler mi?

Futbolumuz, “yabancı sporcuların ortak pazarı” olmuş! Aradan sıyrılabilen yetenekli sporcuların çok azı başarılı olabiliyorlar.

Diğer spor dallarında kimi özel sektör kuruluşlarının sponsor desteği varsa başarılı olabiliyorlar.

Oysa, ilkokuldan başlayarak, “ eğitim boyunca spor” bir “ulusal politika” olabilmelidir.

Sporda ya da satanın herhangi bir dalında etkinlik ve başarı gösterebilen genç mutludur. Geleceğe daha bir umut ve güvenle bakar.

Özellikle büyük kentlerdeki “spor sahalarına” bir bakın; buldukları her karış alanı, bireysel rant uğruna “Beton ihaneti” ile yok eden, askeri sahaları ve hatta ormanları aynı kirli amaçlarla yok eden bir anlayış, spor alanlarına öncelik verebilir mi?

Tenis kortlarını bile yapılaşmaya açmadılar mı?

Çocukluğu ve gençlik yılları mutlu geçmeyen insanların giderek çoğaldığı bir ülkede “mutlu bir gelecek” umudu olabilir mi?

En büyük hazinemiz çocuklarımız ve gençliğimizdir.

Efendiler;

çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkalım!..