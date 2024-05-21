Türkiye’nin yüzde 21’i sefada, yüzde 79’u cefada!

Son yıllarda ekonomik kriz baş gösterdi. Durum böyle olunca da yaşam maliyeti arttı, yaşam kalitesi azaldı. BAREM’in global ortağı WIN International, dünya çapında 39 ülkeden 33.866 katılımcının görüş ve düşüncelerine dayanarak yaşam maliyetini merkezine alan kapsamlı bir araştırma yayınladı. Araştırmada; Türkiye’de, nüfusun yalnızca % 21’i “rahat” bir yaşam sürdüğü belirtiliyor… Araştırmayı birlikte okuyalım;

TÜRKİYE’NİN NORMALİ; “YAŞAM PAHALILIĞI”

Araştırma; yaşam pahalılığının artmasına rağmen, dünya genelinde “rahat yaşadığını” belirten bireylerin oranında geçen yıla kıyasla yüzde 3’lük bir yükseliş yaşandığını gösteriyor. Ankette, % 56’sının mali açıdan rahat olduğunu belirtmesiyle ilk sırada yer alan İsveç’i, Hollanda (% 54), Paraguay (% 53) ve Almanya (% 50) takip ediyor. Arjantin (% 78), Şili (% 64) ve Laos (% 64) da geçinmekte zorlananların en yoğunlukta olduğu ülkeler.

AY SONUNU GETİRMEK…

Türkiye’de ise; katılımcıların % 56’sı geçinmekte zorlanıp ay sonunu getirmekte güçlük çektiğini söylerken sadece % 21’i konforlu bir hayat sürdüğünü ve % 22’si de ne rahat olduğunu ne de zorlandığını belirtiyor. Daha geniş bir perspektiften bakıp bölgesel olarak incelendiğinde ise; Avrupalılar ve Asya-Pasifik bölgesindeki bireyler, Orta Doğu (% 15), Amerika (% 23) ve Afrika (% 25) kıtalarına kıyasla sırasıyla %32 ve %29 oranında “rahat yaşadıklarını” bildiriyor.

HARCAMALAR AZALTILIYOR

Mali koşullarını iyileştirmek amacıyla pek çok kişi yakın zamanda maliyet düşürücü önlemler aldığını belirtiyor; küresel ortalamanın %42’si geçen ay giderlerini kıstığını söylerken %30'u da artan yaşam maliyetine yanıt olarak gelecek aylarda harcamaları aktif olarak azaltma niyeti olduğunu ifade ediyor. Geçmiş aylarda bazı harcamalarını kestiğini belirtenlerin en yoğunlukta olduğu ülkelerin başında Arjantin (% 62), Yunanistan (% 61) ve İrlanda (% 60) gelirken, harcamalarını azaltma planı olmayanların en çok olduğu ülkeler Nijerya (% 39), Hong Kong (% 36) ve Finlandiya (% 35).

KİTLE HARCAMA KESİNTİSİ

Araştırmanın Türkiye ayağına bakıldığında; ülkenin % 34’ü geçmiş aylarda harcamalarını kestiğini, bir diğer % 34’lük kısmı da gelecek aylarda harcamalarını azaltmayı düşündüğünü söylüyor. Yani % 68’lik bir kitle harcama kesintisi içinde. % 24’lük bir kesim ise gelecek harcamalarında herhangi bir değişiklik yapmayı planlamadığını bildiriyor.

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Araştırma künyesi: Çalışmada 39 ülkede 33,866 kişiyle görüşüldü. Araştırma Türkiye’de 26 – 30 Ocak 2024 tarihleri arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle Türkiye temsili bir örneklemde 523 kişi arasında gerçekleştirildi.

BU DURUMDA OLMAYI HAK ETMİYORUZ!

Yukarıdaki araştırmayı şöyle özetleyebiliriz;

Araştırmaya göre; İsveç’te nüfusun yüzde 56’sı rahatça yaşadığını söylerken, Türkiye’nin yüzde 56’sı ay sonunu getirmekte zorlandığını belirtiyor. Bu tabloya baktığımızda Avrupa ile Türkiye arasındaki fark da ortaya çıkıyor. Bu millet kadar sefalet içinde olmayı, yaşam kalitesinin denli kötü durumda olmayı hak etmiyor.