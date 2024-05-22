MİRASYEDİ… 

Bilinen ve ülkemizde örnekleri sıkça görülen bir öyküdür.

Dedesi ve babasının en güç koşullarda ve uzun yıllarda sağladığı varlığı kısa sürede yok eden üçüncü kuşak evlat, tüm aileyi perişan eder!

Elde avuçta ne varsa satılır, savılır.

Ülke yönetimlerinde de bunun örnekleri görülür;

Tıpkı bizim yaşadığımız gibi.

Bu ülke, bir zamanlar tarım ve hayvancılıkta dünyanın en varlıklı ülkesiydi. Mustafa Kemal Atatürk’ün 15 yıllık döneminde, bu ülkede inanılması çok zor olan bir “ulusal mücadele” ile, meyve-sebze ile karşılıkları ödenen fabrikalar kuruldu.

Kağıt, tekstil, şeker, şişe-cam fabrikaları böyle kuruldu.

Bu ülkede “uçak” üretiliyor ve başka ülkelere satılıyordu.

Bir yandan da Osmanlı’dan kalan borçlar ödeniyordu.

1950 sonrası, ABD emperyalizminin dayattığı “ikili Anlaşmalar” ile başlayan “üretme tüket” anlayışı ile gelişmiş ülkelerin tutsağı ve

tıpkı Osmanlı’da olduğu gibi “sürekli dış borç” alan bir ülke olduk.

Sonra, onca emekle kurulan fabrikalar “özelleştirme” diye yerli ve yabancılara yok pahasına satılmaya başladı.

Osmanlı’nın son döneminde, “Duyun-u Umumiye İdaresi” eliyle REJİ adlı yabancı konsorsiyuma satılan “Yaprak-Tütün ve Müskirat İşletmesi” Cumhuriyet döneminde bedeli ödenerek geri alındı ve TEKEL İdaresi kuruldu.

Ne var ki, yıllar sonra, “Mirasyediler” eliyle yine yabancı şirketlere satıldı! Türk tütün köylüsü yine perişan oldu.

Pamuk, kağıt, buğday ve canlı hayvanı başta ülkelerden almaya başladık. Türk köylüsü yoksulluğa sürüklenirken, ülke olarak hızla borçlanmaya başladık!

Kazanan yalnızca “İTHALAT” şirketleri oldu!

Eğitim düzenimiz “ULUSAL” kimliğini yitirirdi, “SİYASAL” hesapların kurbanı edildi! Üniversitelerimiz “liyakatsız” yöneticilerin elinde medrese düzenine döndü!

Şimdi, işverenler “Nitelikli işgücü” arıyor bulamıyor!

Bu ülkenin nitelikli insanları bu ülkede barınamıyor, barındırılmıyor! Oysa, başka ülkelere kaptırdığımız bu insanlar, gittikleri ülkelerdeki başarılarıyla el üstünde tutuluyorlar.

“Ekonomik gücünü ve özgürlüğünü yitiren ülkeler, yabancı ülkelerin ekonomik ve siyasal tutsağı olurlar!” Özellikle de dış politikada!

Bugün yaşadığımız büyük ekonomik ve toplumsal sorunların temelinde işte bu acı gerçekler var!

İşte, bu gerçeklerden birkaç örnek;

3 kamu bankasının yalnızca 2022 yılı “kredi zararları” 38 milyar

lira. Bu krediler kimlere nasıl verildi? Hesap soruldu mu?

Varlık Fonu’na aktarılan ve da önce karda olan kamu

işletmelerinin zararları katlanarak artıyor! Yöneticileri kimler, yapılan yanlışların hesabı soruldu mu?

BÜTÇE sürekli açık veriyor! 2022’de 143 milyar TL. olan açık

2023’de 532 milyar olmuş! Hesap soran, hesap veren oldu mu?

Ekonomik düzendeki yanlışlar yüzünden, büyük bir sıkıntı

içindeyken, “KAMUDA İSRAF” inanılmaz boyutlara ulaşmış.

Gelişmiş ülkeleri kıskandıracak kadar lüks ve pahalı makam araçları, birçok kamu kuruluşunun pahalı ve lüks binalarda fahiş kiralarla konuşlanması, kimi ayrıcalıklı yöneticilerin üç-beş ayrı yerden büyük maaşlar almaları insafa ve ahlaka uygun mudur?

Osmanlı Devleti, 1854 yılından itibaren başka ülkelerden yüksek faizle borç almaya başladı ve bu hastalık 1881 yılına kadar sürdü. O borçlar ödenemeyince, II. Abdülamit’in “Muharrem Kararnamesi” ile ülkeye yabancı yöneticilerden oluşan “Duyun-u Umumiye” geldi çöktü!

Bu koşullarda, o borçlar ülkeye hizmetten ve üretimden çok, yeni saraylar ve Boğaziçi’nde pahalı “Paşa Yalıları” için harcandı!

Merak eden açtın tarihi, okusun!

Bugün de tepeden tırnağa, “Saraylar ve saray kopyası resmi daireler” furyası içindeyiz.

Ya vatandaş?

Köylüsü ile, işçisi, memuru ve emeklisiyle, ENFLASYON KURBANLARI olarak yaşıyoruz!

Herkes borç içinde. “Sağlıklı ve dengeli beslenmek” hayal olmuş!

İşsizlik en büyük sosyal sorun.

Toplum, ruhsal sarsıntı içinde. Aileler parçalanıyor, şiddet artıyor! Cezaevleri tıka basa dolu ve sürekli yeni cezaevleri yapılıyor!

Yanlış ekonomik tercihlerle, liyakat yoksunu yöneticilerle vatandaşı sürekli yoksulluğa mahkum edenler, şimdi göstermelik “ tasarruf önlemleri” ile sorun çözeceğini sanıyorlar!

Üretim olmadan ekonomik gelişme mümkün mü?

Ve yaptıkları program yalnızca 3 yıl için!

Ya seçimden önceki bir yıl?

Yine, seçim kazanmaya yönelik elma şekerleri mi hazırlayacaklar?

Daha kaç hamsi kafası yememiz lazım?