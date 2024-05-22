Yaşantınızdan memnun musunuz?

Son zamanlarda yaşantımızla ilgili araştırmalar yapılıyor… Araştırmalara göre yeni doğan çocuk sayısında azalma var, genç nüfusta azalma var… Peki yaşam memnuniyetimiz ne durumda?

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Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin genel sağlık durumlarından memnuniyet oranı 2022 ve 2023 yıllarında yüzde 69,2 oldu. Genç nüfusun genel sağlık durumundan memnuniyet oranı ise 2022 yılında yüzde 84,8 iken 2023 yılında yüzde 86,8'e yükseldi. Bu oran 2023 yılında genç erkeklerde yüzde 89,1, genç kadınlarda ise yüzde 84,4 oldu.

YÜZDE 54 MUTLU

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2023 yılında 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerden kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 52,7 iken kendini ne mutlu ne mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 33,6, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 13,7 oldu.

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Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2023 yılında 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 54,0 iken kendini ne mutlu ne mutsuz hissedenlerin oranı yüzde 33,3, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 12,7 oldu.

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Kendini mutlu olarak hisseden 18-24 yaş grubundaki erkek nüfusun oranı yüzde 52,7 iken kendini ne mutlu ne mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 34,2, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 13,2 oldu. Kendini mutlu hissettiğini belirten 18-24 yaş grubundaki genç kadın nüfusun oranı yüzde 55,4 iken kendini ne mutlu ne mutsuz hissedenlerin oranı yüzde 32,4, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 12,2 oldu.

MUTLULUK KAYNAĞI

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2023 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında yüzde 45,5 ile sağlık, ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 23,7 ile başarı, yüzde 12,6 ile sevgi izledi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde yüzde 42,3 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 25,6 ile başarı ve yüzde 15,5 ile para takip etti. Genç kadınlarda ise yüzde 49,0 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 21,7 ile başarı ve yüzde 16,6 ile sevgi takip etti.

YÜZDE 75,2 İŞİNDEN MEMNUN

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2023 yılında, gençlerin yüzde 75,2'si çalıştığı işinden memnun olduğunu, yüzde 47,8'i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 75,6, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı yüzde 48,6 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar yüzde 74,4 ve yüzde 46,1 olarak gerçekleşti.

YÜZDE 65,5 EĞİTİMDEN MEMNUN

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2023 yılında, gençlerin yüzde 65,5'i şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti. Bu oran genç erkeklerde yüzde 62,1 iken genç kadınlarda yüzde 69,2 oldu. Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre İnternet kullanım oranı, 16-24 yaş grubundaki genç nüfusta 2022 yılında yüzde 96,9 iken 2023 yılında yüzde 97,5 oldu. İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2022 yılında yüzde 97,6 iken 2023 yılında yüzde 98,4, genç kadınlarda ise 2022 yılında yüzde 96,1 iken 2023 yılında yüzde 96,6 oldu.

TÜRKİYE’NİN YARISI MUTSUZ

Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçlarını yukarıda okudunuz.

Araştırmaya göre Türkiye’nin yarısı mutsuz…

Ben bu oranın daha da yüksek olduğunu düşünüyorum.

Hayat pahalılığı almış başı gitmişken, enflasyon sürekli artarken, iğneden ipliğe her şeye zam gelmişken, geçim sıkıntısı had safhada iken, Türkiye’de mutlu olmak gün geçtikçe zorlaşıyor…

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçları Türkiye’de hayatı biraz tozpembe göstermiş gibi…

Hayatımız hiç de tozpembe değil!