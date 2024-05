Kocaelispor kongresi öncesinde tek resmi aday var: Ulaş Yıldız’dan da haber bekliyoruz

Kocaelispor, 9 Haziran'da çoğunluğa bakmaksızın kongresini yapacak. Olağanüstü seçimli kongrede, ya Recep Durul başkanlığını daha da resmi hale getirecek ve ilk seçimine girip sonuç bekleyecek, ya da Recep Durul dönemi de sona erecek, yeni bir başkan yönetimi devralacak. Süper Lig’de oynayan bu efsane takımın yönetici bulamadığı, silah zoruyla bile kayyum atanamadığı günleri hatırlıyorum. Korkunç bir şeydi. Kocaelispor'a kayyum atanıyor, kayyum bile bu görevi kabul etmiyor, zorla kabul ettiriliyordu. Bunu en iyi Rafet Kırgız bilir. Kentin valisi kulübün evraklarını elinde gezdiriyor, başına geçecek birini arıyordu. O günlerden bugünlere gelmek güzel bir şey.

Transferi açan rahmetli Hüseyin Üzülmez, burada bir kez daha saygıyla anılmalıdır. Tabii bu noktada asıl büyük fedakarlığı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yapmıştır. Çünkü o borç öyle kolay kolay altından kalkılacak bir borç değildir.

Herkes transfer yasağı kaldırılınca bayram etti. Şampiyon olmuş gibi sevindi. Ancak asıl şuna sevinmek gerekirdi. Transfer yasağını kaldırdık, pandemi başladı. Arkasından deprem ve sonuç olarak yüksek enflasyon. Eğer o borçlar ödenmemiş olsaydı, şu anda Kocaelispor diye bir isim olmayacaktı. Çünkü o borçlar tam 10 kat daha katlanacaktı.

Transfer yapılabilmek için ödenen o borçlar aslında kulübün kendisini kurtardı. Kocaelispor, kentin marka değerlerinden en önemlisidir. Çünkü bir çırpıda 30 bin kişiyi toplayacak bir başka kuvvet düşünemiyorum.

Siyasi parti liderleri de kente geldi. Şişirme rakamlarıyla 20 bin kişiyi kağıt üzerinde 100.000-150.000 yaptı. Ama Kocaelispor tarafları öyle değil.

Sakarya maçında 34 bine yakın insan, kimse zorlamadan tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Milyonlarca kişi de bunu izleyip, hayran kaldı. İstanbulspor, Kasımpaşa, Karagümrük mahalle arasında top oynarken, Kocaelispor 400-500 kişilik taraftar grubunu çekebiliyor.

Eyüpspor şampiyon oldu, 1000 kişiyle kutladı. Başakşehir Süper Lig şampiyonu oldu. 1000 kişiyle kutlama yaptı. Ama Kocaelispor 1.Lig’de 2-0 yenilmesine rağmen 34 bin kişi stadı topladı, rekor kırdı.

Birincilik rekoru şu anda Kocaelispor'un elinde. Göztepe bile ikinci sırada yer alabildi. Bunun için Kocaeli spor'un özelliğini bu kentte tekrar tekrar anlatmak adına, 37 yıldır her sabah önce daktilo, yıllar sonra da klavye başına geçiyoruz.

Sokaklarda küçücük bedenlerdeki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş formaları tabii ki güzel duruyor. Ama son 3 yılda yeşil siyahlı formalar giyen çocuk sayısının artması beni çok mutlu ediyor. Zamanında Kocaelispor forması giymiş, Kocaelispor yazarlığı yapmış, ahkam kesmiş, damarımı kesseniz yeşil siyah akar diyen koca koca adamlar, gözümüzün içine baka baka Facebook'ta ve diğer sosyal platformlarda üzerlerine Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş forması geçirmekle kalmayıp, çocuklarına, torunlarına da bunları giydirip gövde gösterisi yapabiliyor.

Öncelikle şunu yazayım: Tabii zevkler ve renkler tartışılmaz. Ben buna kesinlikle karşı değilim. Karşı olduğum şey, Kocaelispor için yıllarca görüş belirtip, takımın formasını giyerek sahaya çıkıp oynamak, bence bir başka kulübün sempatizanı olmamak anlamına gelmelidir. Bu benim görüşüm. Benim gibi görüşte olan da maalesef bu kentte çok az. Kime sorarsanız sorun. İlk söylediği şey şudur: Önce Galatasaray sonra Kocaelispor, önce Fenerbahçe sonra Körfez…

***

Şu an için dört listenin adının geçmesi bile hoş bir görüntü sergiliyor. Ancak ben bu şişirme listelere çok inanmıyorum. Seçim zamanı bazı kişiler ortaya çıkar, gazetelerde reklamını yaptırır. Sonra yarım saat içinde adaylıktan çekildiğini açıklar, hiçbir gerekçe de göstermez. Bu kentte ve hatta bu ülkede bunlara alıştık.

Şu anda ciddi olarak adaylığını açıklayan tek kişi Recep Durul’dur. Yani mevcut başkan. Yaşar Can da liste hazırlığı içinde olan, çalışma yapan biridir. Onun “Ortak liste yapalım” çağrısı bence önemlidir. Ancak bu camiada çok sevilmeyen bazı eski isimleri ortaya atması handikaptır.

İsim verirken dikkatli olmalıdır. Verdiği ismi de bir daha geri çekmemelidir. Yaşar Can ve Recep Durul’un, her yönüyle güzel şeyler yapmak için ortak bir liste hazırlama çabaları, şu an için güzel görünen bir şeydir. Ancak olaya gerçekçi açıdan baktığınızda, herkesin kafasındaki soru işareti şudur: Genel seçim, yerel seçim derken AK Parti ve CHP birbirine yakınlaştı. Kocaelispor yönetiminde de yıllar sonra AK Partili olmayan isimler mi yer alacak? Sokakta bu konuşuluyor. Ve kimse de buna çok sağlıklı bakmıyor. Benim gibi düşünen az sayıdaki insan da tek başına Dem Parti gelse, bir siyasi partinin kulübün içinde olmasını istemeyenlerin sayısı az da olsa mevcut. Siyasi partilerin içine kadar girdiği Kocaelispor'da hala tek parti, iki parti, üç parti olsun gibi çok mantıksız yorumlar duyuyoruz.

Ancak görüntü oraya götürüyor. Çünkü bütçeler o kadar yüksek ki, Türkiye'deki bütün belediyelerin önemli bir borç kalemi, spor kulüplerine aktarılan paralardan kaynaklanıyor. Kentin, ilçenin, semtin takımını şampiyon yap, oyları topla!..

Bu da sokaktaki gerçeğin yönetimlere yansımasını engelliyor. Ben Ertuğrul Sağlam'ın aleyhine yazı yazdığım zaman, aptalca kimi okuyucular, şu cümlede birleşti:

“Sen adamın ekmeğiyle oynuyorsun.”

Eminim ki bunu söyleyen insanlar asgari ücretle zor geçinebilen insanlardır. Ya da benim gibi emekli maaşıyla ay sonunu tutturamayan insanlardır. Allah arttırsın, Ertuğrul Sağlam'ın mal varlıklarının haddi hesabı bilinmemektedir. Yani Ertuğrul Sağlam'ın ekmeğiyle oynama gibi bir sözcük, çok mantıklı değildir. Ki bizim öyle bir düşüncemiz zaten olmaz. Siz Ertuğrul Sağlam'ı getirin bir yıl bedava çalıştırın, bakalım çalışır mı? İhtiyacı var mı? Herkesin, her zaman paraya ihtiyacı vardır. Ama Ertuğrul Sağlam gibi sağlam inançlı denen insanlar için para ikinci planda olmalıdır. Ama zor.

***

Ulaş Yıldız ismi ortaya atıldı. Kendisiyle görüştüm. Hayatımda ilk defa konuşuyoruz. O beni tanımıyor, ben onu tanımıyorum. İzmit çocuğuymuş. Körfez'de doğmuş. Babası 60'lı yıllarda İzmit'e gelmiş. Köken olarak Sivaslı. Site durağında oturuyormuş ki o yöreyi iyi biliyorum. Sonuçta Kocaeli’nin, hem de Körfez'in çocuğu, ismi üzerinde. Bu yazı yazılana kadar son görüşmeleri yapıyordu. Apayrı bir liste hazırladığını söyledi. İstanbul'da para kazanıp, İzmit'te harcayan bir firma anlayışına sahip olduklarını belirtti. Kocaelispor ve İzmit'e bağlı olduğunu gösterdi. Leyla Atakan durağında her sabah otobüs beklerken, onun koskoca posterinin asıldığı binaya günlerce baktım. O poster daha sonra indirildi. Çünkü bina yıktırıldı.

Oraya güzel bir iş merkezi yapacağını duydum. Leyla Atakan Caddesi üzerindeki mekanlar, İzmit'in ilk modern yerleşimlerinden biridir. Hayli değerli arsalar bütünüdür.

Ulaş Yıldız Kocaelispor’a bakış açısını anlattı. Ancak, sonuna kadar resmi bir açıklama yapmadığını söyledi. Biz de bekliyoruz. Ama sanırım aday olmayacak. Benim öngörüm bu. En güzeli “Biz her zaman Kocaelispor’a destek veriyoruz. Yine vereceğiz. Çünkü İzmit'e yatırım yapmayı seviyoruz” sözleri, gönül okşayıcı güzel sözler. Keşke herkes böyle düşünse ve böyle yatırım yapsa.

***

Son günlerde yazdığım yazılara yine her zamanki gibi kızanların sayısı fazla. Onun için de en çok okunan yazılar oluyor. Ama benim amacım insanları kızdırıp, çok okutmak değil. İnsanların yaşadıkları ve yaşattıkları olaylara bakış açımı sergilemek. Bunu samimiyetle yapmak, bir çıkarı gözetmemek. Benim düsturum bu. Dolayısıyla söz konusu Kocaelispor ise ve kongre yapılacaksa, kimsenin itiraz etmeyeceği bir yönetim şeklinin olmasını istiyorum. Eleştiriler tabii ki olacaktır. Ancak her zaman söylediğim gibi, demokrasi, sağlıklı ortamlarda yaşanır. Sağlıksız ortamda demokrasi bekleyemezsiniz. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün yaptıklarına “Faşistçe!” dendiği gibi. “Bir sürü kelle aldı” dendiği gibi. Tamam da, Atatürk'ün o zamanki Türkiye'sinde normal olan şey var mıydı? Demokrasi normal şartlarda yaşanır. Ne Türkiye'de normal şartlar vardır, ne de Türkiye'nin bütün kurumlarında. Şartlar normaldir. Dolayısıyla bunlar kulüplere de yansımaktadır. Galatasaray ve Fenerbahçe'de Can Bartu'yla Metin Oktay'ın birbirinin formasını değiştirip giydiği kulüplerin bugünkü ortamından “şerefsiz, namussuz” gibi laflara kadar gelen iğrenç bir değişim yaşanmaktadır.

Biri ülkenin önemli iş insanlarından Dursun Özbek'tir. Diğeri Vehbi Koç'un öz be öz torunu Ali Koç'tur. Vehbi Koç'u, mezarından bile diriltecek kadar çığırından çıkmış bir Ali Koç, en başta Fenerbahçe'ye zarar vermektedir.

Tekrar söylüyorum, Fenerbahçe'yi CHP'nin takımı gibi göstermek kimsenin haddi değildir. Aynı şekilde Galatasaray'ı da AK Parti'nin takımı diye lanse etmek çok saçmadır. Şöyle düşünün, Devlet Bahçeli Beşiktaş'ta üyelikten istifa etti. Beşiktaş'ın içinde hiç de azımsanmayacak ölçüde MHP'li var. Karagümrük ve Çarşı grubunu araştırdığınızda, bunu görürsünüz. Ve düşünün, siyasi görüşünüzün başındaki lider en sevdiğiniz kulübe karşı çıkıyor ve istifa ediyor. Ne yaparsınız?

Siyaseti kulüplere sokarsanız sonu budur. Fenerbahçe ve Galatasaray tarihinde benim bildiğim kadarıyla birbirine “şerefsiz, namussuz!” diyen bir başkan olmamıştır. Olmamalıdır. Can Bartu, Metin Oktay, o olanları acı acı gülümseyerek görmektedir. Birbirlerine böyle aşağılayıcı sözlerle saldıranların da bir gün bile bu kulüplerde tutulmamaları gerekir. Kocaelispor camiası da, seçime giderken nabzı yükseltmeden, kimse kimseyi kırmadan, dökmeden, akıl sağlığı yerinde olarak sandığa gitmelidir.

*** Dün sabah bana gelen bir mesaj ayrı ilgimi çekti. Mesajın sahibini yazmayacağım, gerek yok. Ama mesaj şöyle:

“Ben hiçbir zaman başkan vekilliği yapmadım. İşte yönetim kurulu listesi. Sanıyorum sağlığın henüz yerine gelmedi. Sağlığın yerinde olsaydı bu hatayı yapmazdın”.

Ve bunu bana yazan kişi benim sağlıklı olmadığımı söylerken, kalp krizi geçirdiğimden bile haberi yokmuş. Ben de ona şunu yazdım, “Allah'a şükür akıl sağlığının yerinde. Engin Koyun bütün yöneticileri başkan vekili olarak açıkladığında, sanırım sen bunu hatırlamıyorsun” diye yazdım. O da “Geçmiş olsun ağabey” diyerek mesajı tamamladı. Bu tip küçük saçma-sapan yorumlarla insanları aşağıladığını zannedenleri, bu şanhlı kulüpte bir yetkili olarak görmek, beni endişelendiriyor. Kocaelispor'da ve bu kentte yapılan saçma-sapan her şeye rağmen, Allah'a şükür akıl sağlığımız yerinde kalabiliyor. İnce ruhlu, kibar, saygılı dediğin insan, sana dönüp üstü örtülü ruh hastası diye yazıyorsa, kimin ruh hastası olduğunu yine kendisinin sorgulaması gerekir.

Tekrar yazıyorum:

“ İzmit'in Kocaelispor'u, pişmaniyesi, simidi, Çenesuyu, Heykeli, kirazı, halkevi, İzmit Lisesi gibi sembollerinin yanı sıra, en önemli özelliği de, delileriyle tanınmış olmasıdır. İzmit kenti delileriyle meşhurdur. Bu belgesellerde bile konu olmuştur. Bunun sebebini araştırmak antropologlara düşer. Benim söyleyeceğim tek şey, hain Ali Kemal'i, İngiliz yönetimindeki Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde berber koltuğundan alıp, İzmit’e getirerek, Atatürk’ü bile dinlemeyip linç edip, sokak sokak süründürerek denize atan İzmit halkı, tabii ki çok normal değildir.

Aynı şekilde Atatürk'e suikast İzmit'te planlanmıştır. İzmitli üç kişi o suikastı planlayıp, İzmir'de girişime kalkışmıştır. Onun için İzmit kentini çok normal saymamak lazım. Gerek coğrafi konumu, gerek tarihsel konumu herhalde sonunda kent insanlığını da çığırından çıkardı. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük ilk başkenti, şimdi küçüle küçüle İzmit Çukurbağ kadar kalmıştır.

Çok merak ediyorum. Mevcut belediye başkanları bir zamanlar İstanbul'un İzmit'e bağlı bir köy olduğunu hatırlıyorlar mı? Hiç sanmıyorum. Zaten bilselerdi, bu kentin büyüklüğüne göre davranırlardı.

***

Neyse siyasete girmeyelim, bizim aklımız ermez. Kocelispor Kongresi hayırlı olsun. Ulaş Yıldız'ın verdiği kararı da bugün öğrenmeye çalışacağım. Aday olursa şu an için resmi liste çalışması sayısı ikiye çıkacak. Öbür türlü, basında nabız yoklayıp, bedava reklam yapanlara kimsenin mahal vermemesi lazım. Hele hele geçmiş dönemlerde görev yapıp, hala yüzünü kızartmadan insanların karşısına çıkanlara hiç ka’le almayın…