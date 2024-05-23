Hafta sonu rüyası

20-30 yıl önce Türkiye karayollarında karavanları görenler “Aaa turistler gelmiş. Ne güzel, dünyayı geziyorlar” denilerek özenilirdi. Daha sonraki yıllar çoğunlukla emeklilerin hayali olarak akıllarda yer eden karavancılık pandemi ve deprem nedeniyle hızlı bir yükselişe geçti. Şimdilerde neredeyse herkeste karavan var. Özellikle deprem kuşağında olan ve deprem beklenen şehirlerde birçok kişi karavan satın aldı. Pek çok insan özgürlük duygusunun ve keşif heyecanını karavanlarıyla beraber tatmaya başladı.

Özellikle şehir hayatında kendini hapsolmuş hissedenlerin büyük ilgi gösterdiği karavanlar, şehirdeki iş yoğunluğunun ardından doğaya kaçmak isteyen pek çok insan için de bir fırsat oldu. Büyük şehirlerin sağladığı konfordan vazgeçemeyen doğada huzur arayanların kurtarıcısı karavan oldu. Uygun fiyatları Ruhsat ve muayene olmayışı cazip kıldı. Tabi davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Almayan pişman, alan bin pişman misali.

Karavanlar birçok sorunu da beraberinde getirdi. İlk önceleri sokaklara park edildi. Devamlı ve uzun şekilde sokakta park halinde kalınca diğer otomobil sürücülerin araçlarına yer kalmadı. Otomobil sahipleri ile kavga eden karavancılar, karavanlarını daha sakin yerlere yada büyük otoparklara çekmeye başladılar. Sorun yine bitmedi. Sayıları da hızla çoğalınca büyük park alanlarında dahi göze battılar. Otoparklarda çekme karavanlara da tepki gösterenler çok oldu. Karavancıları işgalci ilan edip “Çevreyi kirletiyorlar” denildi. Polise, belediyeye şikâyet ettiler.

Karavancılar dernek kurdu. Organize oldu. Sorunlarına çözüm aradılar. Karavancılıkta en büyük sorunlardan birisi temizlik ve hijyendir. Bu amaç için üretilmiş özel tuvaletler bulunuyor ve karavanda geçirdiğiniz süre boyunca dışkı bir süre sonra kokuyor. Kimyasal çözümlerle tuvalet meselesi çözülmeye çalışılıyor ama çözüm değil, karavanların tuvaleti var ama gideri yok. Bulaşık yıkama yada duşta suyun akacak yeri yok. Karavancılar büyükşehirden kalıcı yer istiyor. Elektriği, duşu ve tuvaleti olup devamlı ikamet edecekleri yer arayışları sürüyor.

İzmit’te Nctiy parkında, Başiskele sahilinde ve Ömer Türkçakal bulvarında şimdilik kendilerine yer bulan karavancıların çoğu da yazlık yerlere araçlarını taşıdı. Bunların başında mavi bayraklı Cebeci geliyor. Otellerin, pansiyonların, yazlık ev kiralarının çok pahalı olması sebebi ile tercih edilen karavanlar benim olsun istediğim yere park ederim mantığı ile alınıyor. İstanbul ve diğer illerde karavanları belediye kaldırıyor.

Tavuk kümesi gibi ufacık karavanlar güneş enerjisi de eklendiğinde 350 bin TL alınabiliyor. Bu rakamlara şahane prefabrik ev yapılıyor. Ev fiyatların uçması bazı insanları karavanda yaşarım mantığına itti ama işin ucu öyle değil. Şimdilik sadece özentide öteye gitmeyen karavanlar hem sahiplerine hem çevreye sorun olmaya devam edecek.

Alayım karavanımı hafta sonu bir göl kenarına çekeyim şöyle güzelce doğada harika bir hafta sonu geçireyim diyorsanız 10 kere düşünün derim. Geriye kalan 362 günü karavanı ne yapacaksınız? Mazot, benzin zaten uçmuş. Kafanızın estiği her göl kıyısına deniz kıyısına izin vermiyorlar. Orman yollarına da aracınızı sokabilirseniz hayalleriniz gerçek olur. Bence alın bir çadır sırt çantanızı bütün her yer sizin…Haydi iyi rüyalar….Musmutlu hafta sonları dilerim..