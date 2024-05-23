Bu hiç olmadı Ekrem Bey! Bu hiç olmadı gazeteci meslektaşlarım!

Başkasının yanlışını eleştireceksin…

Ama aynı yanlışı tıpatıp kendin yapacaksın.

Bu sözüm, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve İmamoğlu’nun Roma davetine katılan gazeteci meslektaşlarıma.

Akıl tutulması bir olay!

Toplum tam bu konularda iktidarı sert bir şekilde eleştirirken, sen çıkıyorsun “Yok aslında birbirimizden farkımız, ama biz Osmanlı Bankası’yız” diye başlayan eski reklam sloganını hatırlatan eylemde bulunuyorsun.

Olacak şey mi bu?

İmamoğlu, “2027 Avrupa Oyunları, İstanbul”un imza töreni için 69 kişilik bir heyetle İtalya’ya gidiyor.

Heyette bulunanların 36’sı gazeteci.

Özel uçakla seyahat ediliyor…

Roma’da lüks bir otelde kalınıyor…

Yeniliyor, içiliyor…

Bütün masraflar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden.

Tamam da, CHP ve Ekrem İmamoğlu daha dün AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel uçakla ve yandaş gazeteci ordusuyla yurtdışına seyahat etmesini eleştiriyordu.

“Yazık bu milletin parasına” diyordu.

“Hani israf günahtı?” diye soruyordu.

“Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var bu paralarda” diye çıkışıyordu.

Ne oldu şimdi?

Eleştirdiğin şeyi kendin yapıyorsun.

Demek “israf mikrobu” bulaşıcı.

Demek “devlet kaynaklarını har vurup harman savurma” mikrobu bulaşıcı.

Dün “AKP’de olan bu mikrop”, bugün sana da bulaştı.

Bir imza töreni için, özel uçakla ve gazeteci ordusuyla, belediyenin kasasından milyonlarca lira harcayarak Roma’ya gitmek ne demek?

İmza töreni varsa, yanına alırsın üç-beş bilemedin on kişi, tarifeli uçakla gider gelirsin.

Bu masraf, bu gösteriş, bu şatafat neden?

Yoksa İmamoğlu da mı, Erdoğan’ın “İtibardan tasarruf olmaz” sözünün izinden gidiyor?

Ekrem İmamoğlu yapmaması gereken bir hatayı yaptı, karşı tarafın eline koz verdi, peki bundan sonra iktidarı nasıl eleştirecek?

Baktım, başkan “Altı yılda ilk deva böyle bir seyahat yaptık. Hatamız varsa düzeltiriz” diye kendini savunuyor.

Geçmiş olsun!

Bu, sadece iktidara koz vermek değil, toplumun gözünde değer kaybetmektir.

En azından seçmenin kafasında “soru işareti” oluşturmaktır.

Üstü örtülemez.

Ekrem İmamoğlu, ancak toplumdan özür dileyerek “hatasının tahribatını” azaltabilir.

“Yandaş yandaş” deyip, “yandaş” olan gazeteciler

Yaa işte böyle!

Erdoğan’ın uçağına binen meslektaşlarını sürekli “Yandaş, yandaş” diye eleştiren gazeteciler, bir de baktık ki kendileri de “yandaş” oluvermiş.

Erdoğan’ın uçağına binenler “iktidar yandaşı”…

İmamoğlu’nun uçağına binenler “muhalefet yandaşı”…

Demek, bundan sonra böyle!

Yok birbirlerinden farkları!

Peki, gazeteciler bir cumhurbaşkanının veya bir belediye başkanının gezisine katılamaz mı?

Katılır…

Eğer gezi haber niteliği taşıyorsa ve haber ancak o geziye katılarak takip edilebiliyorsa, katılır.

Ancak uçak ve diğer masraflarını kendisi karşılayarak…

Eğer masrafları kendisi karşılarsa, devlete “yük” olmaz, davet sahibine de “borçlu” kalmaz.

Ancak o zaman eleştirecekse eleştirir, övecekse över.

Masrafını kendisi karşılamıyorsa, övülecek bir olayı övse dahi, bu “yalakalık” olarak algılanır.

Doğrusu, gazetecilerin yurtdışı gezilerini kendi olanaklarıyla yapması, devlet yöneticileriyle katılıyorsa da masraflarını kendileri karşılamasıdır.

Bu, eskiden böyleydi.

AKP iktidarıyla birlikte bu “etik kural” da değişti.

“Havuz medyası” ve bu paralelde “yalaka medya ordusu” yaratıldı.

Şimdi görüyoruz ki, CHP de aynı yolda.

AKP’den sonra CHP de “medyanın yozlaşması”na çanak tutuyor.

Üzücü olan bu!

CHP, inşallah bu yanlışından döner.

Kuraldır; eleştiriyorsan, “eleştirilecek duruma” düşmeyeceksin.

İmamoğlu’nun Roma gezisine katılan gazeteciler