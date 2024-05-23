Muammer Dereli Fen Lisesi’nde yönetimsel sıkıntılar mı var?

İlimizdeki eğitim sorunlarıyla ilgili sık sık ihbarlar alırız. Veliler şikayetlerini dile getirir. Önceki gün de İzmit Muammer Dereli Fen Lisesi’nde yaşananlarla ilgili çeşitli şikayetler geldi. Gönderilen metinde önce okulun tarihçi anlatıldı, sonra da sorunlar tek tek dile getirildi. Okudum, birbirinden çarpıcı iddialar var. Okulla ilgili bize iletilen sorunlar şöyle;

MUAMMER DERELİ FEN LİSESİ…

“2002-2003 eğitim öğretim yılında Kocaeli ili Acısu Çok Programlı Lise binasında 16 Mart Anadolu Öğretmen Lisesi olarak eğitim öğretime başladı. 2006 2007 eğitim öğretim yılında hayırsever Dereli ailesi tarafından yaptırılan binasına taşınarak Muammer Dereli Anadolu Öğretmen Lisesi olarak isimlendirildi. 2015 yılında Muammer Dereli Fen Lisesi olarak fen lisesine dönüştürüldü ve ilk fen lisesi mezunlarını 2018 yılında verdi.

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Muammer Dereli Fen Lisesi; 1 müdür, 2 müdür yardımcısı, 2 memur, 40 öğretmenden ve 520 civarında öğrenciden oluşan bir okul. 9 yıldır Hamza Kararoğlu tarafından yönetilmekte. Göreve gelen okul müdürü 2015 yılında göreve başlamış, 2 yıl görevlendirme çalışmış, sonrasında kadroya alınmıştır.

ADİL BİR YÖNETİM SERGİLEMEMİŞ

Zaman geçtikçe özellikle de okul müdürü ikinci kez onaylandıktan sonra okulda ciddi yönetimsel sıkıntılar oluşmaya başladı. Şartları fen lisesinde müdür olmaya tutmayan coğrafya öğretmeni olan okul müdürü Hamza Kararoğlu, okulu her geçen gün birçok sıkıntıyla yüz yüze getirmiştir.

-Öğretmenleri sendikal olarak ayırmış adil bir yönetim sergilememiştir. Sendikaya üye yapma konusunda baskı uyguladığı kişiler olmuştur.

-Sürekli olarak belli aralıklarla kendi sendikasından olmayan öğretmenlere ‘hakkınızda veli şikayeti var’ diyerek uyarılarda bulunmuş, fakat öğretmenin veli ile buluşmasını kesinlikle sağlamamış, kim olduğu hakkında bilgi vermeyip öğretmenin kendini açıklamasına bile fırsat vermeyerek asılsız olan söylemleriyle çalışma huzurunu kaçırmıştır.

-Özellikle proje okulu atamaları okul müdürünün eline bırakıldıktan sonra öğretmen seçiminde kendi seçip getirdiği öğretmenleri okulun gözde öğretmenleri konumuna getirip diğer öğretmenlerin kendisini değersiz hissetmesine, öğrenci gözünde de itibarsızlaştırmaya sebep olacak tutumlar sergilemiştir. (Öğretmen sınıfta sorun var problemli çocuklar var dedi diye ve o sınıftan disipline çocuk gönderdi diye çocuğu cezalandırmaya, öğretmeni o sınıftan almak gibi)

SÜREKLİ TARAF OLMAKTADIR…

-Disiplin kuruluna öğretmen seçiminde kendi sendikasından olan öğretmenleri organize ederek aynı isimlerin yazılmasını sağlayıp organize etmektedir. Bunu her karar alınacağı zaman yapmaktadır. Sürekli kendisi de taraf olmaktadır.

-Okulu yasa ve yönetmeliklere göre değil, tamamen keyfi uygulamalarla yönetmektedir. Seçmeli dersleri yönetmeliğe aykırı seçmektedir. Amaç kendi görüşünden olmayan öğretmeni norm fazlası konuma düşürmektir.

-Okulda 8 yıllık süresi biten müdür yardımcısı okuldan gitmesin diye ihtiyaç olmadığı halde seçmeli dersleri seçerek fazladan edebiyat normu açmıştır. Okulu ihtiyaca göre yönetmeyip eş dostuna yer açmak kullanmakta.

OKULDA ÖĞRETMEN KAVGALARI…

-Fen lisesi gibi bir okulda laboratuvarları iptal edip derslik olarak kullanmakta. Öğretmenler laboratuvar da ders işlemenin verimli olmadığını, çocukların tahtayı göremedikleri dikkatlerini veremediklerini söylediği halde hiçbir şekilde dikkate almamıştır. (Üstelikte okulun fiziki yapısıyla oynanmaması konusunda Dereli ailesiyle protokol olmasına rağmen)

-Okulu böl parçala yönet politikası izleyerek yönetmekte öğretmenlerin birbiri içinde çatışmasına sebep olmaktadır. Okulda öğretmen kavgalarına sebep olmakta, uzlaştırmacı bir tutum sergilemek yerine, taraf olup daha da sorunların artmasına çözülemez hale gelmesine sebep olmakta.

-Öğrenciler disiplinden uzaklaştırılmış önlem alınmadığı için her gün fen lisesi gibi bir okulda disiplin olayı yaşanmaktadır.

-Okulun belli bölümlerinde elektronik sigara içilmekte ve öğrenciler çekinmeden sosyal medya hesaplarından okulda içtikleri sigarayı video olarak paylaşmaktadırlar.

AKRAN ZORBALIĞI ORTAYA ÇIKMIŞ

-Kılık kıyafet konusunda yaptırım olmadığı için okula yakışmayan şekilde öğrenciler, istediğini giymekte bu konuda akran zorbalığı ortaya çıkmış kurallara uyan çocuklarla dalga geçilmeye başlanmıştır. Durumu olmayan marka giyemeyen çocuklar kendini yetersiz gibi görmeye, bu durumu içsellestirmeye başlamıştır. Okul idaresi buna da hiçbir yaptırım uygulamayıp önlem yoluna gitmemiştir

-Telefon konusunda bakanlık kararı olmasına rağmen kurala uymayıp kararın okul müdürü tarafından öğretmene bırakılması, bazı öğretmenlerin toplayıp bazı öğretmenlerin toplamaması okulda sürekli telefon krizine sebep olmakta, vermeyen öğretmenlerle öğrenciler arasında çatışma yaşanmaya başlamıştır.

-Okulda kız erkek ilişkileri de kontrolsüz bir şekilde yaşanmakta, uygunsuz şekilde hareket eden öğrencilere hiç uyarı yapılmayıp, okulun her bölümünde normal bir davranışmış gibi çekinmeden hareket etmelerine göz yumulmaktadır.

-Disiplinsizlikten rahatsız olan öğrenciler okuldan gitmek istemekte, nakil talepleri için sürekli rehberlik servisiyle görüşme yapmaktadırlar. Çoğu mecbur olduğu için aynı yüzdelik dilimle öğrenci alan yer olmadığı için ve veli zoruyla okulda kalmaktadır. Hatta bir öğrenci bu sebeplerden ötürü nakil gitmiştir.

ÖĞRENCİLER ARASINDA AYRIM…

-Öğrenciler arasında da ayrım yapılmaktadır. Aynı suçtan kimi öğrenciler disipline giderken kimisine göz yumulmaktadır. Bu da öğrencilerin okula olan güveninin sarsılmasına sebep olmakta çocukları öfkelendirmekte disiplin işlemi yapan öğretmene düşmanlık beslenmesine sebep olmaktadır.

-Öğrencilerin devamsızlıkları da okulda ciddi bir sorun bir derse girip bir derse girmeme, ders saatlerinde kafasına göre dolaşma geç gelme okuldan kaçma gibi durumlar yaşanmakta ve idare herhangi bir önlem almamaktadır bu durumu da yok saymaktadır.

-Hizmetliler arasında da öğrencilerin gözü önünde fiziksel kavga gerçekleşmiş, birinin işine son verilmiştir. Okul idaresi okuldaki hiçbir birimi yönetememektedir. Olaysız bir gün geçmemektedir.

KADIN ÖĞRETMENE HAKARET…

Kadın öğretmene bir erkek öğretmen tarafından okulda hakaret edildi, üzerine yüründü. Okul müdürü hakaret eden kendi sendikasından diye yine taraf oldu, hiçbir önlem almadığı gibi sorunu çözmek yerine daha da büyümesine sebep oldu.

-Okul idarecileri yemekhaneden senelerdir ücretsiz yemek yemektedirler. Okul yemekhanesinin giderleri okul aile birliği hesabından sağlanmaktadır. Velilerin parası ile yiyorlar yani... (Eminiz ama ispat edilebilir mi noktasında şüphemiz var)”

BİRBİRİNDEN ÇARPICI İDDİALAR

Muammer Dereli Fen Lisesi’nde yaşandığı iddia edilen sorunları ve gelişmeleri sizinle paylaştım.

Yazılanlara bakılırsa, okulda önemli sorunlar ve sıkıntılar var.

Bu sorunlar ve sıkıntılar doğruysa, okulda büyük bir huzursuzluk var demektir.

Yukarıdaki iddialarla ilgili Muammer Dereli Fen Lisesi’nden cevap gelirse, bu köşeden sizinle paylaşırım.