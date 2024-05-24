Bir şeyi de doğru düzgün yapsak…

Bir kararı da toplumun duyguları doğrultusunda alsak…

Yok, olmaz!

“Ulusal yas” ilan edildi, uyacaksın!

Tamam da, “ulusal yas” ne zaman ilan edilir?

Daha doğrusu, “ulusal yas” ne zaman ilan edilmelidir?

Adı üstünde…

“Ulusal yas” ilan edilmesi için “ulusal bir değer”in kaybedilmiş olması gerekiyor.

İran Cumhurbaşkanı, İran kamuoyundaki lakabıyla “Tahran Kasabı” İbrahim Reisi, bizim “ulusal değerimiz” mi de “ulusal yas” ilan ettik?

Diyeceksiniz ki, İran bizim komşumuz, “komşuluk hatırı” var.

İyi, güzel, “komşuluk hatırı” önemlidir, kabul!

Ancak “komşuluk hatırı” tek taraflı olmaz.

Ben senin hatırını sayacağım, senin değerlerine “değer” vereceğim, ama sen benim değerlerime burun kıvıracaksın.

Ülkemizi resmen ziyaret eden bir İran devlet yetkilisi, bugüne kadar, bizim değerimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün mezarını ziyaret edip saygı duruşunda bulundu mu?

Bulunmadı…

Bugüne kadar ülkemiz onlarca “felaket” yaşadı.

Depremlerde on binlerce canımızı kaybettik.

Teröre binlerce şehit verdik.

İran, bu felaketlerimizin herhangi birinde yas ilan etti mi?

Etmedi…

Doğrudur, Mustafa Kemal Atatürk, İran için bir “anlam”, bir “değer” ifade etmeyebilir.

Yine depremlerde ve terör olaylarında on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesi de İran için önemli olmayabilir.

İyi de, madem öyle, senin cumhurbaşkanın ölmüş, bana ne!

İran Cumhurbaşkanı’nın İran’da bile değeri yok

Bir devlet yöneticisinin kendi ülkesi ve çevre ülkelerde “değerli” olarak kabul görmesi için, değerli ve iz bırakan hizmetler yapmış olması şart.

İran, 1979 yılından bu yana, 45 yıldır “monarşi” ile yönetiliyor.

Siyasal güç, mollaların elinde.

Bir “dini komisyon” ne karar alırsa, o uygulanıyor.

Astığı astık, kestiği kestik!

Helikopter kazasında ölen İbrahim Reisi de, ülkeyi yöneten bu mollalardan biriydi.

İmam Humeyni zamanında, “siyasi mahkûmların infazını denetleyen komite”nin üyesiydi.

Daha sonra muhaliflerin idamına karar veren dört kişilik komitede görev yaptı.

Bulunduğu her mevkide, gözünü kırpmadan ölüm fermanlarının altına imzasını attı.

Özetle, İbrahim Reisi eline kan bulaşmış bir cumhurbaşkanı idi.

Bakmayın siz televizyon görüntülerindeki ağlayan sızlayanlara.

İran halkının sadece yüzde 40’ı seçimlerde sandık başına gidiyor.

Yüzde 60’ı “molla rejimi”ne karşı…

Elbette bu ölüm karşısında açık açık sevinemiyorlar, ama gidin bakın kapalı kapılar arkasında sevincinden göbek atan çoktur.

Söylemek istediğim…

İbrahim Reisi’nin, İran’da bile değeri yok.

İran beş günlük yas ilan etti, ama bu yas İran halkının çoğunun duygularını yansıtmıyor.

“Ulusal yas” ne zaman anlamlıdır?

“Ulusal yas”, “Ben ulusal yas ilan ettim” demekle bir anlam kazanmaz.

Sırıtır.

Nefret uyandırır.

“Ulusal yas”, halkın büyük çoğunluğunun ortak duygusunu yansıtırsa anlamlıdır.

İran’da böyle bir “ortak duygu” var mı?

Yok.

İran halkının çoğu, eli kanlı cumhurbaşkanları İbrahim Reisi’yi sevmiyor ve “ortak değer” olarak görmüyor.

Ancak biz, kendi halkının dahi sevmediği birini, cebren “ortak değer” olarak görmeye ve “ulusal yas” tutmaya zorlanıyoruz.

Sıkıntı burada.

Böyle eni boyu düşünülmeden alınan “ulusal yas” kararları, Türk ulusunun değer yargılarını aşındırıyor.

Bundan böyle sanırım her “ulusal yas” ilanından sonra, kafalarda “acaba” sorusu oluşacak.

“Tahran Kasabı” İbrahim Reisi’yi “değer” olarak görenlerin başı sağ olsun!

“Reisi” benim değerim değildi, ben yas tutmadım.