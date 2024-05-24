YABANCI TÜR

Herhangi bir yöre veya bölgede, doğal olarak yani kendiliğinden yetişip çoğalamayan ağaç türü "yabancı tür" olarak tanımlanır. Bu tanım onun fidanı veya tohumunun, örneğin Japonya'dan veya Türkiye’de doğal olarak bulunduğu bir başka bölgeden getirilip kullanılması durumunda değişmez. Çünkü hiçbir bitki ve dolayısıyla ağacı, yaşam açısından coğrafi ve siyasi sınırlar hiç ilgilendirmez. Örneğin Toros dağlarımızda ormanlar oluşturan Sedir ağacı (Cedrus libani) İzmit'te yabancı türdür.

Çok ilginçtir ki ağaçların istenilen her yerde normal yaşantısını sürdürebileceğini zanneden kişiler ve hatta kurumlar ile karşılaşılmaktır.

Halbuki bir yabancı ağaç türünün doğal olarak hiç olmadığı bir yerde kullanılması konu olduğunda, doğal olarak bulunduğu yerlerde, özellikle hava sıcaklıkları, toprak yapısı, yağışın miktarı ve mevsimlere dağılımı, deniz seviyesinden yükseklik, hava kirliliği irdelenmelidir. Çünkü her ağaç türünün istediği veya hiç tahammül edemediği şartlar vardır. Örneğin doğal olarak bulunduğu yerde (-57) derece soğukların olduğu uzun kışlara dayanan "Sibirya karaçamı" (Larix sibirica), kışların çok daha az soğuk geçtiği ama ilkbahar donlarının (geç donlar) olduğu yerde yaşayamaz. Bunun nedeni ilkbahar başlangıcında, hava sıcaklığı artmaya başlar başlamaz oluşan her tomurcuğunun don nedeniyle hemen ölmesidir

Diğer taraftan hiç unutulmaması gerekir ki bir yerdeki "yabancı tür" ağaçlarda böcek ve mantar gibi zararlıların etkisi çok daha fazladır.

Bu duruma ilişkin en tipik örnek ülkemizde yapılan Radiata çamı (Pinus radiata) ağaçlandırmalarıdır.

Ülkemizde, ABD orijinli bu çam türü ile hızlı gelişme özelliği nedeniyle çok yaygın ağaçlandırmalar yapılmıştır. Ancak bu ağaçlandırma alanlarını, ülkemzdeki varlığı önceden beri bilinen "Evetria buoliana"isimli böcek adeta ortadan kaldırmıştır. Sonuçta bu çam türünün yurdumuzda kullanılmasından tamamen vazgeçilmiştir.

Bu arada, ülkemizin hiçbir yerinde doğal olarak bulunmadığı halde kullanıldığı yerlerdeki şartların, "genelde şans eseri" uygunluğu sonucu yaşamlarını sürdüren, sayıca artan ağaç türleri de vardır. Bunun bir örneği kentimizin her tarafında gördüğümüz, herdemyeşil yapıda Japon Kurtbağrı (Bilimsel adı Ligustrum japonicum) isimli ağaçtır. Bu ağaç türünün bütün örnekleri, kentimizdeki ekolojik şartlara (buna hava kirliliği de dahildir) çok iyi uyum sağladığından hiçbir zararlıdan etkilenmeden sağlıklı olarak yaşamlarını sürdürmektedirler.

Ağaçların doğal olarak bulunmadıkları bir yörede uzun süre de olsa iyi ve sağlıklı yaşam sürdürmesi uyumunu garanti etmez. Bu konuda ilginç örnek, Toros dağlarında doğal ormanlar oluşturan Sedir ağaçlarıdır. Onlar son 4-5 yıldan bu yana kentimizde "Yabancı tür" olarak bulundukları hemen her yerde kuruyorlar.

Belediyelerin ilgili birimleri onların neden kuruduklarını merak bile etmiyorlar, daha doğrusu edemiyorlar. Çünkü merakın kaynağı olan bilgi, kulaktan dolma yolla yeterli düzeyde edinilemez ve çare aranıp bulunamaz.

Bunları yazınca yeniden aklıma geldi; İzmit Belediyesinin Park ve Bahçeler Müdürü "makine" mühendisi.

Bu durumda herhalde "yabancı tür"ün yanı sıra "yabancı bilgi" tanımı oluşuyor.