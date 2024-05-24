Azerbaycan'da cumhuriyet

Kardeş Azerbaycan bundan 106 yıl önce 28 Mayıs 1918 de Cumhuriyet ilan ettiler.

Dünyanın birçok yerinde Cumhuriyet kelimesi telaffuz edilmiyor hatta bilinmiyordu.

Azerbaycan halkı cumhuriyetle tanışıyor. Bu bir başarıdır. Ama ne yazık ki bu başarıyı uzun süre Azerbaycan halkı tadamıyor. Cumhuriyetin getirdiği özgürlük ve yenilikler birçok ülkeyi ve egemen güçleri korkutuyor ve ürkütüyor.

Azerbaycan'ın ilk Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resülzade'dir.

Mehmet Emin Resülzade, "Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez" veciz sözü ile halkının hislerine tercüman oluyor.

Nitekim aradan geçen uzun süre kesintiye rağmen içlerinde cumhuriyet ateşi sönmeyen Azerbaycan halkı 1991 yılında yeniden bağımsızlığına kavuşunca yoluna yine cumhuriyet ile devam ettiler.

Kafkasya iğneli coğrafya özelliğini hep muhafaza etmektedir. Burada dimdik ayakta durmak da zordur.

Bütün bu zorluklara rağmen Azerbaycan dimdik ayakta durup hızlı adımlarla ilerlemektedir.

Dünün Bakü'yü gören ve bilenler adeta yeniden inşa edilen Bakü ile karşılaşmaktalar. Yollar, battı çıktılar, köprüler, metrolar hastaneler, kültür ve yaşam merkezleri birbiri ardına yapılmakta ve açılmaktadır.

Kafkasya’nın parlayan yıldızı olma yolunda olan Azerbaycan hızlı adımlarla ilerlemektedir.

Kafkasya’da barışın yolu da Azerbaycan'dan geçmektedir.

Stratejik öneme ve özelliklere sahip Azerbaycan Rusya ve Ermenistan'ın hep iştahını kabartıyor.

Nitekim özgürlüğünü yeni elde etmiş Azerbaycan'ın en zayıf bir anında Rusya'nın desteği ile Ermenistan Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal etmişlerdi.

Ermenistan yeniden toprak kazanmak için savaş başlatmak istedikleri 2020 yılında güçlü Azerbaycan ordusunun tokadını yiyerek on bin civarında askerini kaybederek işgal altındaki topraklarının büyük bir kısmını Azerbaycan geri aldılar.

Bu savaş 44 gün sonunda kazanılan zaferle noktalandı.

Bugün işgalden kurtarılan ata yurdu şantiye halinde olup sahiplerine kavuşmuştur.

Türkiye bu savaşta sonuna kadar Azerbaycan'ı desteklediğini net bir şekilde dünyaya duyurmuştur.

Kardeş ve dost Azerbaycan'ın Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimiz ve duygularımızla kutlayıp tebrik ediyoruz.