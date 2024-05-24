Şehit Binbaşı Aslan Kulaksız Spor Tesisinin kapıları neden kilitli?

Başiskele Barbaros Mahallesi’nde mahalle sakinlerinin canını sıkan iki konu var.

Birincisi Serinler Sokak’ta tümsek ve kasis olmadığı için arabalar sokaktan hızlı geçiyor, sokakta oynayan çocukların ve vatandaşların can güvenliği olmuyor.

İkincisi de mahallede bulunan stadın kapıları kilit olduğu için mahalle sakinleri sahada yürüyüş ve spor yapamıyor. Gazetemize ulaşan vatandaşlar bu sorunların giderilmesini istiyor… Dilerseniz konuları biraz açalım… Önce sokaktaki tümsek sorunu…

BİRİNCİ SORUN:

BU YOLA BİR TÜMSEK

YAPMAK ÇOK MU ZOR?

Başiskele Barbaros Mahallesi Serinler Sokak sakinlerinin ulaşımla ilgili önemli bir sorunları var. Sokakta tümsek veya kasis olmadığı için sokaktan geçen arabalar, büyük tehlike arz ediyor. Sokaktan geçen araçlar, anayola bir an önce ulaşmak için bazen saatte 80-90 kilometre hız yapıyor. Durum böyle olunca da tehlike kapıda. Zira sokakta çocuklar oyun oynuyor. Çocuklar oyun oynarken, çoğu kez araçlar sokaktan hızlı bir şekilde geçiyor, çocuklar ezilme tehlikesi bile geçiriyor. Çocuklar masum duygularla oyun oynarken, canları da tehlikede.

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Sokak sakinleri, Büyükşehir Belediyesi veya Başiskele Belediyesi yetkililerinden sokağın belli yerlerine tümsek veya kasis konmasını istiyor. Mahalle sakinleri, “Çocuğumuz sokağa çıkarken çok tedirgin oluyoruz, zira araçlar bu sokaktan çok süratli geçiyorlar. Çocuklarımız yolda bazen oyun oynuyorlar, her an hızlı geçen bir araba çocuklarımıza çarpabilir. Biz büyükler de bazen karşıdan karşıya geçerken büyük sorun yaşıyoruz. Yetkililerden bu soruna bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Yola tümsek veya kasis konursa, biz de rahat bir nefes almış olacağız” dediler.

İKİNCİ SORUN:

SPOR TESİSİNİN KAPILARI NEDEN KİLİTLİ?

Barbaros Mahallesi’nde Şehit Binbaşı Aslan Kulaksız Spor Tesisi var. Burada futbol müsabakaları oynanıyor. Maç olmadığı zaman da mahalle sakinleri stada girip saha etrafında yürüyüş yapıyorlar. Hem yürüyüş yapıyorlar, hem de spor yapıyorlar. Stres atıyorlar. Mahalle sakinleri bu durumdan son derece mutluydu. Ama gelin görün ki spor tesisinin kapıları üç ay önce kapatılmış, kapısına kilit vurulmuş. Durum böyle olunca mahalle sakinleri spor tesisine giremiyor, yürüyüş ve spor yapamıyor.

Mahalle sakinleri Büyükşehir Belediyesi’ni arıyor. Bu spor tesisinin kapılarına neden kilit vuruldu diye soruyor… Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ‘spor tesisinin kapısına biz kilit vurmadık, açık olması lazım” diyorlarmış.

Tamam da bu spor tesisinin kapısına kim kilit vuruyor, mahalle sakinlerinin spor tesisine girip yürüyüş yapmasına kim engel oluyor, neden engel olunuyor? Bu spor tesisinin sorumlusu kim?

Büyükşehir Belediyesi mi?

Başiskele Belediyesi mi?

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü mü?

TESİSİN KAPILARI AÇILSIN

Bu spor tesisinin kapısını hangi hakla kapatırsınız…

Mahalle sakinlerine neden engel koyuyorsunuz?

Buradan yetkililere sesleniyorum, kim stadın kapısını kilitliyorsa derhal açsın.

Mahalle sakinlerini mağdur etmeyin, mahalle sakinlerinin yürüyüş yapmasına, spor yapmasına engel olmayın.

SORUNLAR DERHAL ÇÖZÜLMELİ

Yukarıda Barbaros Mahallesi’ndeki iki sorunu dile getirdim.

Yetkililer yola tümsek veya kasis koyup, olası bir tehlikeyi şimdiden önlesin.

Ayrıca kapısı kilitlenen spor tesisinin kapıları açılsın, mahalle sakinlerini yürüyüşlerini sporları yapsın.

Mahalle sakinlerinin bu iki sorunu derhal çözülmeli.

MAHALE SAKİNLERİ BU SOKAĞA TÜMSEK VEYA KASİS KONMASINI İSTİYOR

ŞEHİT BİNBAŞI ASLAN KULAKSIZ SPOR TESİSİ

GİRİŞ KAPISINA KİLİT VURULMUŞ

N Birol ARATEMUR

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Tümsek 1

Çocuklar oyun oynarken, çoğu kez araçlar sokaktan hızlı bir şekilde geçiyor, çocuklar ezilme tehlikesi geçiriyor.