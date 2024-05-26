Demokrasi zor iştir! 

27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi üzerinden 64 yıl geçmiş.

Türkiye Cumhuriyet’i 100. Yılını aşmış ama “Demokrasi” kavramı üzerinde hala tam bir uyum sağlanamamış!

Demokrasi kolay iş değil!

Farklı toplumsal kesimler arasında “çıkar çatışmaları” varsa, toplumun geniş bir kesimi “gazete-kitap” okuyamıyor, kazandığı ile geçinemiyorsa, işsizse, eğitimsizse, “aklı ve bilinci” çeşitli örgütlerin siyasal oyunlarıyla küçük yaştan “tutsak” edilmişse, “sınıfsal bilinçten” yoksunsa, hele demokratik hak ve özgürlüğü için mücadele vermemiş, bedel ödememişse böyle bir toplumda “gerçek anlamıyla demokrasi” mümkün mü?

Fransız Devrimi’ni düşünün;

Feodal bir düzende, “despot bir kral ve işbirlikçisi Ruhban sınıfı” karşısında özgürlük umuduyla 1789’da gerçekleşen devrim, tam 189 yıl sonra bugünkü anlamıyla “Cumhuriyet ve Demokrasi” örneği ile buluşabilmiştir. Bu süreç içinde oluk gibi kan dökülmüş, Cumhuriyet dönemleri kurulmuş, tekrar krallık dönemleri yaşanmış.

Osmanlı Devleti’ni düşünün;

Fatih gibi, Kanuni gibi padişahlardan sonra, “bilim, eğitim, ekonomi” başta olmak üzere yaşanan çağın “değişim ve gelişimine” ayak uyduramamış padişahlar ve çevresindeki “niteliksiz” yöneticiler yüzünden tarih sahnesinden silinmiş!

Dün savaştığı devletlerden “BORÇ” almış, sonra “borç tutsağı” olmuş, aldığı borçları ödeyemeyince, 2. Abdülhamit’in 1881’deki “Muharrem Kararnamesi” ile kabul ettiği “Duyun-u Umumiye İdaresi” eliyle iliklerine kadar soyulmuş! Üstüne, bir de “Alman Emperyalizmi” çökünce 1. Dünya Savaşı’nda yenilmiş, işgale uğramış.

Son dönem Padişahları, bu tarihe kadar, “Anadolu insanını” yalnızca askerlik yapan, kendi emeği ile yaşayan, vergi veren “KULLAR” olarak görmüşler.

Osmanlı Padişahı, aynı zamanda “HALİFE” dir ama “Halkı Müslüman olan ülkelerin yöneticilerinin hiç bir hayrını görmediği gibi, 1. Dünya Savaşı’nda, sırtından hançerlenmiştir!

Kurtuluş Savaşı sonrası, 1923 yılında kurulan Cumhuriyet, “Osmanlı borçlarını” da üstlenmiştir!

Anadolu halkı yorgun, bitkin, yoksul, perişan. Okuma-yazma bilenlerin sayısı devede kulak misali. Anadolu halkı “Yunus Emre’nin Türkçesi” ile konuşurken, SARAY’da yaşayan Padişah ve Boğaz Yalılarında yaşayan “PAŞA’lar” Arapça-Farsça, Türkçe karışımı, “Osmanlıca” denilen bir dil kullanıyorlar!

Cumhuriyet kurulur ama bundan rahatsız olanlar da var! Üstelik, başta İngilizler olmak üzere Batılı devletlerin destekleriyle iç isyanlar yaşanıyor!

Bu koşullara rağmen, Cumhuriyet’in ilk 15 yılında “Eğitim, ekonomi ve kültürel alanlarda” büyük gelişmeler yaşanıyordu.

Ancak, bütün bunlar Mustafa Kemal’in “otoriter” tavrı ile gerçekleşebiliyordu! Çünkü, bu koşullarda gerçek anlamıyla demokrasiyi yaşatabilmek olanaksızdır!

İki kez “muhalefet partileri” ile “demokrasi denemeleri” yapılmış ancak, “Cumhuriyet ve demokrasi karşıtlarının tutumları” nedeniyle başarı sağlanamamıştır.

Demokrasi, kolay bir iş değil!

Demokrasi, “bilinçli halk kitleleri” ile mümkündür.

Küçük yaşta, çağdışı yöntemlerle “beyinleri kirletilen” insanlara ne demokrasiyi anlatabilirsin ne de “insanca, onurlu bir yaşamı.”

2. Dünya Savaşı ve sonrası Türkiye

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı sonrası Cumhurbaşkanı olan İnönü’nün 2. Dünya Savaşı’na katılmamıza yönelik tuzağa düşmemesi, büyük bir nimettir.

Ancak, savaşın sonunda ABD’nin Japonya’da patlattığı iki atom bombası dünyayı sarsmış, Sovyetler Birliği lideri Stalin’in ülkemizde oluşturduğu kaygılar da tuz biber ekmiş ve Türkiye, ABD güdümüne girmiştir!

1950 sonrası iktidara gelen Demokrat Parti, göreve başlar başlamaz, “ABD’nin yanında Kore’ye asker göndererek” ABD’nin gözüne girme ve NATO’ya üye olma hesapları yapmıştır!

ABD ile yapılan “İkili anlaşmalar” ise, ülkemizin ekonomi, eğitim, ulaşım, tarım, kültür ve askeri alanlarda ABD’ye bağımlı bir ülke haline gelmesine neden olmuştur.

Dış politikada da “patron” ABD’dir! Örnek mi? Cezayir Halkı, elinde Atatürk’ün kalpaklı resimleriyle Fransız sömürge yönetiminde karşı mücadele verirken, DP iktidarı Fransa’nın yanında olmuş! 1955 Bandung Konferansı’nda Türkiye, “Fas ve Tunus’un bağımsızlık ve Mısır’ın Süveyş Kanalı’nı millileştirme girişimlerinde Batılı devletlerin yanında yer almış, bu yüzden Müslüman Ülkelerin tepkileriyle karşılaşmıştır!

Şimdi, tekrar 29 Mayıs 1960 Askeri darbesine gelelim;

Demokrat Parti’nin son yıllarında Sovyetler Birliği ile kurduğu “ekonomik işbirliği” çabaları ABD’nin hiç hoşuna gitmemiştir! Menderes ve Dışişleri Bakanı Zorlu, 1960 yılı Haziran ya da Temmuz ayında bu amaçla Moskova ziyaretleri planlanmıştır. 1960 Darbesi ile bu gerçekleşememiştir!

Uluslararası bazı siyaset bilimciler, Menderes ve Demokrat Parti’ye karşı yapılan askeri darbede “ABD’nin” önemli rolü olduğu iddiasındadırlar!?

Ya Sonra?

Yassıada yargılamalarının gerçek anlamıyla “adil olmadığı” yönünde, hukuk bilimcilerinin görüşleri var! Bu görüşe ben de katılıyorum.

Hele, Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idamları büyük bir yanlış ve günahtır! Bu idamlar, toplumda katı bir ayrışma ve siyasal husumet yaratmıştır.

Daha sonra, 1961 yılında, bu ülkenin gelmiş geçmiş en “çağdaş ve demokrasi örneği” Anayasası hazırlanmış ve fakat, uzun ömürlü olamamıştır!

Türkiye, önce 12 Mart 1971 Askeri Muhtırası sonrası, TBMM’nde bu ülkenin 3 değerli gencinin idamına karar verilmiş ve bu idamlar, “rövanşı aldık” sloganları ile kutlanmıştır!

Toplumsal bölünme ve çatışma daha da artmıştır.

Daha sonra, Batı emperyalizminin küresel ekonomi-politikasına uygun “24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Önlemleri” ortaya atılmış, “toplumsal muhalefet” bu kararların hayata geçirmesini engelleyince, korkunç bir süreç sonunda “12 Eylül 1980 Askeri Darbesi” ile önce toplumun örgütlü ve bilinçli kesimleri ezilmiş, sonra; “Yeniden Demokrasiye geçiş” senaryosuyla “Ulusal Üretim Varlıklarımız” ÖZELLEŞTİRME adı altında yok pahasına satılmıştır!

Bugün yaşadığımız enflasyon, işsizlik, bütçe açıkları, iç ve dış borçların ve giderek artan toplumsal sorunlarımızın kaynağı, işte bu ve benzeri siyasal oyunların sonucudur!

Ya demokrasi?

Bunca yoksulluğun içinde, birey ve toplumun gerçek anlamıyla bilinçlenmesi, demokrasi bilinciyle hareket etmesi mümkün müdür?

Rahmetli Prof. Dr. Toktamış Ateş’in bir sözü geliyor aklıma; “Demokrasi zengin ülkelerin işidir” diyordu!

Oysa, demokrasiye en çok yoksulların ihtiyacı var!

Eğer, toplum olarak uyanabilirsek!

Menderes, Zorlu, Polatkan, Deniz Geçmiş, Yusuf Arslan, Hüseyin İnan ve faili meçhul cinayetlerle katledilen tüm insanlarımızın gerçek cellatları BATI EMPERYALİZMİ ve içimizdeki İŞBİRLİKÇİLERİDIR!