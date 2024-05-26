Vergi paketinde ne olmalı, nasıl olmalı?

Değerli okurlarım, bugünkü yazımda yakında çıkarılacak vergi düzenlemelerinin hangi ilkeler doğrultusunda, hangi unsurları taşıyarak çıkarılması gerektiği ile sayın Hazine ve Maliye Bakanının son günlerde gündeme getirdiği vergi paketi hakkındaki açıklamaları ışığında, bu düzenlemelerin neler olabileceğini sizlere aktarmak istiyorum.

Son yıllarda, Türkiye’de hem vergi ödeyenler mevcut sistemin adil ve verimli olmadığı düşüncesindedirler hem de toplanan vergiler kamu harcamalarını karşılayamamaktadır. O halde, Türk vergi sisteminde zaten bir düzenleme yapma mecburiyeti gerekli ve zorunludur.

Ülkemizde vergi politikası ile ilgili tartışmalara baktığımızda, daha çok vergi gelirlerinin yetersizliği ve vergi adaleti üzerinde yoğunlaşıldığı, vergi gelirlerinin ekonomik etkilerinin ise ihmal edilmekte olduğunu görmekteyiz. Vergi gelirleri, ekonomik büyümeyi; tasarruf ,tüketim, üretim ve istihdam başta olmak üzere bir çok değişken üzerinden dolaylı ve dolaysız bir şekilde etkilediğinden, eğer vergi sisteminde yapılacak değişikliklerde vergi gelirlerinin ekonomik etkilerini göz önünde bulundurmazsak, kısa vadede çözüm bekleyen sorunlar için çözüm üretirken orta ve uzun vadede büyük sorunlar yaratabilecek hatalar silsilesine yol açmış olabiliriz.

Bu nedenlerle vergi düzenlemelerinde aşağıda belirtmiş olduğum ilkelerle hareket edilmesi halinde, hem kısa dönemde enflasyonu indirmek hem de orta ve uzun dönemde kalıcı düşük enflasyon ve arzu edilen büyümenin sağlam bütçe gelir kalemlerinden karşılanması sağlanabilir.

BU İLKELER;

a-Türkiye’de vergi gelirlerinin milli gelire oranı OECD’ye üye ülkeleri baz aldığımızda düşük olduğundan yükseltilmesi gerekir. Ancak ülkemiz henüz yeterli kalkınma seviyesine ulaşamamış olduğundan, vergi gelirlerinin milli gelire oranını yükseltme olanağı mevcut olmakla birlikte bu oran gelişmiş ülkelere göre istenildiği ölçüde olamayabilir

b-Vergi artışı ile kamu tasarruflarının artması, vergi ödemelerinin tasarrufları kullanarak mı yoksa tüketimden vazgeçilerek mi yapıldığını ve gelirin bundan ne yönde etkileneceğine bağlıdır. Eğer ödemeler tüketimden vazgeçilerek yapılıyorsa, ilave finansman kaynağı yaratılmış olacaktır. Buna karşılık ödemeler tasarrufların kullanılmasıyla bir diğer deyişle gönüllü tasarruflar azaltılarak yapılıyorsa, mevcut kaynaklar sadece el değiştirmiş olur.

Ayrıca vergileme tasarrufları artırmak için bir araç olarak kullanıldığında, ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde çeşitli engellerle karşılaşılabilir. Bunlar nedir diye soracak olursak; çalışanların vergi politikasına karşı direnç göstermeleri, müteşebbislerin tasarruf ve yatırım iştahlarının azalması, zenginleri vergilendirmeye yönelik politikalar izlenirken fakir sınıfların da ağır bir vergi yükü altında kalabilmesi bunlara örnek verilebilir.

Bu engeller, vergilemenin tasarrufları artırmadaki etkinliğini azaltacaktır. Eğer enflasyonu indirmek için sıkı vergi politikası uygulamak istiyorsak özellikle yüksek gelir gruplarının harcamalarını doğrudan vergilerle, düşük gelir gruplarının harcamalarını da dolaylı vergilerle vergilendirmemiz ,alınacak kararların tasarrufları olumsuz yönde etkilememesine gayret göstermek gerekir. En önemlisi ,vergi kaçakçılığını önlemeye yönelik bir kontrol mekanizmasının mutlaka söz konusu olması ise şarttır.

Görüldüğü üzere, rasyonel bir vergi politikası izlenerek tüketimi kısıp tasarrufları artırmak konusunda ciddi engeller mevcuttur.

Vergi politikası değişiklikleri yapılırken, değişik vergi türlerinin gönüllü tasarruflar üzerindeki etkilerinin yanında vergi hasılatını ve vergi yapısını tayin eden iktisadi ve sosyal faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerekir.

Bir ülkede vergi hasılatını tayin eden en önemli iki etken vergi kapasitesi ve vergi gayretidir. Vergi kapasitesi ,toplumun gelirlerinin bir kısmını vergi aracılığı ile kamu harcamalarının finansmanına ayırma elverişliliğidir. Vergi gayreti ise, fiili vergi hasılatının gayrisafi milli hasılaya oranı demektir. Ülkemizde belli sektör ve alanlarda vergi kapasitesi çok yüksek olmakla birlikte belli vergi türlerinde ise vergi kapasitesinin üst noktalarına gelmeye başladığımızı dile getirmek isterim. Sosyal politik oluşumlar, gelir dağılımındaki adaletsizlikler, kişi başına düşen reel gelir, vergi ahlakı problemi, idarenin yönetimsel zaafları vergi kapasitesini belirleyen faktörlerdir. Vergi gayreti ise ,özellikle gelir üzerinden toplanan vergilerde benzer ülkelere göre düşük olup toplum tarafından kayıt dışı ekonomi kanıksanmış durumdadır.

Gelişmekte olan ülkelerde vergi hasılatını dolaylı olarak etkileyen etkenlerden biri de vergi yapısıdır. Vergi sistemini oluşturan çeşitli vergilerin, hem toplam vergiler içerisinde hem de gayrisafi milli hasıla ve devlet gelirleri gibi iktisadi büyüklükler içerisindeki nispi paylarını temsil eden vergi yapısı, farklı iktisadi yapıya sahip ülkelerde farklı olması beklenmektedir. Eğer iktisadi ve sosyal yapıda bir değişiklik meydana gelirse vergi sisteminin yapısı da değişecektir. Toplumda farklı sosyal sınıfların ,toplumun politik yapısına etki dereceleri ile vergi yapısı arasında da bir ilişki olduğunu ,siyasi gücü daha fazla olanların kendi sınıflarının vergi yükünü daha düşük tutmak için baskı yaratacağını da unutmamamız gerekir. Ekonominin dışa açık olup olmaması ile piyasanın para ekonomisine bağlılık derecesi ,hem vergi yapısını hem de verimliliğini belirleyecek faktörlerdir.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde vergi yapısı dar tabanlı ve gelirdeki değişmelere karşı da duyarsız ayrıca politik baskılara açık olduğunu özellikle vurgulamam gerekir.

Dolaylı vergiler, bizim gibi ülkelerde toplam vergi gelirleri içinde dolaysız vergilere kıyasla daha fazladır, çünkü bu ülkelerde gelir seviyesi düşük olmakla birlikte gelirin tüketime ayrılan kısmı fazladır. Maaş ve aylıkların milli gelir içindeki payının düşük olması, dolaysız vergi tabanının sınırlı olmasına yol açmaktadır. Dolaylı bir vergi dolaysız bir vergiye kıyasla çalışma arzusunu daha az etkilemekte ,dolaylı vergilerin toplanması ve yönetimi dolaysız vergilere göre daha kolay olmakta ,gelir vergisi ile kıyaslandığında; dolaylı vergiler kazançtan çok harcama ile ilgili olduğundan ,tasarruf ve yatırım üzerindeki olumsuz etkileri de daha az olmaktadır.

Burada dile getirmem gereken son konu, Vergi sisteminin iyi olması için şu unsurları taşıması gerektiğidir; vergi yoluyla gelir dağılımını düzeltmesi, adaleti sağlaması ,vergiyi ya da vergi sistemini iktisadi bakımdan etkin hale getirmesi, vergi sisteminin basitleşmesi ,vergilerin gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payının artmasıdır.

Tüm bu açıklamalar ışığında ve sayın bakanın beyanatları doğrultusunda olası vergi düzenlemeleri konusundaki beklentilerim ise aşağıdaki gibidir:

1- Vergi yasalarındaki tüm istisna ve muafiyetlerin gözden geçirilerek işlerliğini kaybedenlerin süratle kaldırılması,

2-Mümkünse tüm büyükşehirlerde basit usul yönteminin süratle terk edilmesi(Özellikle dolmuş, taksi, minibüs işletmeciliğinde ,3 büyük il başta olmak üzere yaratılan kazançların gerçek usulde beyan ettirilmemesi günümüz şartlarında yanlış bir uygulamadır),bazı işkolları hariç gerçek usule dönülmesi,

3-Asgari kurumlar vergisinin gündeme getirilmesi suretiyle, geçmiş dönemlerde de Türkiye’de uygulanmış bu yöntem ile, kurumlar vergisinden muaf veya müstesna tutulan kazançlar da dahil Kurum kazançları üzerinden (iştirak kazançları istisnası ile ihracat yapan firmalara yönelik istisnalar hariç tutulmalı) %10’u geçmemek üzere asgari kurumlar vergisi alınması uygulamasına geçilmesi,

4-Gayrimenkul ve kentsel rantların vergilendirilmesinin özel olarak ele alınması(gayrimenkul yatırım ortaklıklarının da burada tekrar gözden geçirilmesi),uzun yıllardır vergisel açıdan kanayan yara olan, neredeyse her gayrimenkul satışında vatandaşları vergi kaçakçısı yapan alım-satım harcına yönelik somut, anlaşılır, herkesin riayet edeceği, mevcut oran düşürülerek bir düzenleme yapılması, bu yolla hem emlak vergisi hem değerli konut vergisi hem de alım satım harcının gerçek matrah üzerinden tahsil edilmesinin sağlanması,

5-Belge düzeninin yerleşmesini teminen uzun zamandır tartışılan bazı harcamaların gider yazılabilmesine olanak sağlanması,

6-Gayrisafi milli hasıla içinde son yıllarda hizmet sektörünün payı hem dünyada hem ülkemizde çok artmış olmasına rağmen ,vergi gelirleri içinde bu sektörün payı hem çok düşük hem de vergi kayıp ve kaçağının en yüksek olduğu sektördür. Hizmet sektörünün özel olarak ele alınıp vergilendirilmesinde çok etkin hareket edilmesi ve denetimlerin ağırlıklı olarak bu sektöre yöneltilmesi,

7-Gayrimenkul inşa faaliyetlerinde, yapı denetim şirketlerine sorumluluk verilerek gerekli yasal düzenleme de yapılarak, projeye uygun inşaat yapımında kullanılan malzeme, işçilik vb maliyetlere yönelik alınması gereken belgelerin, alınıp alınmadığı konusunda yapı denetim şirketleri inşaatı denetlerken yapıya ait metrajın(inşaatta kullanılan tüm malzemelerin miktarının belirlendiği liste)listesini de onay raporuna ekleyebilir. Hazırladıkları raporda bu hususlara ayrıntılı yer vermeleri sağlandığında, hem sahte belgenin önüne geçilmesi hem de alınmayan belgelerin temin edilmesinin sağlanması için maliye yapacağı denetimlerde bu listeden yararlanabilir,

8- Bundan sonra bir daha matrah artırımı, stok affı, vergi affı gibi hususların gündeme gelmeyeceğinin net bir dille açıklanıp, vergi kayıp ve kaçağının cezalandırılacağının kamuoyuna benimsetilerek, tüm uygulamaların bu doğrultuda gerçekleştirilmesi,

9-Çıkarılacak kanunların; verginin temel ilkeleri, Anayasamız ve diğer yasalara uygun, öngörülebilir, anlaşılır, şeffaf ve geçmişe yönelik uygulamaya geçit vermeyecek şekilde olması,

10-Çıkarılacak yasaların gelir dağılımındaki bozukluğu ve servet dağılımındaki bozukluğu azaltıcı bir fonksiyon üstlenmesi,

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Yukarıda özet olarak dile getirdiğim yapılması muhtemel değişikliklerin(asgari kurumlar vergisi, basit usule ilişkin düzenlemeler gibi) geniş açıklamalarını bir sonraki hafta sizlere aktaracağım.