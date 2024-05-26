Türkiye ve “Fare Çuvalı Teorisi”

Mısır’ın bir köyünde tarım mühendisi olarak çalışan bir adam, Kahire’ye gitmek üzere trene bindi.

Yanına, köyün yaşlı çiftçilerinden biri oturdu.

Mühendis, çiftçinin ayakları arasında bir çuval olduğunu fark etti ve yol boyunca çiftçi, her çeyrek saatte bir çuvalı çevirip içindekileri karıştırıyor, sonra tekrar ayakları arasına yerleştiriyordu.

Bu durum yolculuk boyunca devam etti.

Mühendis, çiftçinin bu hareketini garipseyerek çuvalın hikâyesini sordu.

Çiftçi, “Fareleri ve sıçanları yakalayıp bunları Kahire’deki Ulusal Araştırma Merkezi’ne satıyorum; orada laboratuvar deneylerinde kullanılıyorlar” dedi.

Mühendis, “Peki bu çuvalı neden sürekli çevirip sallıyorsun?” diye sordu.

Çiftçi, “Bu çuval fareler ve sıçanlarla dolu, eğer çuvalı çeyrek saatten fazla sallamaz ve çevirmezsem fareler ve sıçanlar rahatlayacak ve yerleşecekler. Bu durumda, onların gerginlikleri azalacak ve çuvalı kemirip delmeye başlayacaklar. Bu yüzden onların korku ve gerginliklerini artırmak için her çeyrek saatte bir çuvalı sallıyorum. Böylece birbirleriyle çatışırlar, içgüdülerine kapılırlar ve çuvalı unuturlar, ta ki Araştırma Merkezi’ne varana kadar” dedi.

Mühendis, çiftçinin düşünce şekli karşısında şaşkınlığa uğradı.

“Fare Çuvalı Teorisi”

Mısırlı yaşlı çiftçinin bu anlattıkları, daha sonra siyaset stratejisinde “Fare Çuvalı Teorisi” olarak kabul edildi.

Emperyalist devletlerin gariban ülkelerde oynadıkları oyunlar, “Fare Çuvalı Teorisi” ile açıklanmaya başlandı.

Sömürülecek ülkeler, öyle uzun süre “huzur ve istikrar” içinde bırakılmıyor, fitne çıkarılıyor, terör azdırılıyordu.

Nasıl köylü, fare çuvalını sallayınca fareler çuvalı kemirerek delip dışarı çıkmayı bırakıyor birbirleriyle kavgaya tutuşuyorsa, geri kalmış ülkelerde sistematik olarak çıkarılan karışıklıklar da milletlerin uyanmasını engelliyordu.

Nasıl, derslerle dolu bir hikâye değil mi?

Özellikle Türkiye’nin bu hikâyeden çıkaracağı çok ders var.

Saray kültürümüz

Bizde Osmanlı dönemi “saraylarla” ve “köşklerle” anılır.

Dolmabahçe Sarayı…

Topkapı Sarayı…

Çırağan Sarayı…

Beylerbeyi Sarayı…

Adile Sultan Sarayı…

Yıldız Sarayı…

Vahdettin Köşkü…

Huber Köşkü…

Saraylar ve köşkler, gücün ve itibarın önemli bir simgesiydi.

Padişahlar, bu nedenle borçla saray yapmaktan geri durmazlardı.

Başta Dolmabahçe ve Çırağan olmak üzere, saraylarımızın çoğu dış borçla yapıldı.

Padişahlar, Osmanlı’nın yıkılış döneminde dahi “şatafat”tan vazgeçmediler.

O günlerden bugüne, “yönetenlerin saray ve köşk düşkünlükleri” devam etti.

Bu düşkünlük, AKP döneminde zirve yaptı.

Ankara’da 1150 odalı Beştepe Sarayı…

300 odalı Okluk Yazlık Sarayı…

Van Gölü kenarında Ahlat Sarayı…

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu üç sarayının yanı sıra Osmanlı döneminde yapılan bütün saray ve köşkleri de kullanıyor.

Yönetenlerin iliklerine kadar işleyen saray kültürü, zamanla devlet kurumlarına da yansıdı.

Belediyeler “Belediye Sarayı”, adliyeler “Adliye Sarayı” oluverdi.

Eee, bu kadar saray arasında yaşayan halkımız durur mu?

Onlar da kendi saraylarını yaptılar.

Simit sarayı…

Pide sarayı…

Köfte sarayı…

İşkembe sarayı…

Özetle, son yıllarda saray kültürümüz iyice pik yaptı.