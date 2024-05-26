Göçer olmak

“Göç, bir geçit fırsatıdır, güvercin.”

Güvercin, keyifle kanat çırparken, aşkla, baharın yenilediği doğayı seyrediyordu.

Lal ile buluştular. ’Ne kadar güzel bir sabah. Baharı hep sevmişimdir. Her şeyin yeniden canlanışı, harekete geçişi, her yeri yeşile boyaması muhteşem. Başka hiç bir mevsimde yaşamın böyle coştuğunu göremezsin. Sabahleyin, güneş doğarken, renklerin birbirine dönüşerek, yaptığı dansa inanamazsın, Lal’.

‘Baharla birlikte tüm canlıların damarlarına yaşam pompalanıyor, güvercin. Canlanıyor, güçleniyor, yeniden dirilmeye başlıyoruz. Bu sırada, duygularımızda tavan yapıyor. Arzu ve isteklerimiz, baskın hale geliyor, haz peşinde koşmaya, akla hayale gelmeyen şeyler, istemeye ve yapmaya başlıyoruz’.

‘Ne demek istiyorsun?’.

‘Yaşamın canlanmasının, her şey gibi, hem iyi, hem de kötü sonuçları var’.

‘Ne gibi?’.

‘Baharın içimizi ısıtması, bizi güçlendirip canlandırması, yaşamımızı renklendirilmesi çok güzel ama durmuş oturmuş dünyamızda, duygularımızı da aşırı yoğunlaştırıp, çoğaldığı, bazen de ziyadesiyle üzerimize baskı yaptığı için, sıkıntılar yaşıyoruz’.

‘Bütün derdin bu mu Lal?’. Gülmeye başlamıştı, güvercin.

‘Duyguların yoğunlaşmasını kötülük olarak mı algılıyorsun?’.

‘Alıştığımız, sakin bir düzenimiz var. Bahar gelince, şaşkın ve kafası karışık olarak, yaşamaya başlıyoruz. Kendi halindeki huzurlu yaşantımız, ansızın kafa karışıklığıyla bulutsu bir dünyaya dönüşüyor. Alıştığımız gündelik dünya, sallanmaya başlıyor. Birden, alıp başımızı gitmek, başka şeyler yapmak, yeni dünyalar keşfetmek arzusuna kapılıyoruz’.

‘Alıp başını gitmek mi?

Çekip gitmekten mi bahsediyorsun?

Nereye gideceksin?’.

‘Nereye olursa…’

‘Bak, bu cevap uymadı hiç’.

‘Neden uymasın? Her yere gidebilirim güvercin. Geçmişe, geleceğe, nereye istersem oraya…’.

‘Zamandan mı bahsediyorsun? Yoksa mekan değiştirmekten mi? Anlayamadım’.

‘Ben aslında, göçmekten bahsediyorum güvercin’.

‘Nasıl göçmek’, derken, güvercin paniklemişti.

‘Göç etmekten, göçebe olmaktan bahsediyorum’.

‘Göçebe olmak mı’, diye şaşkınlıkla tekrarladı güvercin.

’Göçebe olmak mı istiyorsun?’.

‘Evet, evet’ dedi heyecanla Lal. Lal’in heyecanı gerçekti.

‘Neden insanlara rahat batar, hiç anlamam’, diye söylendi güvercin.

‘Yaşadığın, alıştığın koşullardan sıkıldığın için, ne olsa olur diye, göç ederek kaçmayı mı düşlüyorsun Lal?’. Göçün, ne olduğunu biliyor musun? Kaçmayı, göç olarak mı algılıyorsun?

Ne kadar romantik bir düş ya da düşünce bu…

Üstelik yaşam biçimine ne kadar yabancı...

Sevdiğin insanlardan, sosyal yaşamından vazgeçecek, kimsenin seni tanımadığı bir yere gidecek, orada yaşamaya başlayacaksın, öyle mi ? Hiç mümkünü yok.

Sadece böyle düşünmek, seni duygusal ve zihinsel olarak rahatlatıyor’.

‘Neden böyle, hepten karşı çıkıyorsun güvercin?’.

‘Biraz dinlenmeye, nefes almaya ihtiyacın olduğunu anlıyorum, Lal. Bahar gelince ve aşırı yorulunca, herşeyi çok daha yoğun hissedersin, tüm canlılar gibi…

Bu yüzden, gezip, dolaşarak yeni yerler görmek, gündelik alıştığın yaşamın dışına çıkmak, içindeki baskı ve huzursuzluğu geçirir. Hareket etmek, canlılara, yaşama iyi gelir’.

‘Neden bu kadar itiraz ettin, güvercin?

Belki de macera istiyorumdur’.

‘Hah, şimdi oldu, Lal’, diyerek güldü güvercin.

‘Yaşamda her şeye sahip olanlar, zamanla yaşadıklarının değerini kanıksar, bu koşullar için, verdikleri emek ve gayreti unutur, ellerindeki kartları karıştırıp, gündelik yaşamlarını bozup, kendilerine acı tatlı yeni maceralar ararlar’.

‘Onlara rahat batar, diyorsun güvercin?’. Karşılıklı gülüştüler.

Göç etmek, göçebe olmak, çok başkadır, Lal. Sen, gerçek bir şehir insanısın. Varlığının devamı, diğer insanlara bağlı. Şehir içinde yaşamak zorundasın. Buna alışkınsın. Senin için en büyük macera, muhafazakar yapının sınırlarını genişletmek, gündelik konfor alanının dışına çıkmak olabilir.

Göçebe olmak, farklı bir yaşam biçimidir.

Göçebe olmak, sürekli sonsuzluğa yürümek gibidir…

Belki de sonsuzluğa yürümeye mahkum olmak…

Biz güvercinler, göçebe olarak doğarız. Konar, göçer, öylece yaşayıp, öylece ölürüz’. Lal, güvercinin sesinden ve kederli hüznünden ürkmüştü. Güvercin, sözlerine devam ediyordu.

‘Böyle yaşamak, çok başkadır, çok zordur’.

‘Neden zordur?’.

‘Göçebe olmak, tek başına olmak demektir. Sonsuzluğa kadar yalnız olmak… Kendinden başka, hiç bir şeyin olmadığı bir zaman ve mekanda tek başına yaşamak, her kararı tek başına almak ve öylece hareket etmeye alışmak, uçmak, uçmak, sadece uçmak, uçarak sonsuzluğa ulaşmaya çalışmak…’.

‘Bu güzel bir duygu değil mi, güvercin?’.

‘Konduğun hiçbir yere bağlanamadan, aidiyet geliştirmeden ve üstelik bağlanamayacağını bilerek yaşamaya çalışmak, sana kolay mı geliyor, Lal?’.

‘Böyle anlatınca, aklıma sadece ölüm geliyor…’.

‘Bak, ben söylemeden, kendiliğinden buluverdin…

İşte, öyle bir şey, göçebe olmak’.

‘Sen ne diyorsun, güvercin?’.

‘Sana, neden bu kadar düşkün olduğumu, biliyor musun?

Neden benim için, bu kadar değerli olduğunu…

Hiç bilemeyeceğim bir zamanda, içimdeki fırtınalar, beni alıp, başka diyarlara götürecek…

Seni bir daha hiç göremeyeceğim’.

Lal, güvercine şaşkınlıkla bakakalmıştı…

‘Neden sadece kendini anlatıyor, beni göremeyeceğine sızlanıyorsun güvercin?

Ya ben?

Ya ben, sana bu kadar alışmış, seni bu kadar sevmişken…

Ben nasıl, seni görmemeyi, sensiz yaşamayı başaracağım?

Hem nasıl böyle olacağını bilirken, benimle paylaşmazsın?’.

Lal, yavaş yavaş kızmaya, öfkelenmeye ve sesini yülseltmeye başlamıştı.

Güvercin, Lal’i sakinleştirmek istedi.

‘Şanslıysak ve becerebilirsem, göç olayını, yavaş yavaş, seni alıştırarak yapabilirim. O zaman, biraz daha kolay olur. Benim gidişime, yavaşça ve zamanla alışırsın. Sonra da zaten yaşam devam eder, gider…

Yavaş yavaş ayrılığa alıştığın için, keşkelerin olmaz, geçmişi arayıp özlemez, geriye dönmek istemezsin…’.

‘Hep böyle mi yapıyorsun? Yoksa kehanette mi bulunuyorsun, güvercin?

Kendini, hepten aşmış durumdasın…’.

‘Yumuşak geçiş yapabildiğim durumlarda, hep böyle yaparak, ayrılığın acısını azaltmaya çalışırım…Karşı tarafın duygularını acıtmamaya çalışırken, kendi gururumu düşünmem’.

‘Ne kadar asil ve merhametli, bir davranış biçimi bu güvercin?’. Lal, kızgındı, dalga geçiyordu.

‘Sen deli misin? Ne kadar gaddar bir davranış bu. Karşı tarafı, Arafta bırakıyorsun, güvercin.

Belki de karşı tarafı değil, kendini alıştırmak için, zaman kazanmaya çalışıyorsundur…’.

Güvercin, Lal’in yaptığı bu yoruma şaşırdı. Hiç böyle düşünmemişti, şimdiye kadar.

Belki de, gerçekten kendi ayrılık acısını azaltmak için, yavaş geçiş yapmaya çalışıyordu.

‘Ne bileyim, ayrılıklarımda, hep böyle yaptım. Ayrılık acısını, böyle azaltmaya çalıştım…’.

‘Güvercin, sevgi, merhamet ve iyiniyet, her zaman yeterli olmaz. Bazen, öyle koşullar ortaya çıkar ki, ne yapsan farketmez. Olacak olan olur, acısı da çekilir, akacak kan, damarda durmaz…Zaten bütün koşulların değiştiği bir düzende, hiç bir şey aynı kalamaz ve eskisi gibi olamaz. Bu yüzden, ani gidişleri severim’.

‘Şimdi kim gaddarlık yapıyor, Lal?’.

‘Neden gaddarlık olsun? Son derece gerçekçi bir davranış.

Neyse, bence bırakalım, bu acıklı konuşmayı….

Madem konfor alanımızın dışına çıkamıyoruz, gündelik yaşamda birlikte macera aramaya ne dersin, güvercin? Birlikte avlanalım mı?’.

‘Seni hayal kırıklığına uğratmayı, hiç istemem ama benim tüm yaşantım, zaten bir macera…

Ne benim hızıma yetişebilir, ne de yaşamın belirsizliğine, katlanabilirsin…’.

‘Yoksa şu anda, beni eziyor musun güvercin?’.

‘Hayır, asla.

Sadece, sana, gündelik yaşantımın, avlanmamaya çalışarak,

hayatta kalmaya odaklanmak olduğunu anlatıyorum…’.