Saygıdeğer okuyucularım bu yazımda sizlerle çit yapmaya, biçmeye, ve şekil vermeye uygun çam, servi, ve mazı çeşitleri ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

PORSUK ÇAMI -ADİ

( TAXUS RACCATA) :Park ve bahçelerin kıymetli bir ağacıdır. Tek ve grup halinde dikilir, aynı zamanda budanabilir ve değişik şekiller verilebilir. Yaprakları sık ve koyu yeşildir.

SERVİ -DAİMİ YEŞİL

( CUPRESSUS SEMPERVİRENS): Sürekli yeşil, dik, dağınık veya horizontal dallanabilen piramit formu ağaç veya ağaççıktır. Gövde rengi kırmızımsı kahverengidir. Yaprak rengi ise genellikle koyu yeşildir. İlkbahar sonu yaz başlangıcında çiçek açarak koyu kırmızı ve kahverengi kozalak yapar. Genellikle hafif ve süzek topraklarda iyi gelişir. Soğuk ve sıcak bölgelerde yetişir. Genellikle ılıman bölgelerde orman ağacı, rüzgar perdesi ,bahçe kenarlarında ise koruyucu çit bitkisi olarak kullanılır. Genelde tohumla, bazı türleri çelikle üretilir.

ŞARK MAZISI - PRAMİT

( THUYA ORİEN TALİS PYRAMİDALİS ): Piramit şeklinde büyüme gösterir, yapraklı parlak yeşil renktedir. Sonbaharda bronz bir renk alır. Her çeşit toprağa dikilir, umumiyetle çit olarak kullanılır.

ŞARK AMARİKAN MAZISI

( THUYA OCCİDEN TALİS): Orta surette, pramit şeklinde büyüme gösterir, yaprakları açık yeşil renktedir ve makasa gelir. Çit rüzgar kesen ve grup olarak dikilir.

MAVİ ARİZON SERVİSİ - KONİK

( CUPRESSUS ARİZONİKA GLUCA CONİCA): Dalları sıktır ve kolon şeklinde formalıdır. Yaprakları mavi renktedir, grup olarak dikilir. Çit nebatı olarak da kullanılır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere saygılar sunarım…