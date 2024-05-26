Kocaeli’de 391 bin 756 emekli var!

Türkiye’de her kesim dertli… Doktorlar yurt dışına gidiyor… Genç kesim yurt dışına çıkmak için fırsat kolluyor. İşsizlik perişan ediyor. Alım gücü iyice zayıfladı. Emekliler, ay sonunu zor getiriyor… Tüm bunlar yaşanırken, zamların artı arkası kesilmiyor… Enflasyon sürekli yükseliş trendinde. Bankalarda mevduat faizi yüzde 50 seviyesinde…

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Yılbaşından beri gelen peş peşe zamlar sonrasında hem asgari ücret eridi, hem de emekli maaşları eridi… Artık yeter diyen emekliler, CHP’nin önderliğinde Ankara’da bir araya geldi. Seslerini duyurmaya çalıştı. Yeniçağ’da emeklilerin durumuyla ilgili bir değerlendirme vardı, birlikte okuyalım;

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“Her gün artan enflasyon ve düşen alım gücü nedeniyle emekli ve memurun maaşı da eridi. Emeklinin maaşından 3 bin 600 lira buhar oldu. Emekliler, enflasyonun pençesinde eriyen maaşları ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle adeta sefalete sürükleniyor. 20 bin lira maaş alan bir emeklinin alım gücü sadece 5 ayda 3 bin 651 lira eriyerek 16 bin 349 liraya geriledi. Bu durum, emeklilerin hak aramak için ileri yaşlarına rağmen miting meydanlarına çıkmak zorunda kalmasına neden oluyor.

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Yılbaşında 20 bin liraya çıkarılan emekli maaşları, enflasyon karşısında hızla eriyor. 2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla 20 bin lira maaş alan bir emeklinin alım gücü, 2023 Aralık ayındaki 20 bin liraya göre yüzde 22.33 oranında düştü. Bu durum, emeklilerin temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığını gösteriyor. Alım gücü kaybını telafi etmek için emekliler, önümüzdeki temmuz ayında aylıklarına en az 12 bin lira seyyanen zam yapılmasını talep ediyor.

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TÜİK tarafından açıklanan Ocak-Nisan dönemi tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 18.72'lik artış gösterdi. Merkez Bankası anketine göre ise Mayıs ayı için TÜFE artışı yüzde 3.04 civarında olacak. Bu veriler ışığında, emeklilerin sadece 5 aylık dönemdeki alım gücü kaybının yüzde 22.33'e ulaştığı görülüyor. Ocak ayında 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı, bugünkü alım gücüyle 8 bin 175 liraya düştü. Bu durum, emeklilerin yoksulluk sınırının altında yaşadığını açıkça gösteriyor.”

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Temmuz ayında emeklilere enflasyon oranında zam yapılacak. Elbette bu da yetersiz. Emeklilere seyyanen zam yapılmalı. Başka da çaresi bulunmuyor.

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EMEKLİ SAYISI

Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) araştırmasına göre, Türkiye'deki 16 milyon 154 bin emeklinin yarısı 10 büyükşehirde ikamet ederken, toplam emekli nüfusunun yüzde 20'si İstanbul'da yaşıyor. TÜED tarafından yapılan "Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması" ile Türkiye'de emeklilerin yoğun olarak yaşadığı iller belirlendi. Araştırmaya göre, Türkiye genelinde 16 milyon 154 bin 322 kişi Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yaşlılık aylığı alıyor. İstanbul, 3 milyon 240 bin kişiyle en fazla emekli nüfusuna sahip şehir olurken, toplam emekli nüfusunun yüzde 20'si bu kentte yaşıyor.

İLK 10 ŞEHİR

İstanbul'un ardından en yoğun emekli nüfusuna sahip iller, şu şekilde sıralandı: - Ankara 1 milyon 261 bin 552 kişi, İzmir 1 milyon 176 bin 709 kişi, Bursa 720 bin 435 kişi, Antalya 495 bin 70 kişi, Adana 399 bin 524 kişi, Konya 393 bin 837 kişi, Kocaeli 391 bin 756 kişi, Balıkesir 361 bin 466 kişi, Mersin 334 bin 22 kişi.

EN AZ EMEKLİ

Toplam 8 milyon 774 bin 811 emeklinin yaşadığı söz konusu 10 büyükşehir, Türkiye'deki emeklilerin yüzde 54'üne ev sahipliği yaparken, Ankara ve Konya dışındaki şehirlerin denize kıyısının olması dikkati çekti. Nüfusu 1 milyon 273 bin civarında olan Balıkesir, yüzde 28 ile nüfusuna oranla en fazla emeklinin yaşadığı şehir oldu. Ardahan 10 bin 814 kişiyle en az emekli nüfusuna sahip şehir olurken, Ardahan'ın ardında 13 bin 98 kişiyle Bayburt, 13 bin 294 kişiyle ise Tunceli geldi.

EMEKLİNİN TALEPLERİ

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, araştırmaya dair yaptığı değerlendirmede, TÜED'in 1 milyona yakın üyesiyle emeklileri temsil eden en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, yaptıkları araştırmaların sonuçlarının izleyecekleri politikaları belirlemede yol gösterici olduğunu söyledi. Araştırmayla ulaştıkları, emeklilerin yarısının 10 büyükşehirde yaşadığı sonucunun önemli bir veri olduğuna dikkati çeken Ergün, şöyle konuştu:

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- 16 milyon emekli, toplumun önemli bir kesimini oluşturuyor. Ülkenin kalkınması için yıllarca alın teri döken emeklilerimizin başta ekonomik olmak üzere sorunlarına çözüm üretilmeli, talepleri karşılanmalı. Emeklilerin İstanbul ve Ankara gibi metropollerden kopamamasının nedenleri iyi analiz edilmeli. Hükümet ve yerel yönetimler, araştırmamızın sonuçlarını dikkate alıp, emekli nüfusunun yoğun olduğu yerlere yönelik politikalar geliştirmeli.

TÜRKİYE’DE EMEKLİ OLMAK…

Türkiye Emekliler Derneği verilerine göre ülkedeki emekli sayısı 16 milyon 154 bin. Bunların yarısı 10 büyükşehirde yaşıyor. İstanbul ikamet eden emekli sayısı ise 3 milyon 240 bin… Kocaeli’de ise 391 bin 756 emekli bulunuyor… Emekli sayısı çok fazla, aldığı ücret çok düşük. Yani Türkiye’de emekli olarak yaşamak çok ama çok zor.