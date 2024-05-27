Ülkemizde siyaset meslek, partiler şirket mi?

Büyük bir kaos içinde debelenip duruyoruz.

Çıkış yolu arıyoruz.

Sorunu yaratanlardan, sorunu çözmelerini istiyoruz.

Aynı şeyleri yapıyor, ama farklı sonuçlar bekliyoruz.

Mümkün mü?

Bu kafayla, bu yöntemle ülkemizi düzlüğe çıkarabilir miyiz?

Tedavi etmek için, hastalığa doğru teşhis koymamız şart.

Her şeyden önce ülkemizde “ yönetim sorunu” var.

Hem de ne sorun!

Bizde halka hizmet aracı olan siyaset, “meslek” haline getirildi.

Bildiğimiz meslek!

Mesleğiniz ne?

Siyasetçiyim…

Dünyanın hiçbir tarafında “siyasetçilik” diye bir meslek yoktur.

İnsanların mesleği vardır, o insanlar “belirli bir dönem halka hizmet etmek için sorumluluk” almak isterlerse siyasete girerler, milletvekili veya belediye başkanı seçilirler, dönemleri bitince mesleklerine geri dönerler.

Doktorsalar, doktorluklarına…

Mühendisseler, mühendisliklerine…

Meslekleri ne ise…

Mesleklerinden para kazanmaya devam ederler, kendi mesleklerinden emekli olurlar.

Asıl olan budur.

Bizde tam tersi.

Bizde siyaset “geçim kapısı” oldu.

Bir defa milletvekilliğine kapağı atan, ömür boyu kendisinin ve ailesinin geçimini en üst düzeyde garanti ediyor.

Güya milletin vekili olarak Ankara’ya gidiyor, ama millet sürünürken vekilin bir eli yağda, bir eli balda.

Milletvekillerin aylık maaşı, 136 bin lira.

Hem emekli hem de milletvekili ise, ki böyle 300 milletvekili var, ayda eline net 233 bin lira geçiyor.

Dönemini tamamlamış eski milletvekilleri ise ayda 97 bin lira emekli maaşı alıyor.

Şu rakamlara bakar mısınız?

Milletin emekli maaşı 10-15-20 bin lira…

Vekilin emekli maaşı 97 bin lira…

Reva (doğru, uygun) mı bu?

“Milletvekili emeklisi” de ne demek oluyor?

Kendi mesleğinde emekli olabilmek için milletin canı çıkıyor, onun vekili iki yıl milletvekillik yaptıktan sonra “milletvekilliği emekliliği” hakkı kazanıyor.

Tabii, suyun başındalar…

Kaldır parmak, indir parmak, hoop kendi kendilerine “kıyak emeklilik”!

Bu, “yetki gaspı” ve “görevi kötüye kullanma” değil de nedir?

Ne kadar gariptir ki, birbirlerini “hak yemekle” veya “dürüst olmamakla” suçlarlar, ama hiçbir zaman “Yahu biz bu kadar maaş almakla, avantadan emekli olmakla kul hakkı yiyoruz, gelin şunu düzeltelim” demeyi akıllarının ucundan geçirmezler.

Tek bir kırmızı çizgileri vardır, “kişisel çıkarları”!

Kişisel çıkarları söz konusu olduğunda; görüş ayrılığı ve iktidar-muhalefet kavgası biter, parmaklar kalkar, kararlar oybirliğiyle alınır.

Dünyayı dolaşın, “siyasetçilik”ten emekli olan bir tane siyasetçi bulamazsınız.

Parlamentoya seçilen, beş yıl mıdır on yıl mıdır görev süresini tamamlar, asıl mesleğine geri döner, kendi mesleğinde hizmet süresini tamamlayıp emekli olur.

Doğrusu budur.

Ama Türkiye, yönetenlerin adeta bir çiftliği.

Yiyorlar yiyorlar, bitiremiyorlar.

Ya partiler?

Siyaset, “meslek” olduğuna göre…

Siyaset, “ekmek teknesi” olarak kabul edildiğine göre…

Siyasi partilerimizin de “şirket” olması, gayet doğal.

Partilerimizin görünür hedefi, güya topluma hizmet etmek, ama asıl hedefleri devletin kaynaklarını kendilerine ve yandaşlarına paylaştırmak.

Eskiden küçük partilerin pek kıymeti yoktu.

Ama “50+1 sistemi” başladı, onlar da kıymete bindi.

Onlar da pazarlık masasında…

Onlar da dağıtılan ganimetten pay alıyorlar.

Siyasi partiler, öyle birer ticari şirket ki, “gelirleri” var, “giderleri” yok.

Vergi de vermiyorlar.

Rantı onlar dağıtıyor, ranttan en büyük payı onlar alıyor.

Hele iktidardaki partiler…

İşte görüyorsunuz, her biri kendilerine biat eden vakıf, tarikat ve yandaşlarıyla birlikte birer holding!

Özetle…

Bizde siyaset “zenginleşme” aracı!

Kısa yoldan “köşeyi dönme” yöntemi!

Siyasetteki kavga bu nedenle.

“Sen çok götürdün, ben az götürdüm” kavgası…

“Sen uzun zamandır suyun başındasın, kalk biraz da ben oturayım” savaşı…

Düzeltme siyasetten başlamalı

İşte bu nedenden dolayı Türkiye’yi düzeltmeye “siyasetten” başlamak şart.

Ülkemizde; siyaset “meslek”, siyasi partiler “ticari şirket” olmaya devam ettiği sürece sorunlarımızı çözmemiz mümkün değil.

Önce bu sistemi değiştirmeliyiz.

Milletvekillerini, “almaya gidenlerden” değil, “vermeye gidenlerden” seçmeliyiz.

Hani son zamanların “liyakat” diye ifade edilen moda deyim var ya, “Liyakat sahibi kişiler göreve getirilmeli” der dururuz, bakın bakalım ülkeyi yöneten siyasetçilerin yüzde kaçı “liyakat” sahibi?

Yüzde kaçı “devleti yönetecek” yeterlilikte?

Devlet, “devlet adamları” tarafından yönetilir.

Devleti sokak siyasetçileri tarafından yönetmeye kalkarsan, iki yakanı bir araya getiremezsin.

Yapacağımız ilk iş, siyaseti “meslek”, siyasi partileri “ticari şirket” durumundan kurtarmak olmalı.