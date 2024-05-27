Ülkemizde artık “TEMİZ ELLER OPERASYONUNA” ihtiyaç var!

Ülkü Ocakları eski Başkanı Türk tarihçi ve akademisyen Doç.Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesinin emniyete ve diğer kurumlara sıçradığına dair iddialar var. İktidar ortağı MHP cinayetle ilgili hala bir taziye mesajı yayınlamış değil. İşin icinde eski MHP milletvekilinin olduğu söyleniyor..Kamuoyunda bu cinayeti işleyenlerin korunduğuna dair önemli bir inanç da var. Geçen günlerde Sinan Ateş’in eşi de öldürülme riski taşıdığını söylemeye başladı. Ayhan Bora Kaplan davasında mafya,yargı ve emniyet iişkileri hemen hergün tartışılıp duruyor.

Sırp çete lideri Zeljko Bojanic’in 2014’ten beri Türkiye’de yaşadığının ortaya çıkması, Azerbaycan, İran ve Rus mafyalarının Türkiye’de görünürlüğünün artması ile cinayetle biten mafya hesaplaşmaları da peş peşe gelmesi de ülkemizde birçok mafia babasının yıllarca ve kolayca yakalanmadan yaşayabildiğini, yani sistemin buna izin verdiğini gösteriyor.

Emniyet, yargı siyaset üçgeninde siyasal sistemin temizlenemediği ve sisteme güvenin giderek azaldığı görülüyor. Siyasal iktidarlar adaletten şaşma pahasına kendilerini korumaya başlarlarsa o ülkede ne adalet,ne hak ve hukuk ve ne de demokrasiden bahsedilebilir. Sistem millet korumaktan uzaklaşır ve ekonomik krizler başını alıp gider. Bu nedenle sistemin mutlaka kendisini temizlemesi gerekiyor.

İtalya’da 90’lı yıllarda yaşanan temiz eller operasyonunu hatırlarsınız. 1992 yılında Milano’da sıra dışı görülen bu belediye rüşvet olayının derinliklerine girildiğinde yaşanan itiraflar, yolsuzluk çarkının devasa boyutlarını ulaştığını ortaya çıkartmış ve İtalyan siyaset dünyası yerle bir olmuştu.

İtalya’da savcılar iktidar,iktidara yakın iş insanı ve bürokratlar, muhalefet ve tüm kamu görevlilerini özgürce soruşturabiliyorlardı. Basın da özgürce her türlü soruşturmayı yazabiliyor, soruşturmayı yapan savcılara destek oluyordu. Bu şekilde soruşturma ile ilgili halk desteği de oluşmuş,iktidar tüm çabalarına rağmen bu soruşturmaları engelleyememişti.

Belediye başkanları, meclis üyeleri,başbakan ve kamu görevlileri dahil suça karışan tüm iş insanları ile 4525 kişi hakkında dava açılmış, yaklaşık 1300 kişi hakkında mahkumiyet kararı çıkmıştı. Bu operasyon Hristiyan Demokrasi Partisi, İtalyan Sosyalist Parti gibi siyaset sahnesinin başrolündeki partilerin yok olmasına yada temizlenerek dönüşmesine sebep olmuştu. Eski başbakan Craxi soruşturmalar sürerken Tunus'a kaçtı, Yokluğenda yargılandı ve ağır hapse mahkum edildi. Bu yüzden ülkesine dönemedi ve sürgünde öldü.Ulusal çaptaki bu operasyon, İtalya’da Birinci Cumhuriyet"'in sona ermesine,siyasi sistemin yenilenmesi ve temizlenmesine yol açtı. Ülkemizde büyükşehir belediyelerinden küçük belediyelere ve diğer kamu ihalelerine kadar yaşananlar gerçekten incelendiğinde benzer sonuçların çıkabileceğine inanılıyor.

Türkiye’de basının yansız, bir çok sivil toplum kuruluşlarının gerçekten bağımsız, meclisin iktidar etkisinden uzak, dolayısıyla anayasal sistemin meclis soruşturmasını sağlamaya imkan verdiğini söylemek mümkün değil. Savcıların bu nedenle korkmadan bu olayların üzerine gidebildiğini söylemek de iddialı olur. Yani siyasi sistem bu hali ile kendini temizleyemiyor. Bu yüzden geniş halk yığınları hak hukuk adalet diye bağırıyor. Esasında yaşanan büyük ekonomik krizlerin nedenini de burada aramak gerekir.

Bu nedenle öncelikle basının, sivil toplum kuruluşlarının, yargının tam bağımsız olması. Adaletin terazisi için kimseden icazet almadan savcıların korkusuzca olayların üzerine gitmesi, meclisin bu konularda siyaset üstü bir anlayışla çalışması ve sistemin demokratikleşerek temizlenmesi gerekir. Bunca yaşananlardan sonra bunu iktidarın başarabileceği gözükmüyor. Bunu başarmanın alt yapısını veren ve bu konuda kendini inandıran muhalefet partisi bugünden söylemek gerekir ki iktidar olacaktır. Sistemin İtalya’daki “TEMİZ ELLER” operasyonu gibi bir operasyonla temizlenmesi, siyasal yapının yeniden oturtulması ile ülkemiz ancak huzur, refah ve tam barışa kavuşabilecektir. Neden bizde de temiz eller tipi bir operasyon olmasın ki?