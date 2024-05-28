Sudan’ı bırak, biraz da Türkiye’ye bak!

Ah benim güzel ülkem, ah!

Ah benim güzel ülkemin güzel insanları, ah!

Görüyor musunuz ne hallere düşürüldük?

Sanki kendi topraklarımızda hayvan beslenemiyor, sanki kendi topraklarımızda üzüm, sarımsak, domates, patates, arpa, buğday, mısır yetişmiyormuş gibi, tee 3 bin 600 kilometre uzaklıktaki Sudan’dan “gıda ürünleri” satın almaya karar verdik.

Her şey tamam.

İmzalanan anlaşma, TBMM Dışişleri Komisyonu tarafından da kabul edildi.

Bakın, Sudan’dan sıfır gümrükle neler satın alacağız:

*2 milyon yumurta.

*50 bin büyükbaş hayvan.

*2 bin küçükbaş hayvan.

*8 bin ton et.

*2 bin ton tereyağı.

*500 ton bal.

*15 bin ton kavun-karpuz.

*14 bin ton marul-lahana.

*1000 ton sasımsak.

*2 bin ton üzüm.

*5 bin ton patates.

*5 bin ton domates.

*30 bin ton buğday.

*5 bin ton arpa.

*5 bin ton yulaf.

*5 bin ton mısır.

*500 ton at, eşek, katır eti.

*500 ton sığır, domuz, koyun, keçi, eşek ve katır sakatatı.

Eee, Sudan’dan bütün bunları sıfır gümrükle satın alacağız da, biz, pek muhterem ve de Müslüman Sudan’a hiçbir şey satmayacak mıyız?

Durun canım, sıkboğaz etmeyin, satacağız.

Ne mi?

Anlaşmada tek tek belirtilmiş: Balina, fok, papağan, maymun ve deve…

Vay, vay, vay!

Dikkatinizi çekmiştir…

Biliyorum, dilinizin ucunda, “Tamam, Sudan’dan yumurta, sarımsak, domates, patates, bal, küçük ve büyükbaş hayvan, üzüm, tereyağı, arpa, buğday, mısır alacağız da; bu at, eşek, katır etine, domuz, eşek ve katır sakatatına ne oluyor?” diye soracaksınız.

Anlatayım…

Bunlar, “üçüncü ülkelere satılmak” üzere ithal ediliyormuş.

Bence, “sakat” iş!

Neden sakat?

Sakat, çünkü bizde “ihraç kaydıyla ithal edilen”, ama daha sonra kitabına uydurulup (ihraç edilmiş gibi gösterilip) yurt içinde pazarlanan pek çok ürün var.

İnternette gazete arşivlerine girin, benzer pek çok haber göreceksiniz.

Türkiye burası…

Size “halis muhlis sığır eti” diye, at-eşek eti yedirirler.

Hele at-eşek-domuz sakatatını “kuzu” niyetine yersiniz de ruhunuz bile duymaz.

Bir ülkede “et ve sakatata ulaşmada” sıkıntı varsa, “hileye” de hazırlıklı olun!

Türkiye, tam böyle bir süreci yaşıyor.

“Yerli ve milli”, öyle mi?

AKP’liler, bir zamanlar ”yerli ve milli” sloganını dillerinden düşürmezdi.

Sanki ceplerinde “yerli ve milli ölçer” vardı, iki lafın birinde hemen “Hayır, o yerli ve milli değil” diye itirazı yapıştırırlardı.

Şimdi AKP’liler, ne diyecek acaba?

*Sudan domatesi…

*Sudan patatesi…

*Sudan yumurtası…

*Sudan üzümü…

*Sudan sarımsağı…

*Sudan balı…

*Sudan karpuzu…

*Sudan marulu…

*Sudan tereyağı…

Ne oldu bizim “yerli ve milli” üretimimize?

Ne oldu çiftçimize?

Ne oldu verimli ovalarımıza?

Ne oldu uçsuz bucaksız meralarımıza?

Tarım ve hayvancılık için gerekli toprağımız var, suyumuz var, güneşimiz var, ama aklımız yok ki, tee 3 bin 600 kilometre uzaklıktaki Sudan’dan gönderilecek yumurtaya, tereyağına, ete, domatese, patatese, kavun-karpuza, marul-lahanaya, buğdaya, arpaya ve üzüme muhtacız.

Türkiye’yi bu derece bitirdiler.

Türk tarımına ve hayvancılığına son darbe!

İktidar, kafaya koymuştu.

Türk tarımını ve hayvancılığını yerle bir edecekti.

Türk insanını karnını doyurmak için bile emperyalist ülkelere avuç açar hale getirecekti.

Getirdi de…

Emperyalist ülkelerden sürekli borç dileniyor, zar zor bulabildiği borç paranın bir kısmıyla da “gıda ürünü” ithal ediyor.

Tarım ve hayvancılığı bitirdi.

Kendi çiftçimizi desteklemedi; sürekli et, sebze ve meyve ithal ederek yabancı ülkelerin çiftçilerine para akıttı.

Bizim çiftçimiz fakirleşti, fakirleştikçe ekmez biçmez oldu; Anadolu diliyle “gavurun çiftçisi” zenginleşti.

Şimdi “çiftçisini desteklediğimiz” ülkeler arasına Sudan da katıldı.

Bilmem ne söylesem?

“Sudan’ı bırak, bi zahmet biraz da Türkiye’ye de bir bak!” mı desem?

İnsan, kendi çiftçisine bu kadar düşmanlık eder mi?