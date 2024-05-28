FETİH ve FATİH… 

Tarihi geçmişi ile İstanbul, “muhteşem bir kent” olarak kabul edilir.

Milat’tan sonra 330-395 arasında “Doğu Roma İmparatorluğu” nun merkezi olan kent, 337 yılında ölen 1. Konstantin’in adıyla yani “Konstantinopolis” olarak anılmış.

476 yılında Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılışından sonra ise, “Bizans İmparatorluğu” ortaya çıkmış.

Bilindiği gibi, 1453 yılında ise Osmanlı Devleti hükümranı 2. Mehmet yani “Fatih Sultan Mehmet” tarafından fethedilerek Osmanlı’nın başkenti olmuş.

Fetihten sonra da “Konstantiniye” ya da “Dersaadet” adıyla anılan kent, Ulusal Kurtuluş Savaşımız sonrası İngiliz işgalinden kurtarılarak, Türk egemenliğine geçmiş.

1928 yılından itibaren de adı resmen “İstanbul” olmuş.

Fatih Sultan Mehmet’i tanımak…

Tarihte “tesadüfler” yoktur!

Tarih sahnesinde, başarının sırrı “akıl, bilgi, bilinç ve kültür” olmuştur.

İstanbul’u fetheden “Sultan 2. Mehmet” İstanbul’un fethi sonrası “FATİH” olarak anılmıştır. Ama bu muhteşem insanın kişiliği ve özellikleri pek bilinmez.

Babası 2.Murat, Şehzadelerin “bilge ve çok yönlü” kişiler olarak eğitilmesi için ilk adımı atan kişidir. Oğlu Mehmet’in eğitimi 5 yaşında başladı.

2. Murat bilime ve bilim insanlarına saygılıydı.

Oğlu Mehmet, devrin en değerli bilim insanları tarafından eğitildi. İlk hocası Molla Gürani idi. Mehmet, Felsefe ve Riyaziye (Matematik), Tarih, Coğrafya ve Askerlik öğreniminin yanı sıra; Arapça, Farsça, Latince, Yunanca, Sırpça ve Latince öğrendi. Bir diğer hocası Akşemsettin idi.

O dönemde matbaa henüz Osmanlı’ya ulaşamamıştı ama, Şehzade Mehmet Avrupa ülkelerinden sağlanan yüzlerce kitap okudu.

İşte, İstanbul’u fetheden lider, böyle bir sağlam altyapıya sahipti.

Günümüzde “Matematik gereksizdir” diye ahkam kesen, bilimsel ve teknik eğitime sırtını dönen çağdışı kafaların “eğitime bakışını” bir düşünün! Uluslararası alanda Üniversitelerimizin perişan hallerine bir bakın lütfen!

Şahn-ı Seman nedir?

Fatih, İstanbul’un fethinden sonra ilk iş olarak eğitim alanında ciddi atılımlar yaptı. “Şahn-ı Seman” adıyla, üst düzey eğitim veren kurumu kurdu. Bu kurum, müstakbel “İstanbul Üniversitesi’nin” temeli oldu. Burada Kur’an, Fıkıh, Tefsir gibi İslam bilimlerinin yanı sıra Fizik, Kimya, Matematik ve Astronomi gibi akli bilimler üzerine dersler verildi.

Fatih, bilim insanlarına saygılıydı. Dünyanın her yanından bilim insanları getirtti. İstanbul’u eğitim, bilim, kültür ve sanatın merkezi yaptı.

Fatihten sonra da ülkesini ve halkını düşünen, ülkeyi büyüten, bilim ve sanata değer veren kimi padişahlar oldu elbette. Ama, bilim ve teknolojiye sırtını dönen, “Saray keyfi” içinde ülkesini çökertenler nedeniyle, Osmanlı toprak kaybetti, Avrupa ülkelerine sürekli borçlandı ve 1881’de fiilen iflas etti!

Ödenemeyen dış borçların ödenmesi için, 2. Abdülhamit, 1881 yılında “Muharrem Kararnamesi” ile, alacaklı devletlerin temsilcilerinden oluşan “Duyun-u Umumiye” idaresinin kuruluşuna onay verdi. Osmanlı vergi gelirlerine el kondu, işletmeleri yabancılara satıldı!

İkinci Fatih; Mustafa Kemal Atatürk.

Osmanlı devleti, 1. Dünya savaşı sonunda galip devletlerin işgaline uğradı. Saray yönetimi “kişisel ikballeri” uğruna teslim oldu. Ama, Mustafa Kemal’in öncülüğünde verilen kurtuluş savaşı sonrası İstanbul ikinci olarak 6 Ekim 1922’de yeniden fethedildi. Mustafa Kemal, çok yönlü eğitim gören, binlerce kitap okuyan, dünyayı çok yönlü tanıyan ve tahlil eden, BİLİME SAYGILI bir liderdi. Tıpkı, Fatih Sultan Mehmet gibi…

Konstantinopolis’in fethini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet’i ve Konstantinopolis’i “İstanbul” yapan Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve rahmetle anıyorum…