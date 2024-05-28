Kalabalık işe yarar mı?

Ayvalık’a doğru beraberce gelen arkadaşlarım, ben geldim sizi bekliyorum.

Hocam birisi araçtan inmek istiyor.

Siz önce buraya gelin. Sonra nasılsa inecek araçtan. Akşam yemeğinde konuşuruz geriye kalanını.

Tamam hocam.

Sanırım herkes tamamlandı. Yemeklerinizi yerken beni dinlemenizi istiyorum. Sizi izlediğimde kalabalıklarla yeni tanışmanın verdiği hafif bir gerginlik olduğunu görüyorum üzerlerinizde. Ama merak etmeyin geçer. Bu gerginlik istediğimiz gibi yaşadığımız, alanlarımıza kimin yaklaşacağını sadece bizim belirlediğimiz, özel bir ruh olduğumuza inandığımız ve kendimize çok emek verdiğimiz hallerimizden dolayı ortaya çıkıyor. Bu kalabalığa alışın. Yeni hep böyle bir duygu yaratır. Alıştığımızdan farklı olduğu içinde yeniler bizi hep gergin bir hale getirir.

Gerginiz hocam ne yapalım. Bence bizi böyle alıp kabul edin.

Tabi ki aldım kabul ettim. Şimdi her birinizi Mısır’a gönderecek bir halim yok. Neden yaşam bizi bir araya getirdi acaba? Ben içsel olarak sadece buna odaklıyım? Hanginiz bana ne hatırlatacak? Merakla bekliyorum.

Biz de merakla yaşamlarımızı dönüştürecek bir kamp için buradayız hocam. Ama biz hatırlatacaksak, doğru yerde miyim bilemedim?

Siz arabadan inmek isteyen kişi olmalısınız. Ve yaşamınızda vazgeçe vazgeçe oldukça da başarılı olmuşsunuz. Bence burada dönüşeceksiniz.

Ben soru cevap yapacaksak pas demek istiyorum.

Ben yaşamımdaki iki sorunu buradan çözerek gitmek istiyorum.

Ben sadece burada olmaktan mutluyum. Bana gezmek olsun. En fazla biraz ağlarım.

Hocam gece oynamak serbest mi?

Kalabalıklarda herkes bir şey ister. Ama kalabalıklar birbirini sevmeye, sohbetler ve yakınlaşmalar başlayınca, o kalabalıktaki her birey kendini iyi hissetmeye başlar. Ve kimse gediği gibi ayrılmaz bu tarz kamplardan. En son ayrılırken duyulan minnet duygusu sizi istediğiniz hallere biraz daha yaklaştırır. Hele ki üstünden günler geçince insanların damağında kalan tat tarif edilmez olur. Tüm bu değişimler yeni birisi olduğunuz gösterir. Yeni biri olmak eski tutumlarınızdan vaz geçmektir aslında. Ve vaz geçen insanlar tepkilerini de gerilerde bırakırlar. Her seferinde buluştukları sinirli halleri, kahkahaları, hızlıca sonuca varmaları, ne olursa olsun bozulmayan sükunetli hallerini fark eden insanlar, bu durumlarda hissettikleri hazdan vaz geçince de kendileri, çevreleri ve de çevrelerinin tutumları değişir. Bu yeni mutluluğa alışınca da eskisinden daha huzur veren bir yaşamları olur.

Para ne olacak hocam? Burada bir villa beğendik 30 milyon dediler. Ben de olsa olsa 7,5 vardır.

7,5 ne vardır?

Milyon tabi... Siz de yok mu?

Bir iş mi yapıyorsunuz?

Evet

6 iş yapın. Olur o zaman 30 milyonunuz...

Hocam cevap vermediniz. Siz de var mı?

Yok ben de sadece 30 TL var. Sizin hedeflerinizden biri o. Benim ki mutlu bir ilişki, sağlıklı evlatlar ve insanlara dokunan bir yaşam. Para bunlarla beraber kafi miktarda oluyor zaten. Benim hazzımda bana hoca denmesi olabilir.

Kendinizi yargılamayın hocam... Ben de insanlara dokunuyorum ama arabayı kullanırken enselerinden ve sertçe.

Komik birisiniz. Aferin size. Ama içten içe yargılamayın kendinizi. Başarılı bir olduğunuz belli. Arkadaşlarınız var. Güzel bir eviniz ve arabanızda olmalı. Kalanının zamanı yeni gelmiştir. Hallolur nasılsa.

Siz her şeye böyle sevgi dolu mu cevap veririsiniz?

Sevginin her şeyi dönüştüreceğine inanırım. Ben severim. Kalanı karşımdakinin meselesidir. Buradaki herkesin dönüşecekleri kişileri görür gibiyim. Bu da benim mutluluk ve huzur tanımım. Aslında ben bir aile kuruyorum, bu kalabalıklarda. Seçenler geliyor ve büyüyor aile. Aile hissi içinde çok fazla güven barındırıyor. Yargısız alanda herkes kendi potansiyelini ortaya daha rahat çıkarıyor. Burada bunu öğrenen herkes aynı şeyi yaşamlarında da uyguluyor. Hadi bir şeyler içelim.

Ben kahve istiyorum ama kahvesi bol olsun.

Ben çaycıyım. Çayı severim yani.

Sütlü bir şey içmeliyim.

Ben dışarıda bir keyif sigarasıyla içeceğim kahvemi.

Hocam ben de kahvemi içerken yıllardır yaptığım pazar alışverişini nasıl yapmadım onu düşünsem olur mu?

Gördüğünüz gibi herkes farklı bir renk. Kısa bir ara verelim o zaman.

Hocam son bir soru aradan önce.

Sorun bakalım.

Siz bizim 3 gün sonra buradan nasıl ayrılacağımızı görüyor musunuz?

Evet bir şeyler görüyorum. Ama öyle ayrılmanız için siz kendinizi bırakın, biz hocalar olarak çalışalım olur mu?

Peki olur.

Aslında arkadaşlar bir meditasyon yapsalar da ağlasam.

Ben göbek atmak istiyorum, ayıp olur mu?

Hocalardan biri Trakya’dan gelmiş bence o da oynar.

Sabah yoga var dediler. Oğuz hocayı taytla hayal edemiyorum.

Oğuz hoca iyi adam. Gitmeyin üstüne.

Evet iyi adam. Benim param yok dedim. Bendensin dedi. Ben de ödedim. Biraz da akıllı galiba...

Kamp böyle bir şey işte.

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