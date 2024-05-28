Yazımın adına “ Komşuluk İlişkileri” ya da” İyi Komşuluk İlişkileri” diyecektim. İçime de sinmedi aklıma da yatmadı; komşu bulduk da iyisi kötüsü orda kalsın diyeceği geliyor insanın.

Bir yerleşim yerinde oturan insanlar, (mahalle, apartman) farklı renkte, dilde, dinde olabilir. Her şeye rağmen birbirimize saygı duyup tahammül etmeliyiz. Birbirimize (meslek anlamında) muhtacız; herkes, ister istemez diğer insanlar için çalışır. Gitmek, gelmek, görüşmek artık önemli görünmüyor. Gördüğümüzde tanıdığımız (göz aşinası) komşulara gülümseyerek yalandan “günaydın, iyi geceler vs.” demek yeterli. Artık herkes çalışıyor, zamanları kıymetli, birbirimizi rahatsız etmeyelim. Kısacası; maddi alışveriş dışında düşünülen bir şey görünmüyor ortada. Ne komşu çocuğu, ne komşu ninesi, ne sohbet, ne hatır, yani; bildiğim komşuluk ilişkileri rafa kalktı, gün olur iner mi meçhul.

Şimdiki düzen, birey olarak insanı yalnızlığa sürüklediği gibi aileleri de yalnızlığa itiyor. Birçok komşu sahibi olmamız mümkün; yazlık komşusu, iş yeri komşuluğu, meslek komşuluğu… Birçok yazlığı olan arkadaşlarımı ziyaret ettiğimde komşuların birbiriyle konuşmadığı gördüm. İş yerlerinde birbirlerinin ayağını kaydırdığına şahit oldum. Bağ bahçe komşuluğu zaten bitti. Niye bitti? Çünkü artık köy kavramı ortadan kalktı. Böyle olunca televizyonda oynayan, kültürümüze uymayan, sadece belden aşağı konulara odaklanan, kimin eli kimin cebinden çıkacağı belli olmayan diziler sayesinde milletin aklı karıştı. “Biz bilmiyormuşuz, demek ki hayat böyle bir şeymiş,” dedirtti. Köy, tü kaka oldu. Okumak ya da başka bir bahaneyle köyünden çıkan geri dönmeyi düşünmedi. Köyler boş kaldı. Niye boş kaldı? Gençler evlerini terk etti, ediyor. Zaten iki kardeşler, gittiklerinde geride bir şey kalmıyor. Herkes laylom yaşamayı, kolay para kazanmayı, büyük, küçük tanımamayı seçiyor. Bu durumun en güzel örneğini toplu taşıtlarda görüyoruz.

Öyle durumlara şahit oluyoruz ki komşunun kapısını çalmak, ona rahatsızlık verme, anlamını taşıyor. Körler sağırlar birbirini ağırlar hesabı, varı olanlar lüks yaşantılar içinde gülüşüp oynaşıyor, buna komşuluk denir mi bilmiyorum. Öteki türlü bir iğne bile olsa birinden istemeye kalksan sende yoksa kimsede yok. Anlatabiliyor muyum? Öyle komşu müsveddeleri var ki yağmur olsalar başkalarının bahçesine bir damla bile düşürmezler.

Gelelim madalyonun öteki yüzüne… Nüfusumuz hızla azalıyor; bunun anlamı hem genel anlamda sayımız düşüyor, hem de genç nüfus sayısı hızla düşüyor. Böyle olunca da ne köy kaldı, ne komşuluk. Ne de çocuklar oyun oynayacak arkadaş bulabiliyor. Neredeyse arkadaş ithal edeceğiz. Neden? Çünkü doğurganlık çağının başında evlenme oranı düşük. Geç evleneneler de ancak bir, az bir bölümü iki çocuk doğuracak zaman bulabiliyor; zamanımızda menopoza girme yaşı da düştü.

Bunların yanında bir de “Bu memlekete çocuk mu doğrulur?” Diyen gurup var. Onların kafası çalışmıyor, bence hayal âlemindeler; anneniz sizi, varlıklı olduğu için mi doğurmuş? Sordun mu? Ya da onu soracak samimiyetin var mı? Ya da batıya olan özentinizi bitiremediniz mi? Başımıza ne geldiyse bu batı özentisinden geldi; sonun da başardılar, aynen onlar gibi olduk. Buna rağmen mutsuzluğunuz geçmiyor. Hala şikâyetleriniz davam ediyor. E, sonuç ne? Avrupalı gibi yaşayarak elimize ne geçti? Doyumsuzluk, mutsuzluk, sevgisizlik, yalnızlık… “Almak” sözünü duymak istemiyorum; her şey almak üzerine kurulu ama yine hiçbir şey yolunda gitmiyor. Alınıyor, alınıyor, sonuç sıfır; doymuyor ne gözler ne mideler…

İnanç eksikliği, bilgisizlik hep önceliklerimizin önüne geçmeği başardı. Önceleri; yani insanlar normalken; yani anne, babalar, dedeler, nineler normalken, yani batıya özenti duyulmazken, Türk ve Müslüman anne gibi anne, baba gibi babalar varken çocukların rol model oluyorlardı. Kız çocukları büyüdüklerinde “anne olacağım”, erkek çocukları “baba olacağım”, derdi. Ve amaç iyi anne, baba olmak için uğraşı vermekti; eğitim, öğretim işlerine önem verilirdi. Ahlak, merhamet ön plandaydı. Kimse zengin olayım, her şey benim olsun demez, fazlası varsa olmayanla paylaşırdı. Zenginler ölmüyor mu? Hem de kazandığını yemeğe fırsat bulamadan gidiyorlar.

Sözün özü, doğurduğunuz çocukların rızkını Allah veriyor. Normal şartlarda Türkiye’de açlıktan ölen çocuk duymadım. Varsa; o da varlıkların merhametsizliğini, bilgisizliğini ortaya koyar. İyi komşudan vazgeçtim; iyi anne, baba aranıyor; anneler, babalar iyi olursa, herkes iyi olur demektir. Mutlu, çok kardeşli aileler olmasını diliyorum. Her iyi şeyin başı ailedir. Aileler gerçek aile olabilirse her şeyin tam olacağı düşüncesindeyim.

Bugün ve her zaman güneşin altın tozları sizleri bulutsuz gökyüzü ile kucaklasın.