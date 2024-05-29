Türkiye’de her 100 kişiden 67’si adalete güvenmiyor!

Adalet, bir ülke için olmazsa olmazıdır…

Adalet ile ilgili bazı sözler;

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-Adalet olmadan devlet de olmaz.

-Adalet mülkün temelidir.

-Adalet yerini bulsun, dünya cennet olsun.

-Adaleti olmayan yerde devletin değeri yoktur.

-Adalet, toplumun gücüdür.

-Adalet, hukukun ruhudur.

-Adaletin olmadığı yerde hükümet de bir zulümdür.

-Adaletin gecikmesi adalet değildir.

ADALET İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA

Adaletle ilgili bazı sözleri sizinle paylaştıktan sonra gelelim asıl konumuza… ASAL Araştırma tarafından 26 ilde gerçekleştirilen " Türkiye'deki adalet sistemine güveniyor musunuz" anketinin sonuçlarından çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Yeniçeğ gazetesinin haberini birlikte okuyalım,

TÜRKİYE’DE ADALET SİSTEMİ

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından Türkiye genelinde yapılan kapsamlı kamuoyu araştırması, ülkedeki adalet sistemine olan güvenin düşük seviyelerde olduğunu ortaya çıkardı.26 ilde gerçekleştirilen anket, seçmenlerin adalet sistemi hakkındaki görüşlerini ve genel siyasi gündeme dair değerlendirmeleri ele aldı.

ADALETE GÜVEN DÜŞÜK

Araştırmada, "Türkiye'deki adalet sistemine güveniyor musunuz?" sorusu katılımcılara yöneltildi. Anket sonuçlarına göre:

-Güveniyorum diyenlerin oranı: % 24,5

-Güvenmiyorum diyenlerin oranı: % 67,7

-Fikrim yok diyenlerin oranı: % 7,8

ARAŞTIRMAYA 2 BİN KİŞİ KATILDI

ASAL Araştırma Şirketi'nin "Türkiye Siyasi Gündemi Nisan ayı Araştırması", 20-21 Nisan 2024 tarihlerinde Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta gerçekleştirildi. Ankete, 18 yaş ve üzeri 2 bin kişi katıldı.”

ADALETE GÜVEN ÇOK AZALMIŞ

ASAL Araştırma Şirketi'nin sonuçlarını sizinle paylaştım.

Araştırma yapılan iller arasında Kocaeli de var…

Araştırmaya göre adalete güvenlerin oranı yüzde 24 iken, adalete güvenmeyenlerin oranı yüzde 67.7…

Yani her 100 kişiden 24’ü adalete güveniyor…

Yani her 100 kişiden 67’si adalete güvenmiyor…

Rakamlar çok çarpıcı.

Adalet sistemine güvensizlik oranının yüzde 67.7 seviyesinde olması, Türkiye’de adalet sisteminin ne kadar zedelendiğini gösteriyor…

Bir ülkede adalet sistemine güven artmazsa, o ülkenin iki yakasının bir araya gelmesi mümkün değildir…