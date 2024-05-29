KUTUP AYISI VE EKONOMİST! 

Kuşkum yok, diyeceksiniz ki;

“Kutup Ayısı ile ekonomistin ne ilgisi var?”

Öyküyü bilirsiniz, uzatmadan sonunu yazacağım; Kutup ayısı yavrusu, “Anne ben kutup ayısı isem neden üşüyorum?” demiş!

Bakıyorum da ülkemizde herkes “ekonomist” olmuş!

Dili olan konuşuyor!

Ancak, Merkez Başkanı Başkanı’nın 10 Mayıs Cuma günü “ Karar” gazetesinde yayımlanan sözlerine şaşkınlıkla bakakaldım!

Başkan diyor ki;

“Maaşlar artmazsa enflasyon düşer!”

Ve ekliyor; “Enflasyon yılsonunda yüzde 38’e düşer!”

Akıl ve bilinçle düşünelim;

Günümüz koşullarında ne asgari ücretliler ne de emekliler “insanca bir yaşam” olanağı bulamıyorlar. Ellerine geçen gelir her geçen gün yetersiz kalıyor, “sağlıklı ve dengeli beslenemiyor” insanlarımızın büyük çoğunluğu.

Maaşları arttırmazsanız ne olur?

Evet, göreceli olarak enflasyon düşer ama vatandaşa ne olur?

Beslenemez, hasta olur devlete artı yük olur, barınamaz,

çocuğunu okutamaz, ruh sağlığı bozulur, aileler yıkılır, aile içi şiddet ortaya çıkar, suç artar, cezaevleri yetmez hale gelir, sokaklara düşen, suça yönelen çocuklar artar!

Oysa, “gerçek ekonomi uzmanları” diyorlar ki;

Üretimi artırmalıyız, özellikle tarım ve hayvancılığı çok yönlü

desteklemeliyiz. Bilim ve teknoloji araştırmalarını teşvik etmeliyiz.

Yerli-Yabancı ortaklı şirketlere “dolar karşılığı, yolcu ve araç

geçiş garantili” otoyol, köprü, havaalanı, patronu müteahhit olan Şehir hastanelerine harcanan fahiş bedellerden vazgeçmeliyiz!

Kamuda SALTANAT dönemine, lüks ve israfa son vermeliyiz!

Zaten geçim zorluğu çeken dar ve orta gelirli vatandaşın

Ümüğünü “VERGİ ve CEZALAR” ile terbiye etmemeliyiz!

Eğitimi ve özellikle üniversite eğitimini çağın gereklerine göre,

“ULUSAL EĞİTİM” düzeyine çekmeliyiz.

Değerli okurlar;

Siyaset, “farklı çıkarlar arasındaki bir tercih ve EKMEK KAVGASIDIR!”

Siyasal iradenin neler söylediği değil, neler yaptığı, “KİMDEN YANA” olduğu önemlidir!

Ülkemiz ağır iç ve dış borç yükü altında. Hazine, sürekli olarak yeni borçlanmalara gidiyor. Borç faizleri ülkenin canına okuyor. Sürekli para basılıyor! Karşılıksız para basımı ENFLASYONUN en büyük nedenidir! Ulusal paramız TL. bu yüzden sürekli eriyor, değer kaybediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, giderek artan “yardıma muhtaç vatandaş” sayısı ile adeta övünç duyuyor!

Vatandaş sürekli yoksullaşırken, küçük bir azınlık daha da zenginleşiyor.

Ülkemiz, “ sığınmacı deposu” olmuş!

Bunun nedeni Türkiye değil, dünyanın doymak bilmeyen büyük şirketleri, savaş sektöründen milyar dolarlar kazanan, bu nedenle terörü besleyen, başta ABD olmak üzere, “Emperyalist Batı devletleridir!”

Onlar, sebep oldukları savaş ve sefaletin bedelini bize ödetiyorlar.

Bu ülkeyi yönetme iddiasındaki siyasal iktidarlar bu kirli düzene karşı çıkmadıkça bu ülkede “enflasyon önlenemez!”

Aklı, bilinci ve vicdanı olan bu gerçeklere gözlerini kapayamaz.

Uyanalım artık!