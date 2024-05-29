“Yiğit Muhtaç Olmuş Kuru Soğana” ve Âşık Mahzuni Şerif

Epeydir notumda, “Ölüm yıldönümünde, 17 Mayıs’ta Âşık Mahzuni’yi yazayım” diye, ama yine olmadı.

O konu bu konu derken Âşık Mahzuni bugüne kaldı.

17 Mayıs 2002…

22 yıl olmuş bu dünyadan göçeli.

Yaşarken değerini bilmedik.

Yeri geldi türkü söylemesini yasakladık…

Yeri geldi “söylediği türküyü sakıncalı bularak” hapse attık.

Eee, yaşarken itilip kakılanın öldüğünde değeri bilinir mi?

Çıkın dışarı, hani o TV sokak röportajlarında olduğu gibi, “Âşık Mahzuni Şerif kimdir?” diye sorun bakalım.

Bilen çıkmaz.

“Yiğit Muhtaç Olmuş Kuru Soğana türküsü kimin” diye sorun, öyle bir türkü olduğunu bilirler de, o türkünün Âşık Mahzuni’nin olduğunu yine bilmezler.

“Mevla’m gör diyerek iki göz vermiş

Bilmem ağlasam mı ağlamasam mı?

Dura dura bir sel oldum erenler

Bilmem çağlasam mı çağlamasam mı?

***

Yoksulun sırtından doyan doyana

Bunu gören yürek nasıl dayana

Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana

Bilmem söylesem mi söylemesem mi?

****

Mahsuni Şerif’im dindir acını

Bazı acılardan al ilacını

Pir Sultanlar gibi dar ağacını

Bilmem boylasam mı boylamasam mı?”

“Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana” ne demek?

Artık Mahzuni’nin bu dizelerini artık pek duyamaz olduk.

Sadece bazı gazeteler, bir ekonomik kriz haberine vurgu yapmak için “Yiğit muhtaç oldu kuru soğana” diye manşet atıyor.

Hepsi bu kadar.

Kuru soğana muhtaç olmak…

“Bir kimse, en ucuz olması gereken soğana bile muhtaç hale getirilmişse, gerisini siz düşünün” demek.

Âşık Mahzuni, halkın garibanlığını nasıl da güzel anlatıyor.

“Dom Dom Kurşunu” ve diğer eserleri

Biliyorsunuz, “Dom Dom Kurşunu” da Âşık Mahzuni’nin.

“Kaşların arasından

Dom dom kurşunu değdi

Bir avcı vurdu beni

Bin avcı beni yedi

Ah dedim ağladım

Yaremi bağladım

Eğdi Yar boynun eğdi

Allah kerimsin dedi

Hançer yarası değil

Dom dom kurşunu değdi

Gel gel gümüle gel

Gel gel gümüle gel böğrüme

Dom dom kurşunu”

Eserleri sadece bunlar mı?

*“Deli miyim Ben”…

*“Çeşmi Siyahım”…

*Mevlam Gül Diyerek”…

*“Oy Bizim Eller”…

*“Mamudo”…

*”Yedin Beni”…

*”Yuh Yuh”…

*”Fadimem”…

*”Gül Yüzlüm”…

*”Dostum Dostum”…

*”Han Sarhoş Hancı Sarhoş”…

*”Yalan Dünya”…

*”Ağlasam mı?”…

*”Abur Cubur Adam”…

*”Katil Amerika”…

*”Ekmek Kölesi”…

Mahzuni Şerif, çok üretkendi.

62 yıllık ömrüne 453 plak, 58 kaset ve 8 kitap sığdırdı.

Sanatçı, 1989’da Halk Ozanları Federasyonu tarafından “dünyanın en büyük üç ozanı” arasında gösterildi.

“Yuh yuh!”…

Âşık Mahzuni’nin eserlerini genelde Selda Bağcan seslendirir.

Bunlardan en sevileni “Yuh Yuh!”

“Uzaktan Yakından Yuh Çekme Bana Sana Senin Gibi Baktım İse Yuh Efendi Görünüp Bütün İnsana Hak'kın Kullarını Yıktım İse Yuh Yuh Yuh Soyanlara Fakire Kıyanlara Yuh Nefsine Uyanlara Yuh Ben Hoca Değilim Muska Yazmadım Ben Hacı Değilim Arap Gezmedim Kuvvetliyi Sevip Zayıf Ezmedim Namussuza Boyun Büktüm İse Yuh Yuh Yuh Soyanlara Soyup Kaçıp Doyanlara Memlekete Kıyanlara Yiğitlere Kıyanlara Yuh Nefsine Uyanlara Yuh Ne Demek Efendi Bey Ve Amele Fakir Soymak Yakışır Mı Kemale Rüşveti Hak Bilip Her Dakka Hile Yapıp Yapıp Kafa Çektim İse Yuh Yuh Yuh Soyanlara Soyup Kaçıp Doyanlara Yiğide Kıyanlara Yuh Nefsine Uyanlara Yuh Bu Kadar Milletin Hakkın Alanlar Onları Kandırıp Zevke Dalanlar Diplomayla Olmaz Hakim Olanlar Suçsuzun Başına Çöktüm İse Yuh Yuh Yuh Soyanlara Soyup Kaçıp Doyanlara Memlekete Kıyanlara Yuh Mahzuni'yim Benden Başlar Asalet Asillere Paydos Bey'e Nihayet Şu İnsanlık Derde Düşerse Şayet Ben Onu Sevmekten Bıktım İse Yuh Yuh Yuh Ben Böyleysem Yuh Yuh Sen Öyleysen Yuh Yuh Biz Öyleysek Yuh Yuh Soyanlara Soyup Kaçıp Doyanlara Yuh Yuh”

Âşık Mahzuni, nasıl biri?

Mahzuni Şerif, 17 Kasım 1939’da Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi Berçenek Köyü’nde dünyaya geldi.

Asıl adı Şerif Cırık olan sanatçı, Afşin'in Alembey köyündeki Lütfi Mehmet Efendi Medresesi'nde eğitim hayatına başladı, köylerine ilkokulun yapılmasının ardından medrese eğitimini bırakarak ilkokula devam etti.

Âşık Mahzuni, 1959'da Mersin 3. Astsubay Hazırlama Okulundan, 1960'ta ise Ankara Ordu Donatım Teknik Okulundan mezun oldu.

Daha sonra Kuleli Askeri Lisesi'ne kaydolan ozan, maddi zorluklardan ötürü eğitimini yarıda bıraktı.

Saz çalmayı ve deyiş söylemeyi küçük yaşlarda amcası âşık Fezali'den (Behlül Baba) öğrenerek müzik hayatına başlayan halk ozanına, mahcupluğu nedeniyle tasavvuf dersleri aldığı Cırık Baba tarafından "Mahzuni" mahlası verildi.

İlk plağını 1964'te çıkaran sanatçı, bir süre Gaziantep'te ikamet ettikten sonra göç ettiği Ankara'da Fikret Otyam, Feyzullah Çınar, Nesimi Çimen, Âşık Daimi, Kul Ahmet gibi isimlerle bir araya gelmeye başladı.

Âşık Mahzuni, burada Âşıklar Derneği’ni kurdu, ressam Fikret Otyam'ın ve Gazeteciler Sendikası’nın desteğiyle konserler verdi.

Sanatçı, “aşıklık” geleneğinin önemli temsilcilerinden Aşık Veysel Şatıroğlu'nu Sivas'ta 1972'de ziyaret etti.

12 Mart Muhtırası sonrasında, dönemin başbakanı Nihat Erim’le ilgili yazıp bestelediği “Erim Erim eriyesin” adlı türküsü nedeniyle 10.5 ay hapis yattı.

Yine bu türkü nedeniyle 8 yıl boyunca sahneye çıkması ve yurt dışına gitmesi yasaklanan Âşık Mahzuni, sanattan ve türkülerden uzak kalmamak için bu süre zarfında küçük bir dükkânda plak satmaya başladı.

Yazar Miyase İlknur, Âşık Mahzuni Şerif'i en iyi anlatan kalemlerden biri.

İlknur, Mahzuni Şerif’i bakın nasıl anlatıyor:

"Yaşamı boyunca hep bir derviş gibi yaşadı. Her zaman mahcup ve alçak gönüllü tavrını korudu. Bir çocuğun bile karşısında konuşurken yüzünü yerden kaldırmadı. Bazen beş yaşında bir çocuk bazen asırları devirmiş bir bilgenin kimliğine büründü. Aynı zaman diliminde halden hale girerdi. Bir yanı hep çocuk kaldı. Onun bu çocuksu ve saf yönü çevresindeki dostlarını güldürürdü. On binlerce hayranı olmasına karşın kendisini bir sanatçı gibi görmeyip, Şakir ve Cırık Baba'nın dizinin dibinde saz çalıp, nefes söyleyen mahcup Mahzuni olarak kaldı."

Âşık Mahzuni, 17 Mayıs 2002'de, 62 yaşındayken hayata veda etti.

Vasiyeti üzerine Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Hacı Bektaş Veli Külliyesi'nin yakınında Çilehane adı verilen yere defnedildi.

Âşık Mahzuni’yi yeniden keşfedelim!

Değerlerimizi koruyamıyoruz.

Değerlerimizi yeni kuşaklara aktaramıyoruz.

Bu konuda karnemiz kırık.

Ama bir taraftan başlamalıyız.

Âşık Mahzuni ve diğer bütün değerlerimizi yeni nesillerle buluşturmalıyız.

Ölüm yıldönümünde Âşık Mahzuni’yi saygıyla anıyorum.