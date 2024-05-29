ONLAR NESİLLERİNİN SON TEMSİLCİLERİ…

İbrahim Başaran.

Yanı başımızdaki, yıllardır il olmak için çırpınan büyük bir ilçemizin değerli bir büyüğü.

Bir süre önce kaybettik.

Kayıplar hep hüzün verir.

Ama bir neslin bütün güzel özelliklerini kendinde toplayan bir insanın toprağa kavuşması, hüznü katmerlendiriyor.

İbrahim Ağabey (ben ona alışagelmiş biçimde herkesin dediği gibi başkanım değil, ağabeyim derdim) Gebze Ticaret Odası’nın kurucusuydu. Uzun yıllar başkan olarak hizmet etti.

Yalnız odaya üye olan sanayi ve ticaret çevrelerine yasal mecburiyetin gerektirdiği çalışmaları yapmadı. Koltuğunda oturduğu sürece Gebze’ye ve Gebze halkına kurum olarak nasıl yardımcı olabileceğinin çırpınışını gösterdi.

İşte bu tür başkanlık, yöneticilik, o neslin önder insanlarının kanına işlemiş çok özel ve güzel bir özellikti.

Ben yakını olduğum iki toplulukta, (Kocaeli Sanayi Odası ve Gebze Ticaret Odası) Başkanlarla birlikte, hizmet için ortak ettikleri arkadaşlarıyla o neslin pırıl pırıl insanlarını izledim, onlarla birlikte çalıştım.

O nesil derken neyi kastediyorum?

Onlar savaştan zaferle çıkmış yeni bir ülkenin yani Türkiye Cumhuriyeti’nin gururlu, saygın ilk dönemlerinin havasını solumuş, büyük Atatürk’ün açtığı yolda ülkelerini daha ileriye taşımanın heyecanını kaybetmemiş insanlardı.

Güçlük çektiler, sıkıntılar yaşadılar, ama liderlerinin peşinde onurlu bir yürüyüşle ülkelerine çağdaş eserler kazandırdılar.

Son yılların çalkantıları havasında bile, ilerlemiş yaşlarına, tükenmekte olan dermanlarına rağmen yaralarımıza çare peşindeydiler.

Gebze’de İbrahim Başaran, Kocaeli de Şahabettin Bilgisu bu değerli kişiliklere örnektir.

Onların koltuklarında oturduklarında hep düşündükleri şey, yaşadıkların yere ve halkına daha iyi ve daha güzel hizmetler sunmaktı.

Amaçları, ülkelerinin sanayiini geliştirmek, hizmet verdikleri beldeye bu sanayinin sosyal desteklerini yansıtmaktı. Çok da başarılı oldular.

Çok önemli görünmese de ikisinin de ortak bir hizmeti, kurumlarına kalıcı birer hizmet binası kazandırmaktı. Bunu yaparken kısır bir bütçe ile nasıl çabaladıklarının tanığıyım.

Ortadoğu’da ilk sıralarda gelen devasa Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ni devlet katkısı olmadan gerçekleştirdiler.

Bölgenin eğitimine büyük destek verdiler.

Bu hizmetleri ayrıntılarıyla başka bir yazımda anlatacağım.

İbrahim Ağabeyimize rahmet diliyorum.

ELLİ YILLIK KUAFÖR MÜNİR SELA’YI KATBETTİK

Yüz yıllık, elli yıllık çalışma yaşamını tamamlayan kurumlarımıza gıpta ile bakıyoruz.

Ama aynı süre içinde bir ömür tüketerek, zamanın bütün gelişmelerine ayak uyduran, mesleğini en güzel şekilde insanlara hizmet etmek için yapmaya çalışan insanları pek önemsemiyoruz.

Çoğunlukla kuruluşlar, çalıştırdıkları kişileri, hizmet süresine göre ödüllendiriyor.

Ama görüyorum ki, esnaf ve sanatkârların bağlı olduğu kuruluşlar, böyle bir değerlendirmeyi pek fazla ciddiye almıyor. Bir metal parçası onurluk verip de hatırlasalar, herhalde medyada konu olur. Böylesine değerlendirmeleri pek görmüyoruz.

Onlar da bir gün dünyaya biraz boynu bükük veda ediyorlar.

Bu sanatkârlardan biri de geçen hafta aramızdan ayrılan İzmitli kuaför Münir Sela.

Gençliğinin ilk yıllarından amansız bir hastalığa yakalanıncaya kadar, zaten güzel olan tüm kadınları bir kat daha güzelleştirmek için çabalamış Münir, aynı zamanda eşi kuaför Aysun ile birlikte, uzun çalışma döneminde, onlarca kuaför yetiştirmiş. Bu tür insanların böylesine farkına varılmayan önemli eğitim hizmetleri de var.

Onlar Kuaför ustaları İlhan Ablaları ve Tuncay ağabeylerinden öğrendikleri sanatı, bir okul gibi kendisinden sonra gelenlere nakletmişler.

İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Münir Sela, kendilerini güzelleştirdiği müşterilerinin yanında, kuaförlükten ekmek yiyen tüm meslektaşları tarafından saygı ve sevgi ile anılacak.