1.Lig bu sezon çok daha zor !

YENİ RAKİPLER BELLİ OLUYOR

Yeşil - Siyahlılar 1.Lig’de sezonu geride bıraktı. Şampiyonluk hedefi ile çıkılan yol, Play - Off 1. turunda sona erdi. Çorum FK’ya elenen Kocaelispor, yeniden 1. Lig’de mücadele edecek. Kocaelispor’un bu sezon işi çok daha zor. Süper Lig’den Fatih Karagümrük, Pendikspor, Ankaragücü ve İstanbulspor takımları 1. Lig’e dahil oldu. Öte yandan Esenler Erok ve Amedspor da adını 1. Lig’e yazdırdı. Sakaryaspor ile Bodrum 30 Mayıs’ta Adana’da final oynayacak. Kazanan Süper Lig’e çıkacak, kaybeden ise 1. Lig’e devam edecek. 1461 Trabzon ile Iğdır FK ise 1. Lig’e yükselmek için mücadele edecek. Kazanan yeni rakibimiz olacak.

BU SEZON 1.LİG’DEN 4 TAKIM DÜŞECEK

2023- 2024 sezonunu geride bırakırken, şampiyonluk hedefini de önümüzdeki seneye erteledik. Ancak Kocaelispor’un bu sezon işi daha zor. Bu sezon 1. Lig’den 4 takım düşecek. Geçtiğimiz sezon 3 takım 2. Lig’e düşmüştü. Bu sezon ise bu sayı 4’e çıkarıldı. Üzerine çok fazla düşünülmüş kadro planlaması ve nokta atışı transferler yapmak şart oldu. Kocaelispor'da bu sezon hataya yer yok. Güçlü rakipler ile 1. Lig’e merhaba dedi. Önümüzdeki sezon, geçen sezona hiç benzemeyecek. Özellikle yıllardır Süper Lig’de mücadele eden Ankaragücü ve Fatih Karagümrük iyi kadrolar çıkaracak. Gün ola harman ola !..

Yeni eklenen takımlar ile 1. Lig adeta savaş alanına döndü. Kocaelispor’un bu sezon işi çok zor. 4 takım düşecek. 1.lig de adeta İstanbul Ligi’ne dönüştü.

İŞTE 1.LİG’DEKİ 5 İSTANBUL TAKIMI:

KARAGÜMRÜK

İSTANBULSPOR

PENDİKSPOR

ÜMRANİYESPOR

ESENLER EROK

İŞTE SÜPER LİG’DEKİ 6 İSTANBUL TAKIMI:

FENERBAHÇE

GALASATARAY

BEŞİKTAŞ

KASIMPAŞA

BAŞAKŞEHİR

EYÜPSPOR