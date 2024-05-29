1.Lig bu sezon çok daha zor !

YENİ RAKİPLER BELLİ OLUYOR
Yeşil - Siyahlılar 1.Lig’de sezonu geride bıraktı. Şampiyonluk hedefi ile çıkılan yol, Play - Off 1. turunda sona erdi. Çorum FK’ya elenen Kocaelispor, yeniden 1. Lig’de mücadele edecek. Kocaelispor’un bu sezon işi çok daha zor. Süper Lig’den Fatih Karagümrük, Pendikspor, Ankaragücü ve İstanbulspor takımları 1. Lig’e dahil oldu. Öte yandan Esenler Erok ve Amedspor da adını 1. Lig’e yazdırdı. Sakaryaspor ile Bodrum 30 Mayıs’ta Adana’da final oynayacak. Kazanan Süper Lig’e çıkacak, kaybeden ise 1. Lig’e devam edecek. 1461 Trabzon ile Iğdır FK ise 1. Lig’e yükselmek için mücadele edecek. Kazanan yeni rakibimiz olacak.
BU SEZON 1.LİG’DEN 4 TAKIM DÜŞECEK
2023- 2024 sezonunu geride bırakırken, şampiyonluk hedefini de önümüzdeki seneye erteledik. Ancak Kocaelispor’un bu sezon işi daha zor. Bu sezon 1. Lig’den 4 takım düşecek. Geçtiğimiz sezon 3 takım 2. Lig’e düşmüştü. Bu sezon ise bu sayı 4’e çıkarıldı. Üzerine çok fazla düşünülmüş kadro planlaması ve nokta atışı transferler yapmak şart oldu. Kocaelispor'da bu sezon hataya yer yok. Güçlü rakipler ile 1. Lig’e merhaba dedi. Önümüzdeki sezon, geçen sezona hiç benzemeyecek. Özellikle yıllardır Süper Lig’de mücadele eden Ankaragücü ve Fatih Karagümrük iyi kadrolar çıkaracak. Gün ola harman ola !..
Yeni eklenen takımlar ile 1. Lig adeta savaş alanına döndü. Kocaelispor’un bu sezon işi çok zor. 4 takım düşecek. 1.lig de adeta İstanbul Ligi’ne dönüştü.
İŞTE 1.LİG’DEKİ 5 İSTANBUL TAKIMI:
KARAGÜMRÜK
İSTANBULSPOR
PENDİKSPOR
ÜMRANİYESPOR
ESENLER EROK
İŞTE SÜPER LİG’DEKİ 6 İSTANBUL TAKIMI:
FENERBAHÇE
GALASATARAY
BEŞİKTAŞ
KASIMPAŞA
BAŞAKŞEHİR
EYÜPSPOR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.