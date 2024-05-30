Özledik o günleri

Geçmiş birçok insan için derin izler anılar, acılar, neşeler, hatıralar taşır. Bir kış gününü hayal edin. Soba içten içe gürül gürül yanıyor. Sobanın üzerinde demir maşa. Maşanın üzerinde de ekmek dilimleri. Üstüne; varsa tereyağı, yoksa sana yağı sürdüğünde kızarmış ekmek kokusu sarar etrafı. Eh birde yanına kümesten aldığın yumurtayı tavada pişirdin mi, tavşan kanı çayla taçlandırırsın kahvaltını. Keyfine diyecek olmaz o zaman. Belki yokluk vardır ama mutlusundur.

Şimdilerde herkes bu keyfi arıyor ama bulamıyor. O yüzden birçok kafe ve restoranda köy kahvaltısı adı altında bir konsept sunuyorlar. Gidiyorsun kahvaltıya peynirin bin bir çeşidi, reçelin yüzlercesi, yumurta desen ona keza. Sucuklusu, pastırmalısı var, ama ne huzur ne tat ne de o lezzet var. Sobadaki kızarmış ekmeğin, kümesten alıp pişirdiğin yumurtayı arıyorsun. Paran var ama bulamıyorsun huzuru, alamıyorsun mutluluğu. Tadı yok binbir çeşit kahvaltı tabağının.

Düşünüyorsun. Telefon yoktu, televizyon sayılı kişilerde var. Gazete de her zaman olmazdı. Ona rağmen duyarlı, paylaşımcı, insancıl yanlarımız daha ağır basardı. Kültürden bir eksiğimiz kalmazdı. Gidenler gördüklerini anlatır, masallarla ufkumuz genişlerdi. Kütüphaneler bilgisayar, kitaplar yoldaş olurdu. Cep telefonu akıllı olsa ne yazar. Almış senin aklını zaten, ondan ayrılamıyorsun. Telefonun şarjı bitecekmiş derdin yok. Sen evi süpürme, robot zaten yapıyor. Yorulmana gerek yok. Çamaşırı bile güneş değil, makine kurutuyor. Çamaşırlar dışarıda meltem rüzgârlarını ve öğlen güneş görmediği için kokmasın diye yumuş bile kullanıyorsun. Senden hayatını çalmışlar farkında değilsin. Özlüyorsun soba başında patlattığın mısırı, geçmişini mutluluğunu.

Geri gelmiyor o günler hisse senetlerine, dolarına, borsasına rağmen. Bulamıyorsun huzuru. Tadı yok dostluğun arkadaşlığın. Hepsi sanal olmuş. Gülücükler bile mutsuz. Ne keyfi var ne neşesi hayatın. Her şeyimiz çalmışlar, kimse farkında değil. Otobüslerde tramvayda başlar düşmüş öne. Gözler telefon da. Bahar gelmiş, gelincikler kızıla bürümüş tarlaları, sarı papatyalar açmış kimse farkında değil. Varlığa rağmen, her şeye rağmen mutsuz insanlar. Hayatı kaçırıyor kimse farkında değil. Giden ne götürmüş ki, sen onu götüresin. Biraz huzur biraz mutluluk. Yaşayalım kardeşçe. Kalın sağlıcakla…