Dolandırıcıların yeni yöntemi şeytanın bile aklına gelmez!

Dolandırıcılar resmen sınır tanımıyor…

Dolandırıcıların yeni yeni yöntemler geliştirerek halkı kandırmaya devam ediyorlar…

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-Kredi tuzağı…

-Sahte kurum hesapları…

-Kripto varlık yatırım dolandırıcılığı…

-Sahte arkadaş dolandırıcılığı…

-Piyango dolandırıcılığı…

-Sahte sosyal medya e-postaları…

-Ücretli üyelik dolandırıcılığı. ...

-Düşük fiyatlı satış dolandırıcılığı…

Derken, şimdi bir dolandırıcılık yöntemiyle daha karşı karşıyayız… İçişleri Bakanlığı son günlerde dolandırıcıların "nüfus sayımı yapılıyor" yalanıyla kapı kapı dolaşarak vatandaşlardan kimlik bilgilerini çalmaya çalıştıklarını açıklayarak uyardı.

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Dolandırıcıların "nüfus sayımı yapılıyor" yeni dolandırıcılık yöntemi 'pes' dedirtti. İçişleri Bakanlığı, dolandırıcıların sahte belgeler, antetli kağıtlar ve biyometrik cihazlar kullanarak vatandaşları kandırmaya çalıştığını belirtti. Bakanlık sosyal medya hesaplarında, vatandaşların adreste hizmet sunulduğu yalanına inanmamaları konusunda uyardı. Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu hususlara dikkat çekildi.

112 POLİS İMDAT HATTINI ARAYIN

-Nüfus sayımı için kapıdan kapıya dolaşan görevliler gönderilmez. Nüfus müdürlüklerine gidemeyecek durumda olanların kimlik başvurusuna ilişkin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla kişilerin veya yakınlarının talebi üzerine mülki idare amirinin izni ile nüfus müdürlüklerimiz adreste nüfus hizmeti sunar.

-Kimlik bilgileriniz asla telefonla veya internette paylaşılmamalıdır.

-Nüfus işlemleri için sadece e- Devlet veya Nüfus Müdürlüklerine başvurulmalıdır.

-Şüpheli bir durumda karşılaşıldığında 112 Polis İmdat hattı aranmalıdır.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün paylaşımının tamamı şöyle;

VATANDAŞA ÖNEMLİ UYARI

"Son günlerde. İçişleri Bakanlığı personeli gibi davranarak kapı kapı dolaşan ve nüfus sayımı için kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişilerin olduğu; bu kişilerin ellerinde sahte belgeler. antetli kağıtlar ve biyometrik cihazlar bulunduğu: şık giyimli oldukları ve kişisel bilgileri ele geçirmeye çalıştıklarına yönelik iddiaların sosyal medyada paylaşıldığı gözlenmiştir.

Nüfus müdürlüklerine gidemeyecek durumda olan vatandaşlarımızın kimlik kartı başvurusuna ilişkin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla kişilerin ve/veya yakınlarının talebi üzerine mülki idare amirinin izni doğrultusunda müdürlüklerimiz adreste nüfus hizmeti sunmaktadır.

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Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için nüfus müdürlüklerinden adreste nüfus hizmeti talebi bulunmayan vatandaşlarımızın evlerine gelen ve kendilerini İçişleri Bakanlığı personeli/nüfus memuru olarak tanıtan kişilere itibar etmemeleri, mutlaka kurum kimliğinin ibraz edilmesini talep etmeleri, sahtekârlıklara karşı dikkatli olmaları ve kişisel bilgilerini kesinlikle paylaşmamaları; böyle bir durum ile karşılaşılması halinde kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaları önem arz etmektedir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur"

HER ZAMAN ŞÜPHECİ OLUN

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün paylaşımını yukarıda okudunuz. Dolandırıcılar öyle yöntemler buluyorlar ki, şeytanın bile aklına gelmiyor…

Siz siz olun, şüpheci olun.

Sorgulayın, her şeye kanmayın…

Yoksa acısını çok çekersiniz.