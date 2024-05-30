GÖKDENİZ-KOCAELİ-BODRUM:3 SAKARYA-GÖZTEPE: 1

Bu sene Sakarya karşısında iki maçta da yenilen, özellikle sezonun son maçındaki dramatik mücadelede 34.000 kişinin önünde komşuya yol veren Kocaelispor, dün Sakaryasporla maç yapıyor gibiydi.

Bunun karşılığında da Bodrum'un rakibi Sakarya değil, Göztepe gibiydi. Böylesine ilginç bir mücadeleyi izlerken, gün boyunca da herkesin Kocaelispor’una gönül vermiş taraftarların Gökdeniz ve Bodrumspor’u desteklediğini açıkça gördük.

Rekabet böyle bir şey olsa gerek. Tabii ki tatlı rekabet. Zira Sakarya ile yıllardır hem komşu hem de rakibiz. Kimi Sakaryalılar bu maçın öncesinde bizi kızdırmak için yazılarımıza yorum yazarken, “Size 1.Lig’de başarılar” diye yazıyordu. Şimdi bize de “Size de 1.Lg’de başarılar diliyoruz” demek düşüyor.

Kocaelispor dün gece Gökdeniz ile birlikte Sakarya'ya saldırıyor gibiydi. Gerçek bir Körfez çocuğu olan Gökdeniz Bayraktar, belli ki bu maça çok özel bilenmiş. Çıktı, mücadele verdi. İki gollük pozisyonu kaçırdı. Ancak 20. dakikada sahneye çıkarak Sakaryaspor'a hem Kocaelispor adına hem kendi adına golünü attı. 41 numaralı formasının hakkını verdi.

Belki de Bodrumsporlu taraftarlardan çok Körfezli taraftarlar sevinmiştir. Çünkü tek yürek öncelikle Gökdeniz için sonra da Sakarya'yı yeneceği için herkes Bodrum'a sempati duydu. Aynı şekilde Sakarya'nın kankası Göztepeliler de büyük ihtimalle Sakarya'nın çıkması için dua etmişlerdir.

Çünkü Ege'de onların da rakibi Bodrumspor'dur. Böylesine atmosferde başlayan maçı yine Sakaryalı taraftarlar kirletti. Maç öncesi sahaya atılan meşaleler, fanatik görüntüleri en başta kendi takımlarına zarar verdi.

Dolayısıyla maç geç başladı. Ancak öyle bir başladı ki 20. dakikaya kadar Bodrum Sakarya'yı sindirdi.

Kalesine hapsetti. Bir türlü golü bulamadı. Fırsatçı Gökdeniz de savunmanın hatasında bileti kesiverdi.

Gökdeniz o golü atarken Kocaelisporlular bu golü atmış gibi sevindi. Göztepelilerde, gol yemiş gibi üzüldü. Futbolun güzel yanları bunlar.

Maç öncesinde “Komşu size 1.Lig’de başarılar” diyerek dereyi görmeden paçayı sıvayan kimi Sakaryalılar şimdi Kocaelispor taraftarlarından “Gel bakalım komşu” kızdırmalarına muhatap olacaktır. Sakaryaspor final oynayacak bir takım değildi. Kocaelispor o maçta öylesine rezil oynadı ki, Sakarya kazanmadı, Kocaelispor kaybetti. Kocaelispor normal oyununu oynasaydı bugün finali oynayan Kocaelispor olacaktı. Her şeyde bir hayır vardır.

Sakarya Süper Lig'e yakışırdı. Kocaelispor da yakışır. Bursa spor da yakışır. Eskişehir de yakışır. Tribünleri görüyorsunuz. Bodrum'un seyircisi yok.

Sahası yok. Ve dolayısıyla Süper Lig'de son derece zorlanacaktır.

Sakarya'nın stadı ve Kocaeli'nin stadı ise yine boynu bükük kalacaktır.

Artık bu iki takım yine seneye birbiriyle kapışacaktır. Ancak kurallar böyle ve herkes uymak zorundadır. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe taraftarları birbirlerinin maçlarına gidebilirlerken Kocaelispor ve Sakaryaspor taraftarları birbirinin maçına gidememektedir.

Bu kin ve nefret duygusu dün akşamki maçın başında da yaşandı. Sonuç benim tahmin ettiğim gibi gelişti. Gökdeniz gol attı. Bodrumspor tur attı. Ancak İsmet Taşdemir'in Gökdeniz takıntısını ben de anlayamadım. Dünkü maçta Gökdeniz oyunda kalsa en az bir asist daha yapabilirdi.

Ancak İsmet Taşdemir nedense Gökdeniz'i oyundan almayı takımı defansa çekme ile aynı görüyor. Halbuki Gökdeniz ileride savunma kurabilen bir oyuncudur. Neyse sonuçta Gökdeniz muradını erdi. Bodrumspor muradını erdi. Bakalım gelişmeler neler gösterecek. Sakaryaspor iyi bir borç yükü ile mücadele edecek. Ve yine 1.Lig’de kaldı. Bizi yalnız bırakmadı. Hababam sınıfındaki Mahmut Hoca Damat Ferit benzetmesi gibi. Münir Özkul hafta sonu tatilini yasakladı. Tarık Akan'a “Daha iyi bana eşlik edersin” dedi.

Kocaelispor'da bir Mahmut Hoca gibi Sakarya'ya cezayı kesti. Komşu bizi1.Lig’de yalnız bırakmazsın artık” Dedi.

Aklıma gelen başlıkta muziplik olsun diye şazdım, benim de çok hoşuma gitti. Sakarya-Göztepe 1-Gökdeniz Bodrum Spor, Kocaelispor: 3