Bilmiyordum, öğrendim.

Gözlerimle gördüm.

Seçim öncesi Gölcük İhsaniye’deyiz.

Eski adıyla Tatarköy’de…

Seçmenin nabzını tutacağız.

Vatandaş ne düşünüyor, hangi adayı daha şanslı görüyor?

Merkez Mahallesi’nde çarşı içinde arabadan indiğimde ilk o tabela dikkatimi çekiyor.

“KOKOREÇ ADAM”

Bir kokoreççiye göre düzgün ve oldukça büyük bir restoran.

Ben böylesine gösterişli bir kokoreççiyi büyük kentlerde bile görmedim.

Köy yerinde ne işi var bu kokoreççinin?

Yoksa İhsaniye halkı üç öğün kokoreç yiyor da bizim mi haberimiz yok!

Arkadaşlar kahvehaneleri dolaşırken ben kokoreççiye daldım.

İlk işim közde pişen “kokoreç toplarını” kontrol etmek oldu.

Altı bir tarafta, altı diğer tarafta…

Aynı anda 12 top kokoreç döndürüle döndürüle pişiriliyor.

Yan taraftaki ızgaranın üzerinde de müşterilere köfte, ciğer, sucuk hazırlanıyor.

“Bir anda 12 top pişiriliyorsa, bu kokoreççide başka bir iş var” diye düşünüyorum.

Köy yerinde bu kadar kokoreci kim yiyecek?

“Kokoreç adam”ın anlattıkları

Kasadaki genç bayana, “Kim bu kokoreç adam?” diye sordum.

Kapıyı işaret etti, “İşte geldi” dedi.

Kendimi tanıttım, oturduk sohbet ettik.

Adı, Erkan Sülün…

Birkaç dakika sonra birlikte oldukları kardeşi İbrahim Sülün de yanımıza geldi.

Böylece “2 kokoreç adam”la tanışmış oldum.

“Ne zaman başladınız bu işe?”

“10 yıl oldu… Önce ek iş olarak başladık. İkimiz de fabrikalarda çalışıyorduk, akşam saatlerinde el arabası üzerinde kokoreç satıyorduk…”

“Sonra?”

“Çok çalışıyorduk, iyi hizmet veriyorduk. Ünümüz çevrede yayıldı, duyan gece geç saatlere kadar köyümüze kokoreç yemek için gelmeye başladı. Hevesimiz arttı, büyük düşünmeye başladık…”

“Burayı ne zaman açtınız?”

“Beş yıl önce… Beş yıldır bu düzen içindeyiz…”

“Tabii, çalıştığınız fabrikalardan ayrıldınız…”

“Evet, işi büyütünce fabrikada çalışmayı bıraktık. Kokoreçte markalaştık, gece gündüz çalışıyoruz…”

Kokoreç turizmi nasıl başladı?

Erkan-İbrahim Sülün kardeşlerin kokoreççi serüvenleri aslında keyifli bir başarı hikâyesi!

El arabasında işe başlıyorlar…

Çok çalışmanın, heyecanla çalışmanın, dürüst çalışmanın “olumlu sonucunu” alıyorlar…

Para kazanıyorlar, ünleniyorlar…

Gidip Gölcük’te veya İzmit’te restoran açmayı akıllarının ucundan geçirmiyorlar…

Doğup büyüdükleri, işe ilk başladıkları köyde kalıyorlar.

“Biz neden gidelim, kokoreç yemek isteyen köyümüze gelsin” diye düşünüyorlar.

Ve İhsaniye’de “KOKOREÇ ADAM”ı açıyorlar.

Markalarını tescil ettirip yola koyuluyorlar.

“Burayı kaçta açıp, kaçta kapatıyorsunuz?”

“Öğleden sonra saat 14.00’te açıyoruz, gece yarısından sonra 04’te kapatıyoruz…”

“Neee? Gece yarısından sonra gelen oluyor mu?”

“Asıl gece yarısından sonra müşteri sayısı artıyor… Şu gördüğünüz bütün oturma yerleri doluyor. Yandaki kahvehane masaları da…”

Günde kaç kişi geliyor?

“Köyden gelen müşteri sayısı…”

“Çok az. Bizim müşterilerimiz çevreden…”

“Çevre derken nerelerden geliyorlar?”

“Gölcük’ten, Değirmendere’den, Karamürsel’den, Başiskele tarafından, İzmit’ten, Derince ve Körfez’den, hatta Gebze’den gelen var…”

“Taa karşı sahilden buraya kokoreç yemeye mi geliyorlar?”

“Vallahi öyle… Kokoreç bir tutku! Bazı müşterilerimiz kokoreç yemeden uyuyamadığını söylüyor…”

“Günde ortalama kokoreç yemek için bu köye kaç kişi geliyor, hiç hesapladınız mı?”

“Yazın biraz daha fazla, kışın biraz daha az. Günde ortalama 1100-1200 müşterimiz var.”

“Yani her gün 1100-1200 kişi kokoreç yemek için İhsaniye’ye mi geliyor? Bu müthiş bir rakam!”

“Evet, öyle… Ve sayı gittikçe artıyor. Duyan geliyor…”

Kokoreç dışında ne var?

Adı kokoreççi, ama başka şeyler de var.

Köfte, ciğer, sucuk…

Grup halinde gelen bazı müşterilerin “kokoreç” dışındaki tercihlerini karşılamak için.

Tatlı olarak…

Ev yapımı sütlaç ve tahinli peynir tatlısı…

İhsaniye, artık elmasıyla değil kokoreciyle ünlü

İhsaniye Köyü; Gölcük merkeze 4, İzmit merkeze 18 kilometre uzaklıkta.

Eskiden Kocaeli’nin elma deposuydu.

Elmaları ile ünlüydü.

Her yıl “Elma Festivali” yapılırdı.

Bugün de yapılıyor, ama eski havası yok.

Erkan-İbrahim Sülün kardeşlere, “Ne o, elmanın pabucunu dama atmışsınız, İhsaniye bundan sonra elma yerine kokoreciyle mi anılacak?” diye takıldım.

Bilinen, ama kimsenin pek dile getirmediği bir acı gerçeği bir de onlardan dinledim:

“Tanzer Bey, biliyorsunuz, ne köy kaldı, ne köylü, ne de elma bahçesi… Elma bahçelerinin yüzde 80’i sökülüp ev yapıldı. Bahçesini kat karşılığı veren köylü aldı parayı cebine koydu, artık çalışmıyor, üretmiyor. Kendi yiyeceğini dahi üretmiyor, dışarıdan alıyor…”

Erkan-İbrahim Sülün kardeşleri kutluyorum

Sevgili okurlarım, bugün sizlere Erkan-İbrahim Sülün kardeşlerin başarı hikâyesini anlatmaya çalıştım.

Kokoreç satmaya el arabasında başlamışlar, bugün kokoreç restoranları var.

Onların başarılı çalışmaları sayesinde, İhsaniye Köyü’nde “kokoreç turizmi” başlamış.

Her gün ortalama 1100-1200 kişi kokoreç yemek için İhsaniye’ye gidiyor.

Dört ay önce de Sakarya Serdivan’da arkadaşları Erdinç Zorlu ile birlikte ikinci kokoreç restoranlarını açmışlar.

Kendilerini kutluyorum.

Tabii bu fırsatta bir üzüntümü de dile getireyim.

İhsaniye ile ilgili üzüntümü…

Bir zamanların sebze ve meyve deposu İhsaniye, beton yığınına dönmüş.

İhsaniye’de üretici kalmamış.

Gün gelip “taşın ve betonun karın doyurmadığını” anladığımızda, çok pişman olacağız, ama iş işten geçmiş olacak.

Ünlü Onkolog Dr. Yavuz Dizdar’a göre KOKOREÇ

Dr. Yavuz Dizdar ismini duymuşsunuzdur.

Tanınmış bir onkolog.

Yani “kanser bilimci”…

Sağlık ve beslenme üzerine kitapları var.

Televizyonların sağlık programlarındaki konuşmaları etkileyici!

Geçenlerde SÖZCÜ’de bir dizi röportajı yayınlandı.

Sakatatlar üzerine…

Röportajların biri de “KOKOREÇ” üzerineydi.

“İhsaniye’ye kokoreç turizmi” yazısını yazarken aklıma geldi, Yavuz Hoca’nın kokoreçle ilgili görüşlerini de sizlerle paylaşayım dedim.

Uzun bir röportaj, ben size bazı bölümlerini aktarıyorum.

Dr. Yavuz Dizdar diyor ki:

*Kokoreç, doğal bir aşıdır.

*Bu çok kıymetli sakatatı yediğinizde, hayvanların hazır bağışıklık repertuarını kendinize aktarırsınız.

*Karaciğer doğrudan besin deposudur. İş mikroorganizma transferine gelince, bunun karşılığı işkembe ve kokoreçtir. Ama kokorecin bir üstünlüğü daha var. Malum hayvanların bağırsaklarından yapılır, ama bağırsakların uykuluk gibi bezlere sarılmasıyla hazırlanır. Uykuluk bizde göğüs kafesinin içinde bulunuyor ve bağışıklık sisteminin orkestra şefi… Hayvanda da batın içinde uykuluk benzeri organlar var, çöz ya da fındık adı veriliyor. Bunlar hazır aşı kaynaklarıdır, zira bizim kendimizi savunmamız gereken mikroplar aslında hayvanlar için de bir tehdit!

*Kokoreç yediğinizde, hayvanın hazırlanmış bağışıklık repertuarını kendinize aktarıyorsunuz. Ama bunun için özellikle uykuluğa sarılmış olması gerekir.

*Kokoreç mutluluk kaynağıdır. Çünkü bağırsaklarda çok miktarda serotonin (mutluluk hormonu) var. Bu halka yapısında olan özel bir bileşik, insanda sentezlenemediğinden temel bileşiğin dışarıdan alınmasını gerektiriyor. Kokoreç, serotonin yönünden çok zengin.

*Kokoreci çocuklar da yiyebilir. Ergenliğe adım atarken ortaya çıkan değişiklikler, mikroorganizmaların da adapte olmasını gerektiriyor.

*Ben kokoreci çok yiyip de kilo alan kimse görmedim. Bu gıda canlıdır, kendi metabolizmasını kendi sağlar. Vücudu uyandırarak, enerji yakma hızını artırır.