Fatma hanım söz verdi…

İzmit Belediye Başkanı, mazbatası hala verilmeyen Fatma Kaplan Hürriyet söz verdi. Yani kızların artık sahipsiz kalma gibi bir endişesi yok. Buna göre teknik heyet ve basketbolular, gönül rahatlığıyla tatilini yapabilir. Haberi en yetkili ağızdan öğrendim. Kısa süre içerisinde masaya oturulacak ve Mert Köprücü ile talebeleri, gelecek sezonun hesaplamalarını yapabilecek. Ama belediye spor kulübü yönetimi konusunda endişelerim var. Sanırım bu ekip orada kalmayacak. Kısa süre içerisinde durum daha da net belli olacak. Çünkü her başkan kendi ekibiyle çalışmak ister…

Dilovası Stadı’na hemen el atın!..

Dilovası Stadı’na bir türlü formül bulunamıyor. Her sene başı sorun olan ve bu sezon başında da onarımı yapılmasına rağmen adeta buz pisti haline gelen Dilovası Stadı için köklü çözüm, yeni belediye yönetiminin ilk işi olmalı. Bu noktada Sayın Tahir Büyükakın ve Sayın Hamza Şayir’in elbirliği yapması şart. Çünkü büyük bir kitleye hizmet veren Dilovası ilçesi ve stadı hafife alınamaz… Haydi görelim çözümünüzü…

Cahn Bartu’dan yediğim fırça…

Türkiye futbolunun efsane isimleri tek tek gidiyor… Can Bartu da bunlardan biriydi. Yaşım itibarıyla çok fazla izleyemedim ama efsanesini bol bol okudum. Bir de spor yazarı olarak birçok kez bir araya geldim. Sol kaşını kaldırmasıyla ünlü Sinyor Bartu, hep kibirli gelmiştir ama gerçekten efsaneymiş adam. İsmetpaşa’da Fenerbahçe ile Süper Lig’de oynadığımız bir maçta, Kocaelispor’un attığı golde ayağa fırlamış ve galibiyete sevinmiştim. Arkamdan hemen fırçayı atıvermişti spor yazarı olan Can Bartu. “Kardeşim sen gazeteci misin, taraftar mısın? Taraftarsan burada işin ne? Çok kızmıştım ama yanıt veremedim. Haklıydı. Duygularıma yenik düşmüştüm. Sonra Fener gol attı, o adam hiç kıpırdamadı bile ve ben dersimi almıştım. Rahat uyu Sayın Bartu…

Şampiyon olana ceza kesiliyor…

Akhisar… Ne ilk örnekti ne de son örnek olacak. Sen misin şampiyon olan, sen misin kupa kazanan?.. Kocaelispor’u iki Türkiye Kupası kazanıp amatör kümeye kadar düşmesi sonrasında, Eskişehir, Bursaspor, Gençlerbirliği ve şimdi de Akhisarspor… Cezaları fena kesildi ve kesiliyor. Lig ya da kupa şampiyonluğu fark etmez… Hemen hedef takım haline geliveriyorsunuz. Bir önemli eken de tabii ki, bütçenizin çok çok üstünde harcayıp şampiyon olduktan sonra, iflas etmenizdir… Yani, uzun süre Galatasaray, Beşiktaş, Fener ve Trabzon’un üstüne çıkacak takım gözükmüyor yakın tarihte… Başakşehir’e de ceza kesilecektir. Birkaç yıla kalmaz… Hiç merak etmeyin…

Mesut’un ‘Bakkal’ defteri!..’

Bir çok teknik adam, nedense hiç işsiz kalmıyor. Sergen Yalçın, Yılmaz Vural, Rıza Çalımbay, Ersun Yanal ve deeee mesut Bakkal... Öyle ilişkiler kurmuşlar ki, yanı kulübe üçer dörder kez gidebiliyorlar rahat rahat… Bursaspor’da Samet Aybaba’nın yerine gelir gelmez incileri döktüren Mesut Bakkal, “Gençlerle haftada iki üç kez taktik idmanı yapmayı öyle çok istiyorum ki’ dedi… Biz de inandık… Yahu hepinizin sporculuğu tamamen ‘duygusal!’… Kime ne anlatıyorsunuz. Bakkal defterini açmışsınızdır bile…