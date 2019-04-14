Medya giderek bataklığa gömülüyor

Sevgili okurlarım, tüm Türkiye ile birlikte Türk medyası da “ağır ve sancılı” bir dönemden geçiyor.

Bunun bu noktaya varacağı yıllar öncesinden belliydi.

Türkiye’yi teslim almak isteyen egemen güçler, önce medyayı ele geçirdiler.

Gazeteleri, televizyonları, ajansları…

Yaptıkları ilk iş, sahiplerinin ve çalışanlarının boynuna birer “tasma” takmak oldu.

İpleri ellerinde, oynayıp duruyorlar.

İhale alamazsın haaa!

Borçlarını yapılandırmam haaa!

Benim gönderdiğim şekilde haber yazmaz yorum yapmazsan, kapı dışı olursun haaa!

Tam böyle bir noktadayız.

Artık unutun!

“Türk medyası” diye bir şey yok.

Yüzde 95’i bataklığa gömüldü.

Geri kalan yüzde 5’i ise; onuruyla, namusuyla ayakta durmaya, meslek ilkelerinden ödün vermeden görev yapmaya çalışıyor.

Buna elinizde tuttuğunuz KOCAELİ Gazetesi de dahil.

Dik duruyoruz…

Haksızlıklara karşı dikleniyoruz…

Özgürce yorum yazıyoruz…

Toplumun haber alma hakkına saygı gösteriyoruz…

Bu kentin ve bu ülkenin çıkarlarını hep ön planda tutuyoruz.

Şu olup bitenler, tam bir kara leke

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Sevgili okurlarım, yarım asrı aşan zamandır medyanın içindeyim.

Hiç bu dönem kadar bayağılaşmaya ve ilkesizliğe tanık olmadım.

Gazete yönetenlerin, köşe yazanların ve televizyon ekranlarına çıkanların hiç bu kadar çukurlaştığını görmedim.

Çoğu tasmalı, ama “gazetecilik taslayarak” ortalıkta dolaşıp duruyorlar.

Mesleğim adına ve insanlık adına bunlardan utanç duyuyorum.

Şu seçim döneminde yaşadıklarımız…

İnanın tam bir “kara leke”!

O “AA”nın hali…

O gazetelerin ve televizyonların hali…

O adaya vurulacak, hürraaa!

Ağza alınmayacak hakaretler, iftiralar…

Ekrem İmamoğlu seçimi kazanmış, “satılmış medya” ve “tasmalı gazeteciler” tek bir haber vermiyor, saldırıya devam ediyor.

Bu nasıl iş?

Bu yapılanın neresi gazetecilik?

“Gazetecilik” falan yok artık, “iktidara hizmet etmek” var.

Veren kalır, veremeyen şutlanır.

Bakın “İzmit’teki tasmalı”ya!

“Bize baskı yapılıyor, her istediğimizi yazamıyoruz” diyor, ama tasmalı dolaşmakta bir sakınca görmüyor.

Tasmalı dolaşmayı, işten kovulmaya tercih ediyor.

“Tasmalı ve onursuz yaşamak” yolunu seçiyor.

İşte yerel basın da, ulusal basın da böylesine “rezil” bir durumda.

Gazeteciliğin yerini, tetikçilik aldı.

Rant peşinde koşanlara hizmet aldı…

Çektiğimiz sıkıntılar da bundan!

Eğer bugün Türkiye’de görevini tam yapan basın olsaydı, dengeler bu kadar bozulmazdı.

Türkiye, bu kadar sıkıntı içine girmezdi.

Şunu unutmayalım.

Hani hep demokrasi demokrasi deriz ya…

Demokrasiyi korumak, basın özgürlüğünü korumaktan geçer.

Bir ülkede basın özgür değilse, demokrasinin varlığından söz edilemez.

Bir şey daha…

Basın, “yönetenlere” değil, asıl “yönetilenlere” lazımdır!

Bunu unutmayın!

Murat Ayhan, KSO yönetiminden istifa mı etti?

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Murat Ayhan…

Ayhanlar Holding’in sahibi…

Ekonomik kriz geldi, onun kapısına da dayandı.

Oysa daha kısa bir süre önceye kadar ne kadar da düzgün gidiyordu işleri.

Yurt içinde ve yurt dışında üstlendiği projeler, bir İzmit firması olması nedeniyle, kentimiz adına gurur vericiydi.

Ancak yüklü alacaklarını tahsil edemeyince, ödeme güçlüğüne girdi ve konkordatoya gitti.

İnşallah, sıkıntılarını atlatır.

İnşallah, eski güçlü günlerine geri döner.

Bugün Murat Ayhan’ı yazmamın nedeni, aldığım bir duyum.

Güya Murat Bey…

Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle çalışmalara yeteri kadar katılamadığını sebep göstererek…

Uzun zamandır görev yaptığı Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş.

Murat Ayhan’dan boşalan yönetime de, birinci yedek Bora Ergene çağırılmış.

Önceki gün Murat Ayhan’a ulaşamadım.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da yurt dışında.

Sanayici çevrelerinde çok konuşulan bu haberi sizinle paylaşayım dedim.

Murat Ayhan’ı tanırım.

Yararlı olamadığı bir görevde kalmak istemez.

Bu nedenle “istifası” doğru olabilir.

NOT: Tam yazımı sonlandırıyordum ki, Murat Ayhan geri döndü. “İstifa etmediğini, henüz böyle bir kararı olmadığını” söyledi. Murat Bey’in bu görüşünü de bilmenizi isterim.

“Yaşlı ve hasta… Ahmet Türk’ün mazbatasını vermeyin!”

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Bu seçimde bunu da gördük.

AKP, Mardin İl Seçim Kurulu’na başvurdu…

Yüzde 56 oyla Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen HDP’li Ahmet Türk’e…

“Yaşlı ve hasta” olduğundan mazbatasının verilmemesini istedi.

Şu hale bakar mısınız?

Böyle “absürt” bir talep olabilir mi?

Yaşlılık ve hastalık, seçimi kazanmış bir kişinin hakkını elinden almak için “gerekçe” olabilir mi?

Dilekçede yine “absürt” bir gerekçe daha var:

“KHK’lı olmasa da KHK’lık işler yapmış olabileceği…”

Hoppalaa!

Ahmet Türk, seçimlere girmek için başvurusunu yapmış mıydı?

Yapmıştı…

Seçimlere girmesine engel herhangi bir durumu var mıydı?

Yoktu…

Seçimlere girip kazandı mı?

Kazandı…

Artık olay burada bitmiştir.

Yok, yaşlıymış…

Yok, hastaymış…

Yok, KHK’lık işlermiş…

Bunların bırakın dilekçe haline getirilmesi, konuşulması bile demokrasimiz adına ayıptır.

Güldürmeyelim kendimize!

Yine KHK gerekçe gösterilerek mazbataları verilmeyen HDP’li 5 ilçe belediye başkanının durumu…

Böyle bir şey olabilir mi?

Sen “Sakıncanız yok” deyip seçime sok, seçimi kazandıklarında da “Siz sakıncalısınız, belediye başkanlığı yapamazsınız” deyip mazbatalarını verme…

Böyle bir hukuk, böyle bir adalet, böyle bir demokrasi olabilir mi?

Madem sakıncalı, seçime sokmayacaksın!

Seçime girdi, kazandı, o iş orada bitmiştir.

Abdullah Gül, nihayet doğru bir söz söyledi

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Çoğu kez “üç maymunları” oynardı.

Duymazdı, görmezdi, konuşmazdı…

Hep kenarından dolaşırdı…

Bu defa “güm” diye görüşünü açıklayıverdi.

“Vaktiyle bize yapılan yanlışları, güçlü olunca biz başkalarına yapmamalıyız” dedi.

Yani demek istedi ki:

*31 Mart seçimleri yapılmış bitmiştir.

*İstanbul’da seçimi CHP adayı Ekrem İmamoğlu kazanmıştır.

*Tartışılmadan Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası verilmeliydi.

Abdullah Gül’ün açıklaması elbette bir cümle değil.

Gül, diyor ki:

*Türkiye’nin 1950’de çok partili sisteme geçmesinden bu yana neredeyse 70 yıldır seçimler hiçbir zaman tartışma konusu olmadı.

*Ancak üzülerek görüyoruz ki, son zamanlarda seçimlerin yapılması ve sonuçlarıyla ilgili tartışmalar yaşanıyor.

*Bu durum, kaçınılmaz olarak hem içeride hem de dışarıda Türkiye’nin itibarını zedeliyor.

*Son yerel seçimlerde bu tartışmaların çok daha yoğunlaşmış olmasını görmek üzüntü verici.

*İstanbul’da hukuki gerekçeler hızla tamamlandıktan sonra seçimin sonuçlarını açıklamak ve tartışmaları noktalamak gerekirdi.

*Bu meselenin uzaması demokrasimize gölge düşürür. Türkiye’yi, seçimleri tartışmalı bir ülke haline asla getirmemek gerekir.

Binali Yıldırım’ın “saygı” ölçüsü

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Binali Yıldırım, seçimden sonra ortada görünmemesini şöyle açıkladı:

"Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir…”

İyi, güzel!

Binali Yıldırım’ın suskunluğu “YSK’nın karar sürecine saygı” ise…

AKP’li diğer tüm yöneticilerin yaptığı, “YSK’nın karar sürecine saygısızlık” mı?

Yıldırım’ın ölçüsüne göre, “saygısızlığın göstergesi” mi?