Öncelik ulaşımda olmalı…

Çok şükür ki, yerel seçimleri bitirdik. Tüm yeni belediye başkanlarımızın ağzında “Artık hizmet zamanı” sözü yer alıyor.

Evet, gerçeği söylemek gerekirse şimdi hizmet zamanı. Ancak bu hizmet tantanası nasıl olacak, açıkçası bilemiyorum. Çünkü birçok belediyemiz zaten ekonomik anlamda çıkmazda. Buna rağmen özellikle AK Parti’li başkan adayları iktidar olmalarının da gazıyla beyannamelerini fazlasıyla geniş ve masraflı tuttular.

Gerçi muhalefetimiz de iktidardan en azından bir belediye kapabilmek için az vaatte bulunmadılar. Onlar da bazı uçuk kaçık projelerle milletin huzuruna çıkmadılar diyemem…

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Başta söylediğimiz gibi uzun ve sadece hizmetin düşünülmesi gereken 5 yıl var başkanlarımızın önünde. Elbette önceliklerimiz olacak hizmetlerimizde. Bana göre bu hizmetlerde öncelik mutlaka ulaşımda olmalı. Zaten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın seçim meydanlarında en çok üzerinde durduğu, daha doğru konuşmaları arasından en çok dikkat çeken iki konu vardı:

Ulaşım ve iş dünyasının taleplerine yönelik vaatleri…

Ulaşım, kentimizin en büyük sorunu. Yeni düzenlemeler ve özellikle raylı sistem üzerindeki hayata geçirilmesi gereken projeler mutlaka en süratli şekilde yerine getirilmelidir. Özellikle Körfez ve Kartepe arasında yapılması planlanan metro projesi de öncelikler arasında yer almalı…

Bu konuda Tahir beyin ufkunun geniş olduğunu biliyorum, kente vizyon katacak projelerin üretilip kaynağının temin edilebilmesini mutlaka sağlayacağına inanıyorum.

Tahir Büyükakın’ın seçim sürecindeki çalışmaları sırasında kullandığı bir diğer dikkate değer ifade de iş dünyasına yönelikti. Kocaelili iş adamlarının dünyaya açılması için en büyük desteği kendisinin vereceğini dile getirmişti. Hatta iş adamlarımızın yurt dışına açılmalarına öncülük edeceğini, onlarla birlikte seyahatlere katılıp bizzat Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatı ile ticaret yapılabilecek ülkelere referans olacağını söylemişti.

İşte burası benim en çok üzerinde durduğu konu olacak…

İş adamlarımızın ihracat yapabilmeleri, çeyitli büyük ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurabilmeleri, aynı zamanda kentimize gelerek istihdam yatırımların önünün açılıp güvence verebilecek en güçlü olan birim, Kocaeli ölçeğinde elbette Büyükşehir Belediyesi’dir…

Haliyle Tahir beyin, iş dünyası temsilcileri ile yapacağı her yurt dışı gezisi, ortaya koyacağı referans mutlaka kentimize ekonomik anlamda değer katacaktır.

Bu anlamda vaatlerinden de anlayacağımız üzere ekonomi ve ulaşım konuları yeni Büyükşehir başkanımızın öncelikleri arasında olacaktır. Yerel yönetimlerin içinde bulunduğu ekonomik darboğaz malum. Umarım Tahir bey, bu sıkıntıların altından kalkabilir…