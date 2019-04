Et fiyatları ülkenin gündeminden düşmüyor.

Düşeceğe de benzemiyor.

Çünkü bu ülkede tarım ve hayvancılık bitirildi. Şimdi de çözüm arıyoruz. Çözüm basit ama her nedense yönetenler işin bu tarafını görmezden geliyorlar.

Ülkemizde 2010 ve 2018 yılları arasında yedi milyon büyük baş hayvan ithal edilmiş. Bunun için yedi milyar dolar ödenmiş.

Son üç yılda hayvan ithalatı aşırı arttı. Hele son dokuz ayda bu artış daha da arttı. Bu aylarda 46 bin ton kırmızı et ithal edilmiş, bunun 26 bin tonunu üç büyük markete pazarlamak amacıyla verilmiş. Okuyucularım bu üç marketin kimler olduğunu biliyorlardır. Geri kalan 20 bin ton et ise Et ve Süt Endüstrisi Kurumunun depolarında bulunuyor.

Gereğinden çok et ithal ettiğimiz için Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Et ve Süt Endüstrisi Kurumunun elindeki 20 bin ton eti ihraç etmek için Pazar aramaktadır.

İşin ilginç yanı aynı Bakanlık elindeki fazla eti ihraç etmek için Pazar ararken, diğer taraftan Sırbistan ile et ithalatı konusunda yeni bir protokol yapıyor.

Böyle bir anlayışla et fiyatları düşer mi?

Hayır.

Yerli hayvan üreticilerinin ellerindeki büyükbaş hayvanları kesilmeyi bekliyor. Besiciler hayvanlarını kestirmek için mezbahalarda aylarca sonrası için gün alıyorlar. Vatandaş elindeki hayvanı kestirmek istiyor aylar sonrasına gün veriliyor. Zamanında kestiremediği hayvanlar besiciye ek bir maliyet getiriyor. Bir hayvanı bir ay fazla beslese bu onu ayrı bir maliyet yüklüyor. Dolayısıyla bu da et fiyatlarına yansıyor. Çünkü besicinin maliyeti artıyor. Bu artan maliyeti nereden karşılayacak? Biz tüketicilerden.

Yıllardır uzmanlar hayvancılığın geliştirilmesi için besicilerin, köylülerin desteklenmesi gerektiğini söyleyip durdular. Siyasi iktidar işin hep kolayına kaçtı. Eğer dışarıya ödenen döviz yerli üreticilere destek anlamında verilseydi bugün et fiyatları bu kadar yüksek olmazdı.

Sen yabancı üreticiyi kalkındır, kendi üreticini, hayvancını kendi haline bırak. Bu mudur, yerlilik, millilik?

Yani sizin anlayacağınız bu anlayışla bu ülkede hiçbir zaman et fiyatları düşmez.